Стрелок-помощник гранатомётчика Ули думает на двух языках – на русском и киргизском.
Стрелок-помощник гранатомётчика Ули думает на двух языках – на русском и киргизском. Но на русском чаще. Его полное имя – Уланбек, раньше он работал таксистом, цитировал пассажирам Толстого, Некрасова, Шекспира. Водительский рейтинг у него был 4,98. Когда началась СВО, Уланбек часто подвозил бойцов, обсуждал ситуацию с просто пассажирами. Думал. И решил – «Если Россия – страна, где я живу, и если я сам – мужчина, то обязан её защищать».
Первый боевой выход был в Красногоровке, правда, переломные бои за нее уже прошли, и Ули просто знакомился с жизнью под артиллерией и FPV-дронами. Бойцы располагались в брошенных домах, Ули там открывал книжные шкафы и читал. Один раз он читал книгу об астрономических тайнах Вселенной, но пришлось срочно перемещаться на другую точку, Ули не взял книгу, но потом понял, что очень хочется ее дочитать, и он просил бойцов, которые проходили через эту же точку, найти там книгу.
А его перебросили в поселок Желанное Второе. Зайдя в один дом, Ули застал там крупного мужчину в непонятной форме. «Ты кто и откуда?» – спросил Ули. «Со 110-ки» – ответил тот. По совпадению, Ули тоже был со 110-ки, только российской. Две 110-ки – российская и украинская – стояли друг против друга на одном участке. Но ни Ули, ни украинец об этом не знали. «Из другого батальона что ли?» – подумал Ули и посмотрел на ноги украинца – в натовских ботинках. «Руки за голову!» – закричал Ули и тут же приказал напарнику с позывным Болгарин – «Если рыпнется, стреляй прямо через меня!». Сам-то Ули был на голову ниже противника. Пленный потом рассказывал, что звать его Алексей, он сам искал, кому бы сдаться в плен. Но по всему было ясно, что он – диверсант. По сломанным ушам, по позывному Хакер, по четырем батареям для рации в рюкзаке. Но Ули с напарником отнеслись к нему цивилизованно, раз была возможность так отнестись.
Потом они перебрались в Курахово, там Ули работал «ногами», доставлял продукты и боеприпасы бойцам, провожал на позиции штурмовиков. Но как-то он возвращался из рейда, и его атаковала птица, сделала три сброса в метре от него и последний – в 50 см. Ули прикрыл рукой с автоматом лицо и шею и тем спасся – осколок попал в руку. Он побежал в гараж, тот стоял в 150 метрах, и за его бегом наблюдали товарищи, от волнения им казалось, что он слишком долго бежит. В гараже с него стали стягивать бронежилет, ранец, чтобы посмотреть, где ранен. Но его даже не оглушило. Теперь Ули говорит, что под Курахово самое ожесточенное сопротивление оказывали группы, в которых были наемники, особенно поляки. А группы, где только украинцы, легко сдавались в плен, зная, что русские примут их «цивилизованно». Польских наемников, отказывавшись сдаться, приходилось доводить до выбранного ими неизбежного финала.
Весной на том же направлении в зарослях его снова атаковали птицы. Он спрятался в кустах поглубже, но ему перебило ноги, первые 15 минут он не чувствовал боли на адреналине, а потом уже дохромал бегом до деревьев, спрятался и увидел, что осколок – еще и в плече. Ули рассказал, что в тот момент почувствовал себя Цезарем, умевшим делать несколько дел одновременно – он оказывал себе первую медпомощь и одновременно маскировал ветками «гнездо». Его товарищи стояли неподалеку и пытались до него добежать. «Не смейте!» – периодически кричал из-под веток Ули, зная, что дорога к нему слишком опасна. «Не вздумайте меня эвакуировать, – повторил он по рации. – Только потери будут лишние, а я уже, наверное, всё…». Но Ули повезло, «тупые» птицы не нашли его, хотя рыскали по полю. И товарищи не стали его слушать, через час забежали к нему.
Раненый Ули ездил на коляске и шутил, что вот такой он – таксист, новый транспорт освоил. Теперь, наверное, вернется в такси. И этот текст был описан не для того, чтобы изменить отношение к миграционному вопросу, а чтобы показать – если нам и нужны приезжие, то такие, как Уланбек.
Комментарий редакции
1. Двуязычие и личность героя: Главный герой, стрелок-помощник гранатомётчика по имени Уланбек (Ули), мыслит на двух языках — русском и киргизском. У него богатый внутренний мир: раньше работал таксистом, цитировал пассажирам классиков и был высоко оценён клиентами.
2. Мотивация к участию в СВО: Ули оказался вовлечён в военные действия по внутреннему убеждению: если он живёт в России и считает себя мужчиной, значит, должен её защищать.
3. Война и будни на передовой: Описана его адаптация к фронту, встречи и военные эпизоды (боевой выход, случай с пленением украинского диверсанта, доставка припасов на передовой, ранение).
4. Гуманность и человечность: Важно, что Ули старается оставаться человеком даже на войне — корректно обращается с пленными, не теряет интереса к книгам, сохраняет чувство юмора и эмпатию к окружающим.
5. Размышления о противниках: Ули отмечает разницу между мотивацией и поведением наёмников и украинцев: наёмники сражаются до последнего и не сдаются, украинцы готовы к сдаче, если уверены в цивилизованном обращении.
6. Травма и выживание: Описана сцена ранения и попытка самостоятельного выживания Ули, его забота о безопасности других, ироничное отношение к собственному положению.
7. Вытеснение миграционного подтекста: В финале подчёркивается, что история не про миграцию как проблему, а как пример того, что "правильные" приезжие необходимы, если они — такие, как Уланбек: ответственные, человечные, преданные.
---
Вывод (с философским и междисциплинарным взглядом):
Статья использует биографию Уланбека как многослойный пример, где личная идентичность, мотивация, сочувствие и культурная интеграция соединяются в непростой ситуации — войне. Через призму одной судьбы обнаруживается парадокс: и на поле битвы индивидуальные выборы, достоинство и способность к рефлексии продолжают играть важную роль, а не только идеологии или коллективные нарративы.
Научно, эта история созвучна психологическим исследованиям травмы, моральных дилемм и эффекту "малых сообществ" в экстремальных обстоятельствах: личность человека проявляется особенно ярко там, где системные идеологии сталкиваются с практической реальностью человеческих поступков. Перекличка с литературой (цитаты Толстого, Шекспира), как и уважение к гуманному отношению к пленным, добавляют культурный и нравственный пласт.
Истина тут ситуативна: воспринимать героя можно сквозь разные призмы — патриотизма, миграции, этики войны, даже личного экзистенциального поиска. Но практический смысл в том, что человеческая зрелость и эмпатия, способность к осмысленным решениям делают социум сильнее, независимо от этнической принадлежности. В ситуации войны это — не догма, а болевая зона, размывающая любые простые ответы.
Открытый вопрос для размышления:
Если даже на войне человеческое достоинство, внутренний выбор и благородство могут сохраняться, возможно ли такое внутреннее качество сделать мерилом истинной «принадлежности» к обществу — и, если да, то как нам научиться различать и культивировать его в мирное время, не подменяя одними идеалами другие?