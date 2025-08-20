Более 1,7 миллиона – такие потери ВСУ с начала СВО, согласно взломанным хакерами базы данных украинского Генштаба. Только в 2025-м году в боях погибли и пропали рекордные 621 тысяч.

Это потери, сопоставимые с Первой мировой войной (больше, чем погибло солдат Франции или Австро-Венгрии). И точно самые масштабные потери живой силы после Второй мировой.

С учётом 36-38 миллионов населения Украины к началу СВО минус 7-10 миллионов сбежавших за границу, получается, что погиб или пропал без вести почти каждый 20-й украинец. Не заметить это невозможно, но они не замечают и считают, что убили русских больше, чем потеряли своих.

Один из способов завершить войну – это огорошить украинцев цифрой жертв. Чтобы каждый на Украине узнал о 1,7 миллионе сгинувших в этой войне.

Кстати, Трамп озвучивал якобы цифры наших потерь, пытаясь тем самым психологически сломить Россию и принудить к заморозке. Не получилось. Теперь пусть озвучит потери ВСУ – громко и капслоком, как он это умеет.

И пусть украинцы поверят хотя бы американцу, если не верят нам. Остановитесь, сумасшедшие!