Преодолевая заблуждения, или Почему Древний Рим актуален всегда | Андрей Школьников

Геостратег Андрей Школьников на примере Древнего Рима проводит параллели с нынешним временем.

Ведущий: Роман Шахов

Комментарий редакции

Ключевые идеи беседы:

1. Мифы и стереотипы о Риме:
Большинство современных представлений о Древнем Риме основаны на стереотипах, фильмах и популярных образах — эпохах декаданса, разврата и упадка. На этом фоне основная многовековая история Рима оказывается сильно затенённой.

2. Гибкость и преемственность империи:
Рим нельзя сводить только к периоду Цезаря или эпохе позднего распада. Важно различать античный (языческий) Рим, христианский Рим (Византию/Ромеев) и то, как идеи Римской идентичности переживали свои преобразования. Византия считала себя именно Римом — не “Византией”, не “греками”, а носителями римской идентичности, формировавшей культуру на востоке более тысячи лет.

3. Рим как общественная и надэтническая система:
Сила Рима не только в военной машине, но и в институтах: система гражданства, готовность интегрировать завоёванных, надэтническая (имперская) идентичность, которая ставилась выше племенной или кровной.

4. Открытость к чужой культуре и инновациям:
Рим умел учиться у врагов и интегрировал чужие достижения — будь то карфагенские мечи, греческое искусство или достижения этруссков. Он не стыдился перенимать и дорабатывать чужое.

5. Падение происходит не от поражений, а от утраты пассионарности:
Крах Рима связан не только с военными поражениями, а с утратой воли к борьбе, притуплением пассионарной энергии, нежеланием воевать и служить обществу. Параллели прослеживаются: когда на смену поколению строителей и воинов приходят те, кто “сажает кипарисы”, деградация становится неизбежной.

6. Цикличность имперских судьб:
Великие державы живут циклами, от подъёма к стагнации, разложению и смене субъектов. Этот процесс общечеловеческий и наблюдаем сегодня.

7. Актуальность римской модели:
Сегодня сохраняется спор, кто является истинным “наследником Рима”: Запад, Восток (Россия) или, возможно, США, которые находятся в поиске утраченного “боевого духа” и наднациональных смыслов (через постоянные войны и внутренние структурные реформы).

8. Искажение истории через обрывочные сюжеты:
Судить о целом по кризисным моментам (о Риме — по периоду упадка, о России – по перестройке) фундаментально ошибочно: эти фрагменты “ярки, понятны, поучительны”, зато слабо отражают суть.

9. Национальная идентичность и универсализм:
В истории Рима впервые была создана идентичность, стоящая выше племенных ограничений — пример для империй нового времени. Кризис этой надэтнической идентичности всегда становился спусковым крючком упадка.

10. Параллели с современностью:
Россия — “Третий Рим” как попытка удержать миссию носителя вышеэтнических смыслов. Запад, хотя обучился институциональности у Рима и пережил свои “тёмные века”, смог вернуть великую гармонию лишь в Новое время, но сегодня также теряет бойцовский дух.

Выводы и философские размышления:

Беседа Андрея Школьникова выводит нас к необходимости смотреть на историю не через призму штампов, но через глубокое понимание институтов и смыслов, которые делают цивилизацию живой. Настоящий Рим — это не только Колизей и упадок, а прежде всего уникальная способность к интеграции, взаимному заимствованию, уважению личных достижений и построению надэтнической общности через смысл, а не только кровь.

Сегодня, когда и Запад, и Россия, и Америка соотносят себя с Римом, реальный вопрос — кто способен не только декларировать наследие, но и наполнить его новым содержанием. Актуальна ли еще модель надэтнической империи, где прагматизм и ценности выше частных идентичностей? Будут ли современные общества способны вновь обрести пассионарность, “боевой дух”, чтобы не раствориться в энтропии комфорта и индивидуализма?

Парадокс истории в том, что параллелей становится все больше: падение рождается не “снаружи”, но “внутри” — в потере смысла, живой энергии, готовности к созиданию. Склонны ли мы улавливать эти сигналы в современности, или снова будем судить по “талонам на масло”?

Открытый вопрос:
Может ли современный человек — при всей фрагментированности и множественности идентичностей — создать жизнеспособную надличностную и надэтническую общность, которая взяла бы лучшее от Рима, не утратив при этом индивидуальной свободы и достоинства? Где пролегает граница между здоровой универсальностью и безликостью системы?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/f6d6c5b6fb9009d6728dddddb824e284/
