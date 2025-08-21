Кандидат исторических наук Елена Толмачёва — старший научный сотрудник НИИ и музея антропологии МГУ — о том, как складываются исторические нарративы об Аврааме и Моисее, что говорят египетские источники (Манефон, стелла Мернептаха, гиксосы), и как религиозные и политические сюжеты трансформировались от древности до христианизации Египта. Беседа — о методах исторической критики и о роли истории в формировании современного политического дискурса.

00:00 — Введение, формат беседы

00:43 — Авраам и Египет: легенда vs факты

04:14 — Историческая достоверность и шкалы подходов

06:22 — Египетские источники и «Сказка о двух братьях»

11:21 — Моисей, Казни и пересечение моря: проблемы синхронизации

14:24 — Манифон: античные своды истории Египта

16:08 — Реформа Эхнатона и её последствия

19:36 — Гиксосы: кто они и откуда пришли

21:25 — Стелла Мернептаха: первое упоминание Израиля

24:32 — Рамсес II, Кадеш и дипломатия древности

28:13 — Анализ стеллы и хронологические выводы

32:43 — Политика Египта и Иудейского царства в I тыс. до н. э.

35:11 — Распространение христианства в Египте, копты

41:27 — Христианизация и изменение похоронных практик

48:12 — Смешанные религиозные практики в культуре

54:00 — Утрата знания иероглифов; влияние на культуру

56:50 — Заключение: итоги и благодарности

