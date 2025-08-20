Более 1,7 миллиона – такие потери ВСУ с начала СВО, согласно взломанным хакерами базы данных…
Более 1,7 миллиона – такие потери ВСУ с начала СВО, согласно взломанным хакерами базы данных украинского Генштаба. Только в 2025-м году в боях погибли и пропали рекордные 621 тысяч.
Это потери, сопоставимые с Первой мировой войной (больше, чем погибло солдат Франции или Австро-Венгрии). И точно самые масштабные потери живой силы после Второй мировой.
С учётом 36-38 миллионов населения Украины к началу СВО минус 7-10 миллионов сбежавших за границу, получается, что погиб или пропал без вести почти каждый 20-й украинец. Не заметить это невозможно, но они не замечают и считают, что убили русских больше, чем потеряли своих.
Один из способов завершить войну – это огорошить украинцев цифрой жертв. Чтобы каждый на Украине узнал о 1,7 миллионе сгинувших в этой войне.
Кстати, Трамп озвучивал якобы цифры наших потерь, пытаясь тем самым психологически сломить Россию и принудить к заморозке. Не получилось. Теперь пусть озвучит потери ВСУ – громко и капслоком, как он это умеет.
И пусть украинцы поверят хотя бы американцу, если не верят нам. Остановитесь, сумасшедшие!
Комментарий редакции
1. В Киеве зафиксированы якобы огромные потери ВСУ с начала СВО — более 1,7 миллиона человек по взломанным данным Генштаба Украины.
2. В 2025 году, по этим же данным, потери особенно велики — 621 тысяча погибших и пропавших без вести.
3. Автор сравнивает заявленные потери с масштабами жертв Первой мировой войны, указывая, что такие числа сопоставимы с потерями целых стран той эпохи.
4. С учётом статистики населения и числа беженцев автор приходит к выводу, что война задела практически каждую украинскую семью.
5. Описывается диссонанс: несмотря на такие потери, утверждается, что украинское общество это либо не замечает, либо не признает, а пропаганда убеждает людей, будто потери России больше.
6. В качестве возможной стратегии окончания войны предлагается донести до украинцев "шокирующую правду" о потерях — возможно, даже через западных политиков типа Трампа, чтобы вызвать общественное осознание и прекращение конфликта.
7. Мотивирующий и эмоциональный призыв остановить войну.
---
Анализ и вывод:
Прежде чем верить или опровергать подобного рода цифры, важно рассмотреть несколько аспектов:
1. Верификация данных. Цитируемые потери огромны и требуют внимательной проверки с привлечением независимых источников. В современной информационной войне цифры часто становятся элементами психологического давления. Пример: в годы Второй мировой число потерь зачастую завышалось или занижалось обеими сторонами для мобилизации или деморализации общества.
2. Психологический аспект. Предложение донести "шокирующую правду" об убитых апеллирует к эмоциям и сознанию народа, чтобы побудить к прекращению конфликта. Здесь прослеживаются параллели с философией пацифизма XX века: иногда только масштабные страдания способны прервать цепь насилия. Однако реальность куда сложнее. Признание катастрофы далеко не всегда ведет к прекращению боевых действий, особенно если общество находится под сильным влиянием страха, злости, идей возмездия или пропаганды.
3. Коллективное восприятие и субъективность истины. Люди (и сообщества) иногда игнорируют невыносимую правду, чтобы сохранить внутреннюю устойчивость. Эта психологическая защита не нова — к примеру, в трудах Фрейда и Юнга описывается вытеснение травматических событий. Также, как пишут историки о сталинских репрессиях, пострадавшее общество может десятилетиями не осознавать или не обсуждать открыто свои травмы.
4. Манипуляция числами. История полна примеров, когда статистика становится инструментом убеждения или принуждения. Но цифры в отрыве от доверия к их источнику редко изменяют картину мира — иначе бы войны давно прекратились от официальных докладов ООН.
5. Феномен "информационного иммунитета". Современное общество подвержено "усталости от чисел": когда трагические новости повторяются, эмоциональная реакция притупляется, даже если потери огромны.
6. Идеализация "шоковой терапии". Автор статьи считает, что правдивое сообщение о потерях разбудит совесть народа. Но на практике — как показывает история — переход к миру возможен, когда эмоциональная зрелость общества достигает уровня глубокого исходного принятия и усталости от конфликта, а не только из-за громких цифр или внешнего давления.
Практический вывод:
История, как и психология, показывает: истина о жертвах войны — всегда сложна и травматична для обоих сторон. Простое озвучивание страшных чисел само по себе редко становится катализатором мира. Заботы о человеческой жизни требуют не только осмысления масштабов трагедии, но и создания условия для диалога, эмпатии, примирения — причём с обеих сторон.
Но возникает вопрос:
Если истина для каждого оказывается столь субъективна и подвержена манипуляциям, то возможно ли вообще достичь подлинного осознания трагедии войны через цифры и внешние свидетельства? Или путь к миру всегда лежит через внутреннюю работу с болью — через признание уязвимости, открытость к диалогу и пробуждение человеческого в каждом из нас?
,..,PrrriveTT…
…НИЖЕ-предлагаемое – Желаемое,НО – НЕ реализуемое…
_Чтобы эту БОЙНЮ(войну,Т.Н.”сво”)ПРЕКРАТИТЬ,
Путину и Зеленскому – Надо ПОЛИТ-поляну Накрыть…
И там – Хорошо УПОТРЕБИТЬ…ну и – Салом ЗАКУСить…
Потом ПРОЦЕДУРУ – ПАРУ-раз ПОВТОРить…
* чтобы МЕЖДУ нИМИ – Понимание ВОССТАНОВИТЬ…
_КУРАТОРОВ,на ту ПРОЦЕДУРУ – можно пригласить…
Но,чтобы “ОНИ” не мешали…”ИХ” предупредить…
И в-случае ПРОВОКАЦИИ – Сразу-же УДАЛИТЬ!
Только ПОВЕРЕННЫХ – на-встречу Допустить…
* ДОГОВОРняк,РАДИ Мира – нужно Осуществить!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
* Украинские ПОТЕРИ ОЗВУЧИЛИ – Печальный итог…
* а НАД потерями России – “ВИСИТ” полит–”СМОГ”…
* СКОЛЬКО погибло в РФ – НЕ оглашается – “СЯКРЭТам” является…
* СлуШОК “шелестит” – что К “ЛЯМУ” приближается(=МИЛЛИОН)…
* ПОСРЕДСТВОМ этой ВОЙНЫ – Славянский Этнос – УТИЛизируется,,,,,:-(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…ну И,ЧТО скажут – ТАВАРЫШЫ?
…а-чё–”ВДРУГ”–ТАК:
…ЗАКРЫВАЕТЕ глаза,рты И уши…
-> не ПОТОМУ-ли ЗАКРЫВАЕТЕ,что…ЦУ выполняете…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Ка нада. 20-8-25