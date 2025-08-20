МОЯ ПЕРВАЯ СЕРИЯ ЛЕКЦИЙ «Думай как учёный в эпоху инфошума». Записывайтесь по ссылке: https://clck.ru/3MQP3a

Это половина первой из шести лекций об ошибках мышления, анализе источников, научном методе, лженауке, теориях заговора и других моих любимых темах, связанных с рациональностью.

В видео разберём, почему наш мозг ошибается в условиях информационного перегруза — и почему именно научный метод помогает восстановить ясность мышления. А еще научу вас, как дискутировать со сторонниками псевдонаучных идей.

В этот цикл лекций я собрал, как мне кажется, самые важные и наглядные идеи, которые помогают, в том числе и мне самому, не теряться в потоке информации и дезинформации. Доверять науке, но при этом сохранять критичность — даже к научным публикациям и авторитетам, ведь и у учёных бывают ошибки. Причём порой весьма досадные.

Я бы хотел, чтобы это видео помогло вам подробнее разобраться в том, как отделять нормальные источники от домыслов. Но есть и ещё одно применение данного лекционного курса. Я очень хотел, чтобы у моей аудитории появился новый инструмент для конструктивного переубеждения родных, знакомых и близких, которые стали жертвами мракобесия. Вы можете записаться на лекции с родителями, партнёрами или подарить его друзьям.

• АМСТЕРДАМ — 14 сентября

• РИГА — 19 сентября

• ТАЛЛИНН — 21 сентября

• ВИЛЬНЮС — 23 сентября

• БЕЛГРАД — 30 сентября

• ПРАГА — 2 октября

• ХЕЛЬСИНКИ — 3 октября

• ЛЮКСЕМБУРГ — 6 октября

• ВАРШАВА — 8 октября

00:00:00 Вступление. О чём этот курс и почему он может быть вам полезен?

00:07:58 Почему же наш мозг нас обманывает?

00:11:47 Основные принципы магического мышления

00:17:15 Что общего между ошибками мышления и иллюзиями?

00:21:24 Как и зачем искать ошибки в рассуждении, с которым ты согласен?

00:25:15 Что такое иллюзия причинности и в чём секрет плацебо?

00:31:06 Почему так важно наличие группы сравнения?

00:33:04 Заключение. Что такое “ошибка выжившего”?

