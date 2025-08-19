Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Стрелок-помощник гранатомётчика Ули думает на двух языках – на русском и киргизском.

22 0

Стрелок-помощник гранатомётчика Ули думает на двух языках – на русском и киргизском. Но на русском чаще. Его полное имя – Уланбек, раньше он работал таксистом, цитировал пассажирам Толстого, Некрасова, Шекспира. Водительский рейтинг у него был 4,98. Когда началась СВО, Уланбек часто подвозил бойцов, обсуждал ситуацию с просто пассажирами. Думал. И решил – «Если Россия – страна, где я живу, и если я сам – мужчина, то обязан её защищать».

Первый боевой выход был в Красногоровке, правда, переломные бои за нее уже прошли, и Ули просто знакомился с жизнью под артиллерией и FPV-дронами. Бойцы располагались в брошенных домах, Ули там открывал книжные шкафы и читал. Один раз он читал книгу об астрономических тайнах Вселенной, но пришлось срочно перемещаться на другую точку, Ули не взял книгу, но потом понял, что очень хочется ее дочитать, и он просил бойцов, которые проходили через эту же точку, найти там книгу.

А его перебросили в поселок Желанное Второе. Зайдя в один дом, Ули застал там крупного мужчину в непонятной форме. «Ты кто и откуда?» – спросил Ули. «Со 110-ки» – ответил тот. По совпадению, Ули тоже был со 110-ки, только российской. Две 110-ки – российская и украинская – стояли друг против друга на одном участке. Но ни Ули, ни украинец об этом не знали. «Из другого батальона что ли?» – подумал Ули и посмотрел на ноги украинца – в натовских ботинках. «Руки за голову!» – закричал Ули и тут же приказал напарнику с позывным Болгарин – «Если рыпнется, стреляй прямо через меня!». Сам-то Ули был на голову ниже противника. Пленный потом рассказывал, что звать его Алексей, он сам искал, кому бы сдаться в плен. Но по всему было ясно, что он – диверсант. По сломанным ушам, по позывному Хакер, по четырем батареям для рации в рюкзаке. Но Ули с напарником отнеслись к нему цивилизованно, раз была возможность так отнестись.

Потом они перебрались в Курахово, там Ули работал «ногами», доставлял продукты и боеприпасы бойцам, провожал на позиции штурмовиков. Но как-то он возвращался из рейда, и его атаковала птица, сделала три сброса в метре от него и последний – в 50 см. Ули прикрыл рукой с автоматом лицо и шею и тем спасся – осколок попал в руку. Он побежал в гараж, тот стоял в 150 метрах, и за его бегом наблюдали товарищи, от волнения им казалось, что он слишком долго бежит. В гараже с него стали стягивать бронежилет, ранец, чтобы посмотреть, где ранен. Но его даже не оглушило. Теперь Ули говорит, что под Курахово самое ожесточенное сопротивление оказывали группы, в которых были наемники, особенно поляки. А группы, где только украинцы, легко сдавались в плен, зная, что русские примут их «цивилизованно». Польских наемников, отказывавшись сдаться, приходилось доводить до выбранного ими неизбежного финала.

Весной на том же направлении в зарослях его снова атаковали птицы. Он спрятался в кустах поглубже, но ему перебило ноги, первые 15 минут он не чувствовал боли на адреналине, а потом уже дохромал бегом до деревьев, спрятался и увидел, что осколок – еще и в плече. Ули рассказал, что в тот момент почувствовал себя Цезарем, умевшим делать несколько дел одновременно – он оказывал себе первую медпомощь и одновременно маскировал ветками «гнездо». Его товарищи стояли неподалеку и пытались до него добежать. «Не смейте!» – периодически кричал из-под веток Ули, зная, что дорога к нему слишком опасна. «Не вздумайте меня эвакуировать, – повторил он по рации. – Только потери будут лишние, а я уже, наверное, всё…». Но Ули повезло, «тупые» птицы не нашли его, хотя рыскали по полю. И товарищи не стали его слушать, через час забежали к нему.

Раненый Ули ездил на коляске и шутил, что вот такой он – таксист, новый транспорт освоил. Теперь, наверное, вернется в такси. И этот текст был описан не для того, чтобы изменить отношение к миграционному вопросу, а чтобы показать – если нам и нужны приезжие, то такие, как Уланбек.

Комментарий редакции

Краткие тезисы статьи:

1. Двуязычие и личность героя: Главный герой, стрелок-помощник гранатомётчика по имени Уланбек (Ули), мыслит на двух языках — русском и киргизском. У него богатый внутренний мир: раньше работал таксистом, цитировал пассажирам классиков и был высоко оценён клиентами.

2. Мотивация к участию в СВО: Ули оказался вовлечён в военные действия по внутреннему убеждению: если он живёт в России и считает себя мужчиной, значит, должен её защищать.

3. Война и будни на передовой: Описана его адаптация к фронту, встречи и военные эпизоды (боевой выход, случай с пленением украинского диверсанта, доставка припасов на передовой, ранение).

4. Гуманность и человечность: Важно, что Ули старается оставаться человеком даже на войне — корректно обращается с пленными, не теряет интереса к книгам, сохраняет чувство юмора и эмпатию к окружающим.

5. Размышления о противниках: Ули отмечает разницу между мотивацией и поведением наёмников и украинцев: наёмники сражаются до последнего и не сдаются, украинцы готовы к сдаче, если уверены в цивилизованном обращении.

6. Травма и выживание: Описана сцена ранения и попытка самостоятельного выживания Ули, его забота о безопасности других, ироничное отношение к собственному положению.

7. Вытеснение миграционного подтекста: В финале подчёркивается, что история не про миграцию как проблему, а как пример того, что "правильные" приезжие необходимы, если они — такие, как Уланбек: ответственные, человечные, преданные.

---

Вывод (с философским и междисциплинарным взглядом):

Статья использует биографию Уланбека как многослойный пример, где личная идентичность, мотивация, сочувствие и культурная интеграция соединяются в непростой ситуации — войне. Через призму одной судьбы обнаруживается парадокс: и на поле битвы индивидуальные выборы, достоинство и способность к рефлексии продолжают играть важную роль, а не только идеологии или коллективные нарративы.

Научно, эта история созвучна психологическим исследованиям травмы, моральных дилемм и эффекту "малых сообществ" в экстремальных обстоятельствах: личность человека проявляется особенно ярко там, где системные идеологии сталкиваются с практической реальностью человеческих поступков. Перекличка с литературой (цитаты Толстого, Шекспира), как и уважение к гуманному отношению к пленным, добавляют культурный и нравственный пласт.

Истина тут ситуативна: воспринимать героя можно сквозь разные призмы — патриотизма, миграции, этики войны, даже личного экзистенциального поиска. Но практический смысл в том, что человеческая зрелость и эмпатия, способность к осмысленным решениям делают социум сильнее, независимо от этнической принадлежности. В ситуации войны это — не догма, а болевая зона, размывающая любые простые ответы.

Открытый вопрос для размышления:
Если даже на войне человеческое достоинство, внутренний выбор и благородство могут сохраняться, возможно ли такое внутреннее качество сделать мерилом истинной «принадлежности» к обществу — и, если да, то как нам научиться различать и культивировать его в мирное время, не подменяя одними идеалами другие?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/Marinaslovo/10837
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Научные результаты экспедиций на Луну
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости
ГОЙ-СТРЕЛОК В КРЫМУ НЕ НАШЕМ?
Русские корни итальянского языка
Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017
Трагедия в Керчи, новости от 19 октября
109068
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru