1. Идеологическая пустота и её причины:
- В обсуждении подчёркивается, что современной России остро не хватает цельной и содержательной идеологии.
- Конституция РФ формально запрещает государственную идеологию, но на деле идеологемы (многополярность, традиционные ценности) продвигаются с помощью власти, хотя наполнены двусмысленностями и часто используются как средство демагогии.
- Настоящей национальной — а не обслуживающей интересы элиты — идеологии не возникло, ибо государство приватизировано интересами узкой группы, а не большей частью народа.
2. Проблема фрагментации и псевдолевых:
- Левые движения и идеи в мире, в том числе в России, чрезвычайно раздроблены. Западная олигархия, по мнению спикеров, сознательно поощряет множественные “левые” кружки, которые утопичны, неопасны для системы и удобны как канал для недовольства безопасного для капитала характера.
- Российское левое движение также в значительной степени дезориентировано, погрязло во внутренней полемике и слабо связано с практикой.
3. Текущие идеологические конструкции:
- “Традиционные ценности” и “многополярность” анализируются как идеологемы, не имеющие чёткого содержания. Истоки этих понятий обнаруживаются в западных и даже крайне правых (Карл Шмитт) теориях; их реальная наполненность в российском контексте плавающая, ситуативная, часто соотнесённая с семейными ролями (“мама-папа-дети, без инаковости”) и противопоставляется “разлагающему” Западу.
- Иронично подмечается, что используемые российской элитой выражения часто имеют западное происхождение, и идеология по сути консервативно-заимствованная.
4. Классовый анализ и современная реальность:
- Подчёркивается необходимость признать, что классовый антагонизм никуда не делся, суть капитализма осталась прежней, только его формы изменились.
- “Пролетариат” в современной России существует, хоть и в иных, часто размытых, формах (широко понимается как наёмные работники без собственности).
- Истинная модернизационная или революционная идеология, по мнению спикеров, может возникнуть только на базе классовых интересов большинства.
5. Кризис науки и интеллектуальных институтов:
- В СССР и на Западе реформы и идеологические проекты строились на научной и междисциплинарной мысли, были заказчики и независимые интеллектуальные центры.
- Сейчас в России подобные центры отсутствуют, “научная” экспертиза подмята под интересы обслуживающего класса; власть не допускает формирование новых теорий, опасаясь утраты контроля.
- Идеология должна формироваться на научной базе, с опорой на синтез социологии, философии, исторического и экономического опыта.
6. Запрос на народную, социалистическую, коллективистскую идею:
- Проходит мысль, что для России единственно жизнеспособной может быть коллективистская, социалистическая, интернационалистская идеология, выработанная с учётом современной ситуации (6-й технологический уклад, цифровая экономика и т.д.).
- Необходим “современный Ленин”, приспособивший бы марксизм к новым условиям (так, как Ленин адаптировал Маркса к ситуации России начала XX века), а не проста догматичная калька с советского прошлого.
- Без выработки такой коллективной, основанной на справедливости и развитии идеологии страну ждёт стагнация и, возможно, катастрофа.
7. Апелляция к опыту мировых революций, модернизаций:
- Исторические примеры (Ленин, Сталин, Рузвельт, Ататюрк) приводятся как образцы лидерства, опирающегося на науку и отвечающего вызовам времени.
- Китайская модель представляется удачной постсоветской альтернативой, где научная и политическая мысль соединились для построения модернизационного курса.
8. Критика современных элит:
- Элита России рассматривается как замкнутый слой, обслуживающий личный эгоизм, противостоящий интересам большинства, не способный к истинному изменению — часто иронизируется над клановостью и имитацией реформ.
- Религиозные и националистические лозунги используются прагматически, ради сплочения масс, но не несут трансцендентного и созидательного смысла.
---
Итоговые выводы
В центре разговора — поиск ответа на вопрос, какая идеология может быть уместна и спасительна для современной России.
Беседа затрагивает не только политическую плоскость — участвующие стремятся рассмотреть идеологию как феномен междисциплинарный, как синтез философии, социальной теории, политэкономии, этики, коллективного опыта. Указывается, что навязанные сверху “идеологемы” (традиционные ценности, многополярность) — лишь удобные конструкции, легитимизирующие власть, но не объединяющие и не развивающие общество.
Большинство участников скептически относятся к попыткам синтеза с национализмом, религиозной догматики и западного “заимствования” ценностей — лишь подлинно народная, коллективистская, социалистическая идеология (естественно, модернизированная и открытая к междисциплинарности) может стать “точкой сборки” для российской цивилизации. При этом такая идеология требует не только философской глубины, но и конкретной научной и организационной работы: создания интеллектуальных центров, осмысленного анализа современности и будущего.
Показательно, как исторический опыт проигрыша и успеха (от СССР и революции — до сегодняшних геополитических неудач), сравнивается с ситуациям на Западе, в Китае, в истории, используя междисциплинарные аналогии. Ключевая мысль — стране жизненно необходим интеллектуальный и политический проект, соединяющий реальный интерес большинства, этику справедливости, способность к развитию и практическое целеполагание. Без этого будущего нет: власть, “управляемая инстинктом бандитской спайки”, не способна выработать идейный проект, который объединит и поведёт вперёд.
Рефлексивно, но с укором звучит признание: молодёжь, несмотря на атомизацию и разобщённость, тянется к левым идеям, ищет новые смыслы — это исторический шанс возродить подлинную, ориентированную на развитие идеологию. Однако этот импульс легко может быть рассеян, если им заново не займутся не только пассионарии, но и коллективная мысль, идущая “от науки” и открытого философского поиска.
---
Открытый вопрос и повод для размышления
Перед нами стоит дилемма: быть обществу — заложнику либо хаотичной атомизации, либо циничной манипуляции элит, либо собраться вокруг коллективного проекта, основанного на справедливости, развитии и уважении к достоинству каждого человека. Способны ли мы — и российское общество, и каждый отдельный человек — осознанно выбрать и построить такую идеологию, которая не будет служить приспособлением для власти, но станет путём внутренней и внешней интеграции, созидания и свободы? Где проходит та невидимая грань между идеализмом, который двигает историю, и утопизмом, который уводит её в тупик? И возможно ли в условиях современной реальности преодолеть разобщённость, чтобы сделать выбор в пользу жизни, развития и солидарности?
