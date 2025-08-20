Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

У Европы больше нет рычагов давления.

В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Комментарий редакции

Ключевые идеи беседы:

1. Саммит на Аляске и символизм: Встреча между Путиным и Трампом, которую называли исторической, была полна театральности и знаковых жестов, но не привела к конкретным соглашениям или обещанным "прорывам". Вся коммуникация вокруг этой встречи разоблачается как, скорее, ритуал и игра смыслов для публики, нежели реальное дипломатическое соглашение.

2. Позиции сторон и их динамика: Несмотря на ожидания, никаких официальных договоренностей или изменений позиций после встречи не произошло — ни между США и Россией, ни в рамках отношений США и европейских лидеров. Настроения в Европе после визита в Вашингтон — скорее пессимистичные.

3. Субъектность Украины: Остро ставится вопрос субъектности: Украина, согласно логике автора, не является самостоятельным актором в данном процессе, а выступает инструментом интересов более крупных игроков, прежде всего США. Европа выступает "инициативной группой поддержки" — не субъектом конфликта/решения, а чем-то вроде свидетелей или понятых.

4. Потеря Европой рычагов: Европа утратила эффективные рычаги влияния на ситуацию — новые санкции исчерпали потенциал, угроза непосредственного военного вмешательства или поставок радикально нового оружия выглядит маловероятной. Отсюда — невозможность Европы влиять на процесс на равных с США или Россией.

5. Архитектура безопасности и иллюзии влияния: Конфликт вокруг Украины выводится за пределы локального противостояния — речь идет о переделе или переосмыслении всей архитектуры глобальной безопасности, в которой главными акторами остаются Россия и США, а Европа и Украина оказываются на вторых ролях.

6. Театральность, прокрастинация, символические жесты: Весь процесс переговоров и встреч представлен как таинство без реального наполнения, жесты и видимость действия заменяют практические решения. Конфликт затягивается, и от этого выигрывает лишь часть акторов.

7. Вывод о реальности процесса: Перестают работать привычные сценарии и методы влияния. Решение не может быть легитимизировано формальными встречами и подписями (или европейскими гарантиями). Война и конфликты вокруг нее — давно не частный вопрос Украины, речь идет о системе международных отношений в целом.

---

Вывод:

В этом анализе подчеркивается утрата Европой самостоятельных рычагов влияния на ход украинского конфликта и международный дипломатический процесс в целом. Кризис субъектности становится очевиден: ни Украина, ни Европа не способны эффективно влиять на итоговые решения. Реальный диалог и возможные договоренности перемещаются в плоскость отношений между США и Россией. Это свидетельствует о размытости современных "международных гарантий" и ограниченности дипломатического ритуала без практического наполнения.

События и переговоры, описанные в видео, скорее подтверждают, что глобальная архитектура безопасности переформатируется — но с новым распределением ролей и значительного сужения пространства для манёвра второстепенных игроков. Европе остается роль стороннего наблюдателя без реальных рычагов, следующий ход за теми, кто реально определяет правила.

---

Открытый вопрос для размышления:

Если даже наглядные жесты и громкие саммиты не приводят к реальным переменам и европейские рычаги оказываются иллюзорными — возможно, сама идея равноправного многостороннего мира с множеством действенных субъектов — это утопия? Или же мы просто наблюдаем временный перекос, который со временем вновь откроет возможности для появления новых центров силы и инициатив? Как понять, когда форс-мажор диктует новые правила, а когда – это всего лишь иллюзии крупных игроков, маскирующих свои ограничения за ритуалами дипломатии?
