“О книге Бастрыкина и наследии Хрущева”. Е.Ю.Спицын на канале Красная история. Ответы на вопросы

Переслано от: Евгений Спицын

Записано для канала Красная история в августе 2025 г.
В данной беседе на канале «Красная история» Евгений Юрьевич Спицын отвечает на вопросы, касающиеся современных трактовок и переосмыслений советского прошлого, включая новые версии убийства Кирова, наследие Хрущева, достоверность мемуаров партийных деятелей и последствия крупных авантюрных реформ послевоенного СССР.

Ключевые тезисы и идеи:

1. О книге Бастрыкина о Кирове:
- Спицын лично с книгой не знаком, но уважает профессионализм Бастрыкина как советского юриста.
- По вопросу версии «не одиночки» в деле убийства Кирова Спицын остаётся при более классической версии (на которую сильнее всего повлияла работа Аллы Кириллиной), но открыт к новым данным.
- Он подчеркивает сложность установления истины в подобных исторических вопросах из-за массы мифов, фальсификаций и противоречивых источников.

2. Про использование аббревиатуры СССР в конституции 1977 года:
- Вопрос о якобы полном отсутствии аббревиатуры СССР говорится как заблуждение: в конституционном тексте действительно используются все варианты — от полного наименования до аббревиатуры.
- Спицын критикует склонность искать конспирологию там, где она не имеет оснований, призывая опираться на факты.

3. Мемуары Кагановича:
- Лазарь Каганович диктовал свои воспоминания дочери, поскольку к концу жизни почти ослеп; этот труд был сохранён благодаря ее усилиям.
- Существуют также интервью Кагановича, записанные публицистом Феликсом Чуевым, однако по ним требуется осторожность — они не записывались на пленку, а конспектировались, поэтому не исключено искажение деталей.
- В целом, Каганович в своих воспоминаниях не склонен к преувеличениям или искажениям, что отличает его от других мемуаристов.
- Оценка Кагановичем событий накануне распада СССР была, по словам Спицына, поверхностной: на позднем этапе жизни его больше волновали личные проблемы, а не общественные дела.

4. Опыт освоения целины Хрущевым:
- Хрущёвская целинная кампания принесла первоначальный успех, но очень быстро привела к экологическим катастрофам и экономическим потерям: деградация почвы, эрозия, неустойчивые урожаии.
- Сталинская программа преобразования природы была более комплексной и системной, однако после смерти Сталина она была свернута в пользу «рывка» на целину.
- Доклады Академии наук ССР показывают, что с конца 1950-х начался спад сельскохозяйственного производства, при увеличении народонаселения, что ухудшило положение с продовольствием.

5. Стиль управления и наследие Хрущева:
- Хрущёв не был полностью глух к советам, но, по сути, предпочитал игнорировать рекомендации специалистов и навязывал свою волю, используя жесткий административный подход и не терпя возражений. Это сломало судьбу многим соратникам.
- Его реальная заслуга, по мнению Спицына, заключается не столько в реформах (которые были поверхностными или непродуманными), сколько в том, что именно при нем были заложены основы процессов, приведших к развалу СССР.
- Решения ХХ съезда, разоблачившие культ личности Сталина, нанесли мощный удар по мировому коммунистическому движению и подготовили почву для последующей «перестройки».

6. Окончательные суждения о Хрущёве и его окружении:
- Влияние Хрущёва и произошедшее при нем переосмысление советского курса оказалось разрушительным, а его политика, даже если и не была сознательной диверсией, создала предпосылки к распаду социалистической системы.
- Потомки Хрущёва (и социальный отпечаток, который они оставили) у Спицына вызывают скорее разочарование, что подчеркивается через личный опыт общения.

Практические и философские выводы:

Эта беседа служит показательным примером двоякости истории — одни и те же факты могут быть интерпретированы диаметрально противоположно в зависимости от того, какую мифологию или чьи воспоминания мы принимаем за основу. Вопрос источниковой критики становится здесь центральным: действительно ли возможно отделить факты от оценок, когда даже выдающиеся архивисты и очевидцы описывают прошлое субъективно — из-под собственного угла зрения, и время лишь увеличивает дистанцию и искажение?

Исторические процессы, как видно на примере осмысления сталинской и хрущёвской эпох, часто оказываются продуктом не только воли отдельных лидеров, но и целого комплекса обстоятельств, давления среды, коллективных мифов, а реальная причинно-следственная связь ускользает, растворяясь между документом, слухом и поздней идеологией.

Можно ли в истории, а тем более в понимании человеческих поступков, отделить "слепую авантюру" от тонко рассчитанного курса, случай от манипуляции? Каково наше право выносить оценки, когда сами "архивы истины" зачастую неполны или сфальсифицированы, и всякая рефлексия так или иначе неизбежно вплетена в ткань субъективных конструктов? Где находятся границы объективности исторического анализа, и возможна ли вообще «чистая» истина в таких вопросах, или она всегда будет только функцией нашей готовности сомневаться и перепроверять?

Возможно, важнейший урок здесь — не столько в пристальном опровержении или утверждении версий прошлого, сколько в умении сохранять критическую дистанцию, человеческую эмпатию к ошибкам и выборам ушедших поколений и взвешенно относиться к своим оценкам настоящего.

Но если история столь многогранна и уязвима к влиянию личных нарративов, как нам выбирать версию прошлого, на которой строить понимание сегодняшнего дня? Может ли честное исследование прошлого когда-либо приблизить нас к целостной истине, или путь состоит в умении жить с неизбежной множественностью объяснений?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/be11e580eb8118b009748c2a618bb7d6/
