Как вернуть ангела?
Источник всех бед современного общества залючается в том, что до 80% людей сегодня находятся под влиянием тёмных сил, которые воздействуют на их психику. О том, как выйти из-под их влияния – в беседе Александра Усанина и Алмакан Бековой.
12+
Содержание видео:
00:02:05 – Краткое описание биографии Алмакан эже.
00:05:07 – Все закулисные кукловоды, политики – в руках Бога.
00:06:13 – Мать Земля с помощью природных катаклизмов и войн избавляет себя от бремени. (80% людей сегодня находятся под влиянием тёмных сил).
00:08:38 – Как вернуть ангелов-хранителей из -за грехов. Как отличить того, кто посвятил себя Богу (настоящего священника) от самозванца?
00:11:14 – Как люди попадают под влияние тёмных сил?
00:13:18 – Причины, из-за которых ангелы покидают людей.
00:14:36 – Изрощрения алкогольной мафии.
00:34:38 – Чем больше делаешь добра людям, тем больше Бог даёт.
00:38:19- Нужно верить в Бога, доверять Богу, верить в своего ангела, верить в себя, в свои силы.
00:52:06 – У каждого человека есть определённое предназначение в жизни и ангелы убирают препятствия, которые могут помешать осуществлению предназначения.
00:58:37 – Четыре вида сексуальных отношений в семье.
01:06:06 – Нужно верить на 100 % Богу и доверять Ему!
Алмакан эже Бекова: целительница из Киргизии, удостоенная звания “Целитель Мира”. Связаться с Алмакан Бековой можно через её помощника Дмитрия, его электонная почта: ekadanta1@mail.ru ;
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества; личный е-mail: aleksandr@usanin.com
Комментарий редакции
1. Потеря и возвращение ангела-хранителя.
В беседе утверждается, что ангелы могут покидать человека не только за серьезные грехи, но даже за намерения согрешить, за эгоизм, за разрушительные мысли и поступки, в особенности связанные с алкоголем, обманом и изменами. Возвращение ангела – крайне сложная задача, невозможная без помощи духовно развитого человека или наставника, связанного с высшими силами.
2. Эффект окружения и внутреннего роста.
Окружение влияет на нас сильнейшим образом: «На 90% человек зависит от того, с кем общается». Важно искать источник вдохновения среди духовно чистых людей и быть очень внимательным к тому, чьи идеи и установки мы впитываем.
3. Влияние темных сил и эгоизма.
Большинство людей, по мнению героини, ходят «без ангелов», находясь под влиянием темных сил, что выражается прежде всего в эгоизме и неспособности услышать других. Осознать это сложно, потому что зло часто воспринимается как норма до момента, когда последствия становятся очевидны и необратимы.
4. Природа проклятия и магических воздействий.
Проклятия и черная магия считаются крайне опасными, приносящими страдания не только жертве, но и заказчику. Быстрый эффект, который дает «темная сторона», неизбежно ведет к разрушению и страданиям, преимущественно будущих поколений.
5. Вера, добрые дела и внутренний настрой.
Важнейшими защитными силами являются вера в Бога, своего ангела и в себя, а также постоянное движение к добру, отказ от злых помыслов даже к врагам. Помощь высших сил приходит только при чистоте помыслов и уверенности в своем пути.
6. Сомнения, ответственность и индивидуальный вклад.
Сомнение в себе – главный враг. Необходимо делать хотя бы небольшие шаги к добру и не ждать, что кто-то извне все решит за тебя. Даже если ваши силы кажутся незначительными, перемены возможны на личном уровне: спасти одну «морскую звезду» – тоже ценно и исправляет мир хотя бы для нее.
7. Опыты личного пути, смирения перед судьбой и переосмысления боли.
Личная история Алмакан Эджи – пример сложной судьбы, смирения и полного посвящения служению людям и Богу. Личные утраты (например, невозможность иметь детей или семейного счастья) она воспринимает как часть своего служения, не отождествляя себя с материальными задачами.
8. Отношения, духовная зрелость и преданность миссии.
На очень высоком духовном уровне судьба и желания человека корректируются высшими силами так, чтобы происходило именно то, что способствует главному – реализации предназначения, даже если это связано с болью или одиночеством.
Выводы и практический аспект:
- Судьба, согласно позиции Алмакан Эджи, обусловливается не столько внешними обстоятельствами и деятельностью политиков или врагов, сколько собственным внутренним выбором, мыслями, намерениями и уровнем духовной чистоты.
- Проклятие, злые поступки, использование магии возвращаются к их исполнителю. Человеку предлагается жить так, чтобы его ангел оставался с ним: избегать алкоголя, лжи, предательства, заниматься добрыми делами, даже если это противоречит окружающей «норме».
- Индивидуальный выбор и постоянство в стремлении к добру, даже в самые безнадежные моменты, трансформируют личную судьбу и могут позитивно влиять на окружение, пусть и не радикально весь мир.
Философские и междисциплинарные отсылки:
Здесь можно провести аналогию с понятием «полевого эффекта» в психологии и теории систем: малое изменение в одной точке поля может изменить всю структуру — принцип бабочки. Помимо этого, прослеживается древний для всех традиций мотив: возвращение к себе, принятие личной ответственности, отказ от коллективного обвинения и поиска «внешнего врага» в пользу работы над своими помыслами и поступками.
В психологической и нейробиологической плоскости мы видим, как вера, ментальные установки, окружение и практики «осознанности» (например, внутренний диалог, осознанные добрые действия) реально влияют на когнитивное функционирование и поведенческие паттерны. Это явление нередко подтверждается и в современной психотерапии: внутренний настрой и поддержка из внешней среды оказывают мощный трансформирующий эффект.
Открытый вопрос:
Если истина нашего пути определяется столь тонкой и субъективной связью между мыслями, окружением и поступками, способны ли мы осознанно выбрать такой внутренний настрой, который позволит нам не только вернуть своего «ангела», но и обрести смысл, несмотря на все внутренние и внешние искушения? Не сами ли мы, каждое мгновение, творим поле вокруг себя, в котором либо ангел, либо тень получает власть?