Главная » Мировоззрение, Новости Ближнего востока

Россия передала украинской стороне еще 1 000 тел погибших всушников.

21 0
Переслано от: РМ

Россия передала украинской стороне еще 1 000 тел погибших всушников. Это плюс к ранее переданным Киеву более 7 тысяч тел. В свою очередь Киев вернул нам 19 тел.

При этом каждые сутки потери ВСУ пополняются на 1300-1400 тел, пусть данные МО приблизительные. Попытался представить себе эту жуткую картину – тысячу убитых, и не смог. А тут многие тысячи и тысячи, каждый день, изо дня в день.

Дело не в пропорциях погибших по обе стороны (они хоть наверняка в нашу пользу, тем не менее вряд ли именно такие). Дело в том, как безропотно и массово гибнут жители Украины мужского пола на протяжении вот уже 4-х лет. И нет этому конца и краю…

Ведь должен же быть предел этой бойне, сработать какой-то механизм в головах – стоп! что мы творим? не будем идти в мясорубку! чтобы массово и сразу, чтоб дать в зубы полицаям, развернуть оружие против внутреннего врага или хотя бы разбежаться в стороны…

Но нет – прут и прут на гибель, как лемминги при миграции. Что это? Массовое безумие и наваждение, подменившее местами белое и чёрное? Или кара Божья за поддержку массовых преступлений Майдана?

Комментарий редакции

Тезисы статьи:
1. Россия передала Украине еще 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ, всего — более 7 тысяч тел; в ответ Украина передала России 19 тел.
2. Указываются предполагаемые большие ежедневные потери ВСУ — якобы 1300–1400 человек в сутки, по оценке российского Минобороны.
3. Автор эмоционально акцентирует внимание на масштабе гибели украинцев, используя яркие образы («жуткая картина», «тысячи и тысячи, каждый день»).
4. Подчеркивается не сопоставление потерь, а феномен, что украинцы, по мнению автора, массово и безропотно гибнут на протяжении многих лет.
5. Задается вопрос: почему не возникает массового сопротивления или отказа идти на фронт, намекается на некий социально-психологический феномен («как лемминги»).
6. Автор рефлексирует: это массовое безумие, навождение или, возможно, "кара Божья" за события Майдана.

---

Вывод и философская рефлексия:

В основе статьи лежит попытка осмыслить трагедию войны не только в числовых показателях, но и на уровне коллективной психики, морального выбора общества. Автор подчеркивает трагизм и масштаб потерь, вплоть до потери способности восприять их как реальность — иллюстрируя известный феномен: «Одна смерть — трагедия, миллион — статистика».

В эмпатическом плане существенно, что за каждой цифрой стоят жизни, судьбы, личные страдания. Столкновение с такими масштабными потерями парализует чувство индивидуальной ценности жизни. Это в равной мере свойственно разным обществам в периоды войн — можно вспомнить аналогию с Первой мировой, когда миллионы молодых людей «безропотно» шли на гибель, движимые пропагандой, социальным давлением, чувством долга, иногда страхом быть инакомыслящим.

Интересна интерпретация автора: почему не включается механизм массового отказа, не происходит внезапного прозрения? Тут мы видим психологический и социологический парадокс: личная воля растворяется в массе, привычные моральные ориентиры стираются на фоне крайней поляризации и пропагандистских нарративов. В этом смысле коллективное действие становится неограниченно разрушительным.

Со стороны прагматики, любое обсуждение конфликтов требует трезвой оценки — будь то проверка цифр или анализ причин массовой инерции. Если обратиться к современной науке, феномены массовых движений, послушания (например, эксперименты Милгрэма или феномен конформизма Соломона Аша) показывают, насколько легко люди вписываются в коллективные модели поведения, даже если они идут вразрез с личной логикой.

Философски говорить о «каре Божьей» — это попытка найти объяснение в сакральной плоскости, но реальность войны всегда трагично банальна: эскалация конфликта подпитывается страхом, историей взаимных обвинений, институциональным насилием.

Ключевой практический вопрос — как нам, как обществу, не терять человечности и не уходить в абстрактные идеализации, сохраняя боль и сострадание к каждому погибшему, независимо от стороны?

И каков предел скорби и принятия — где проходит граница между выживанием, сопротивлением бессмыслице и пассивным течением в потоке событий? Несет ли на себе каждый из нас ответственность за эти коллективные трагедии — или мы навсегда останемся «леммингами» истории, бегущими к обрыву, не задумываясь о цене собственной покорности?

А возможно, стоит иногда выйти из потока и спросить себя: могу ли я что-то изменить, хотя бы в своем частном выборе, чтобы не стать частью статистики?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/3114
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 17 октября 2016
Брифинг Минобороны России (31.05.2022 г.)
Разбор завалов в районе Донецкого аэропорта: найдены очередные тела бойцов ВСУ (ВИДЕО)
Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 1 000 человек
Россия перед выбором: офшоризация или деофшоризация экономики?
Россия закрыла украинскую границу: Киев сообщает о коллапсе
Китай полностью поддерживает Россию по украинскому вопросу
Злословие украинской стороны

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru