Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

Более 1,7 миллиона – такие потери ВСУ с начала СВО, согласно взломанным хакерами базы данных…

12 1
Переслано от: РМ

Более 1,7 миллиона – такие потери ВСУ с начала СВО, согласно взломанным хакерами базы данных украинского Генштаба. Только в 2025-м году в боях погибли и пропали рекордные 621 тысяч.

Это потери, сопоставимые с Первой мировой войной (больше, чем погибло солдат Франции или Австро-Венгрии). И точно самые масштабные потери живой силы после Второй мировой.

С учётом 36-38 миллионов населения Украины к началу СВО минус 7-10 миллионов сбежавших за границу, получается, что погиб или пропал без вести почти каждый 20-й украинец. Не заметить это невозможно, но они не замечают и считают, что убили русских больше, чем потеряли своих.

Один из способов завершить войну – это огорошить украинцев цифрой жертв. Чтобы каждый на Украине узнал о 1,7 миллионе сгинувших в этой войне.

Кстати, Трамп озвучивал якобы цифры наших потерь, пытаясь тем самым психологически сломить Россию и принудить к заморозке. Не получилось. Теперь пусть озвучит потери ВСУ – громко и капслоком, как он это умеет.

И пусть украинцы поверят хотя бы американцу, если не верят нам. Остановитесь, сумасшедшие!

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В Киеве зафиксированы якобы огромные потери ВСУ с начала СВО — более 1,7 миллиона человек по взломанным данным Генштаба Украины.
2. В 2025 году, по этим же данным, потери особенно велики — 621 тысяча погибших и пропавших без вести.
3. Автор сравнивает заявленные потери с масштабами жертв Первой мировой войны, указывая, что такие числа сопоставимы с потерями целых стран той эпохи.
4. С учётом статистики населения и числа беженцев автор приходит к выводу, что война задела практически каждую украинскую семью.
5. Описывается диссонанс: несмотря на такие потери, утверждается, что украинское общество это либо не замечает, либо не признает, а пропаганда убеждает людей, будто потери России больше.
6. В качестве возможной стратегии окончания войны предлагается донести до украинцев "шокирующую правду" о потерях — возможно, даже через западных политиков типа Трампа, чтобы вызвать общественное осознание и прекращение конфликта.
7. Мотивирующий и эмоциональный призыв остановить войну.

---

Анализ и вывод:

Прежде чем верить или опровергать подобного рода цифры, важно рассмотреть несколько аспектов:

1. Верификация данных. Цитируемые потери огромны и требуют внимательной проверки с привлечением независимых источников. В современной информационной войне цифры часто становятся элементами психологического давления. Пример: в годы Второй мировой число потерь зачастую завышалось или занижалось обеими сторонами для мобилизации или деморализации общества.

2. Психологический аспект. Предложение донести "шокирующую правду" об убитых апеллирует к эмоциям и сознанию народа, чтобы побудить к прекращению конфликта. Здесь прослеживаются параллели с философией пацифизма XX века: иногда только масштабные страдания способны прервать цепь насилия. Однако реальность куда сложнее. Признание катастрофы далеко не всегда ведет к прекращению боевых действий, особенно если общество находится под сильным влиянием страха, злости, идей возмездия или пропаганды.

3. Коллективное восприятие и субъективность истины. Люди (и сообщества) иногда игнорируют невыносимую правду, чтобы сохранить внутреннюю устойчивость. Эта психологическая защита не нова — к примеру, в трудах Фрейда и Юнга описывается вытеснение травматических событий. Также, как пишут историки о сталинских репрессиях, пострадавшее общество может десятилетиями не осознавать или не обсуждать открыто свои травмы.

4. Манипуляция числами. История полна примеров, когда статистика становится инструментом убеждения или принуждения. Но цифры в отрыве от доверия к их источнику редко изменяют картину мира — иначе бы войны давно прекратились от официальных докладов ООН.

5. Феномен "информационного иммунитета". Современное общество подвержено "усталости от чисел": когда трагические новости повторяются, эмоциональная реакция притупляется, даже если потери огромны.

6. Идеализация "шоковой терапии". Автор статьи считает, что правдивое сообщение о потерях разбудит совесть народа. Но на практике — как показывает история — переход к миру возможен, когда эмоциональная зрелость общества достигает уровня глубокого исходного принятия и усталости от конфликта, а не только из-за громких цифр или внешнего давления.

Практический вывод:
История, как и психология, показывает: истина о жертвах войны — всегда сложна и травматична для обоих сторон. Простое озвучивание страшных чисел само по себе редко становится катализатором мира. Заботы о человеческой жизни требуют не только осмысления масштабов трагедии, но и создания условия для диалога, эмпатии, примирения — причём с обеих сторон.

Но возникает вопрос:
Если истина для каждого оказывается столь субъективна и подвержена манипуляциям, то возможно ли вообще достичь подлинного осознания трагедии войны через цифры и внешние свидетельства? Или путь к миру всегда лежит через внутреннюю работу с болью — через признание уязвимости, открытость к диалогу и пробуждение человеческого в каждом из нас?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/3116
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В войне на Донбассе убито 44 ребенка, 1,7 млн детей в крайне сложном положении, закрыто 147 школ, - ЮНИСЕФ
СВО: правда и только правда
Сводки от ополчения Новороссии 21 сентября 2015
Минобороны ДНР представило отчет о потерях ВСУ на Донбассе и коррупции украинских командиров
Каждый выходящий на пенсию мужчина потеряет 1 млн. рублей, женщина - 1,5 млн. руб.
Сталинградская битва: начало краха Третьей Империи
ООН создавалась как инструмент гегемонии США. Наряду с МВФ, МБ.
Глава Генштаба ВС РФ о наступлении ВСУ
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2179 1867
    Valeriy Bondarik только что

      ,..,PrrriveTT…

      …НИЖЕ-предлагаемое – Желаемое,НО – НЕ реализуемое…

      _Чтобы эту БОЙНЮ(войну,Т.Н.”сво”)ПРЕКРАТИТЬ,
      Путину и Зеленскому – Надо ПОЛИТ-поляну Накрыть…
      И там – Хорошо УПОТРЕБИТЬ…ну и – Салом ЗАКУСить…
      Потом ПРОЦЕДУРУ – ПАРУ-раз ПОВТОРить…
      * чтобы МЕЖДУ нИМИ – Понимание ВОССТАНОВИТЬ…

      _КУРАТОРОВ,на ту ПРОЦЕДУРУ – можно пригласить…
      Но,чтобы “ОНИ” не мешали…”ИХ” предупредить…
      И в-случае ПРОВОКАЦИИ – Сразу-же УДАЛИТЬ!
      Только ПОВЕРЕННЫХ – на-встречу Допустить…
      * ДОГОВОРняк,РАДИ Мира – нужно Осуществить!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      * Украинские ПОТЕРИ ОЗВУЧИЛИ – Печальный итог…
      * а НАД потерями России – “ВИСИТ” полит–”СМОГ”…
      * СКОЛЬКО погибло в РФ – НЕ оглашается – “СЯКРЭТам” является…
      * СлуШОК “шелестит” – что К “ЛЯМУ” приближается(=МИЛЛИОН)…
      * ПОСРЕДСТВОМ этой ВОЙНЫ – Славянский Этнос – УТИЛизируется,,,,,:-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …ну И,ЧТО скажут – ТАВАРЫШЫ?
      …а-чё–”ВДРУГ”–ТАК:
      …ЗАКРЫВАЕТЕ глаза,рты И уши…
      -> не ПОТОМУ-ли ЗАКРЫВАЕТЕ,что…ЦУ выполняете…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Ка нада. 20-8-25

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru