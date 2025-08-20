Россия опередила Китай и готовится запускать суперкомпьютеры на угле. Разговор с экспертом
Российские инженеры научились строить фабрики быстрее лучших китайских компаний, оптимизировать их работу лучше западных специалистов и готовятся к новому этапу – внедрению вычислительных кластеров прямо на месте добычи угля, что перевернёт всю отрасль. Сегодня в гостях у канала «Время – вперёд!» потомственный горняк, автор уникальных технологий, основатель и руководитель инжиниринговой компании TAPP-Group Дмитрий Лохов. Обсудим всё это подробнее.
*
Наши каналы:
https://t.me/vremyavperedrus
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://rutube.ru/u/vremya/
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.youtube.com/@B-B
https://ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Технологическое лидерство в строительстве фабрик
Российские инженеры начали строить угольные фабрики быстрее ведущих китайских компаний, что свидетельствует о развитии управленческих и технологических компетенций в отрасли.
2. Оптимизация процессов на мировом уровне
Оптимизация работы фабрик проводится на таком уровне, что в некоторых аспектах превосходит подходы западных специалистов.
3. Инновация: вычислительные кластеры на угледобыче
Разрабатывается и готовится к внедрению новая технологическая концепция — размещение суперкомпьютеров и вычислительных кластеров непосредственно на местах добычи угля. Это может изменить правила игры в отрасли.
4. Экспертное мнение
Своим мнением и опытом делится Дмитрий Лохов — потомственный горняк, автор уникальных инженерных решений и руководитель TAPP-Group. Его подход связывает семейную традицию с инновациями.
Анализ и философская рефлексия
Можно выделить несколько важных междисциплинарных аспектов:
- Технологическая революция
Поразительно видеть, как традиционные индустрии, ассоциируемые с тяжёлым и «грязным» трудом, обретают передовые цифровые решения. Внедрение вычислительных кластеров прямо на производстве — это не только технологическая инновация, но и концептуальный сдвиг: алгоритмы и обработка данных становятся неотъемлемой частью реальной материи, работы с физическим ресурсом. В каком-то смысле, это сближение «информационного» и «вещественного» мира на новом уровне. Как когда в сознании происходит встреча разума и тела: философия встречается с техникой.
- Практичность против идеализации
Подчёркивается практическая ориентированность: речь не о «цифровой витрине», а об эффективности, скорости, организации конкретной работы. Это антипод идеалистических, «бумажных» реформ, которых за последние десятилетия было немало. Данный подход может послужить примером для других отраслей — иногда реальный прогресс возникает не столько из новых идей, сколько из их умелого воплощения и адаптации.
- Дух традиций и инноваций
Символично, что эксперт — потомственный горняк. Сочетание уважения к накопленному опыту и поиска свежих решений отражает универсальный принцип развития: опора на корни и открытость ко всему новому.
- Россия vs Китай и Запад
Заявление о превосходстве над китайскими и западными компаниями всегда звучит амбициозно. Правда это или PR, судить пока трудно: истина здесь ситуативна и многослойна. Научно ориентированный подход требует видеть в таких заявлениях здравую долю скепсиса, вместе с тем не отказываясь от признания очевидных успехов.
Вывод
Современные технологические решения способны рождаться и в самых консервативных, «материалистических» секторах. Примеры вроде внедрения вычислительных кластеров на добыче угля показывают, что инновации — это не только вопрос айти-компаний, но и глубокая внутренняя перестройка всех сфер, где интеллект, данные, данные и энергия сталкиваются и переплетаются.
В этом контексте особенно интересно задуматься: возможно ли гармоничное сосуществование традиционных укладов и высоких технологий без потери глубинной человеческой сути труда? И не возникают ли здесь новые формы зависимости от машинного интеллекта, которые мы пока не вполне осознаём?
Можно ли, сочетая технологическое ускорение и оптимизацию, не растерять ощущение смысла и участия человека в своём деле?
Уголь… А китайцам оно точно надо? Только за прошлый год в Китае на зелёной энергетике запустили новых мощностей на треть больше того, чем располагает вся энергосистема России в данный момент. И процент проданных авто на батарейках составляет уже 52 процента от общего количества.
Смотря как сделано. Мне показывали теслу (старую). Действительно неперспективная игрушка показалась. Недавно и Лукашенко отдал Указ заняться разработкой белорусской машины на батарейках. Здесь и так все понятно.
Но я уже купил китайскую. Вроде бы есть сильные отставания в разработке. Новая тесла до 100 за 3 секунды. Казалось бы ??? Но ведь это уже опасно на АКПП в городской толпе. И последний момент гибрид совместно с бензином я взял Воях. За 6,3 до 100, и 2,5 на 100. Чувствуешь ?
.
Здесь уже не общепринятые слова журналистов, что Китай дышит в спину. Здесь уже другие слова, что аудио и вольксваген отстали от Китая навечно. И авто рынок немцы уже не вернут. Алес.
В Минске уже половина такси на батарейках.