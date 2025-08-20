Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 13 августа 2025 г.

Одно из самых значимых сражений в истории — битва под Варшавой, известная в Польше как «чудо на Висле», — полностью изменила ход советско-польского конфликта 1920 года. Решительное поражение советских войск под командованием Михаила Тухачевского, которые продвигались к польской столице, стало серьёзным ударом для большевиков. Это событие не только разрушило их планы по распространению революции по всему миру, но и повлияло на политическую карту Восточной Европы на последующие двадцать лет. Подробности рассказал историк и публицист Евгений Спицын.

