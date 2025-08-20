Доброе утро, Росатом!

Сегодня нашему отечественному атомному проекту исполняется ровно 80 лет – солидный возраст, который юбиляр встречает бодрым, полным новыми и новыми проектами в самых передовых отраслях науки и технологий.

20 августа 1945 года распоряжение ГКО 9887сс/ов о создании Спецкомитета по атомной энергии было вынужденным ответом на ядерную агрессию США – у нашей страны просто не было выбора. Атомный проект вышел из солдатской шинели, но сразу стал показывать, что ему в ней будет тесно. Уже 26 октября того же 1945 года за подписью главы Спецкомитета Лаврентия Берии появилось распоряжение в адрес Техсовета:

«Поручить Техническому совету обсудить предложения тов. Капицы П.Л. об использовании внутриатомной энергии в мирных целях, разработать план мероприятий в этой области и доложить его Спецкомитету».

Еще не был создан наш первый реактор, еще только-только предстоит разворачивать строительство закрытых городов, заводов, конструкторских бюро, еще нет ясности, когда удастся создать первый ядерный боезаряд, а ученые, собранные в единый коллектив научным руководителем Спецкомитета Игорем Васильевичем Курчатовым, уверены, что атом должен служить миру.

Такой атомная промышленность России остается и сегодня: обеспечивая глобальный паритете в ядерном вооружении, стремительно развивает новые и новые направления атома мирного, уже много лет оставаясь безусловным мировым лидером.

С праздником всех причастных и всех симпатизирующих! Расти, Росатом – нам на радость, конкурентам на зависть!

