Россия передала украинской стороне еще 1 000 тел погибших всушников. Это плюс к ранее переданным Киеву более 7 тысяч тел. В свою очередь Киев вернул нам 19 тел.



При этом каждые сутки потери ВСУ пополняются на 1300-1400 тел, пусть данные МО приблизительные. Попытался представить себе эту жуткую картину – тысячу убитых, и не смог. А тут многие тысячи и тысячи, каждый день, изо дня в день.

Дело не в пропорциях погибших по обе стороны (они хоть наверняка в нашу пользу, тем не менее вряд ли именно такие). Дело в том, как безропотно и массово гибнут жители Украины мужского пола на протяжении вот уже 4-х лет. И нет этому конца и краю…

Ведь должен же быть предел этой бойне, сработать какой-то механизм в головах – стоп! что мы творим? не будем идти в мясорубку! чтобы массово и сразу, чтоб дать в зубы полицаям, развернуть оружие против внутреннего врага или хотя бы разбежаться в стороны…

Но нет – прут и прут на гибель, как лемминги при миграции. Что это? Массовое безумие и наваждение, подменившее местами белое и чёрное? Или кара Божья за поддержку массовых преступлений Майдана?