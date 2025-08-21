Источник всех бед современного общества залючается в том, что до 80% людей сегодня находятся под влиянием тёмных сил, которые воздействуют на их психику. О том, как выйти из-под их влияния – в беседе Александра Усанина и Алмакан Бековой.

12+

Содержание видео:

00:02:05 – Краткое описание биографии Алмакан эже.

00:05:07 – Все закулисные кукловоды, политики – в руках Бога.

00:06:13 – Мать Земля с помощью природных катаклизмов и войн избавляет себя от бремени. (80% людей сегодня находятся под влиянием тёмных сил).

00:08:38 – Как вернуть ангелов-хранителей из -за грехов. Как отличить того, кто посвятил себя Богу (настоящего священника) от самозванца?

00:11:14 – Как люди попадают под влияние тёмных сил?

00:13:18 – Причины, из-за которых ангелы покидают людей.

00:14:36 – Изрощрения алкогольной мафии.

00:34:38 – Чем больше делаешь добра людям, тем больше Бог даёт.

00:38:19- Нужно верить в Бога, доверять Богу, верить в своего ангела, верить в себя, в свои силы.

00:52:06 – У каждого человека есть определённое предназначение в жизни и ангелы убирают препятствия, которые могут помешать осуществлению предназначения.

00:58:37 – Четыре вида сексуальных отношений в семье.

01:06:06 – Нужно верить на 100 % Богу и доверять Ему!

Алмакан эже Бекова: целительница из Киргизии, удостоенная звания “Целитель Мира”. Связаться с Алмакан Бековой можно через её помощника Дмитрия, его электонная почта: ekadanta1@mail.ru ;

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества; личный е-mail: aleksandr@usanin.com

