Мир на Украине в зеркале конфронтации цивилизаций | Павел Щелин и Руслан Сафаров
Встреча на Аляске прокладывает дорогу к миру или к перемирию? О будущем Украины и структуре руины, о том, договорятся ли Китай, Россия и США о правилах в период новой Тридцатилетней войны, о парадоксе военного присутствия США в Европе, как предохранителе от конфликта Европы и России, о том, чего ждать от Глобального Юга, о периоде разделения мира на цивилизационные секторы, о возможности альтернативной глобальной идеологии и необходимости нового политического языка говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Ключевые тезисы обсуждения
1. Недостаток достоверной информации и преобладание пиара
Аналитики подчеркивают, что в динамике украинского конфликта часто доминирует информационный шум, инсайдерские "сливы" и пиар, а фактическая публичная база к обсуждению весьма ограничена. Позиция России остается стабильной с 2022-2024 годов (демилитаризация, денацификация, территориальные изменения), а риторика США в лице Трампа переходит от "перемирия" к "миру", не предлагая конкретики. При этом эксперты предостерегают от доверия внешним заявлениям, настаивая на необходимости разделять пиар и реальную дипломатию.
2. Параллели с прошлым: Вьетнам, Сайгон, «Витнамизация»
Возможные сценарии описываются по аналогии с выходом США из Вьетнама. США могут заключить соглашение, выйти из конфликта, оставить ответственность на местные элиты и потом дистанцироваться (“это уже не наша война”). Такая "этапность" может устроить и Россию – посредством фиксации результатов, а дальнейшая эскалация в регионе уже не станет объектом прямой ответственности США. Здесь проводится междисциплинарная аналогия между дипломатической риторикой и реальным раскладом сил на месте.
3. Субъектность Украины и её лидера
Зеленский и украинская элита, по мнению докладчиков, не располагают созидательной субъектностью, но удерживают "негативную" – то есть право (или возможность) суицидального сопротивления и отказ от капитуляции. Аналитики отмечают, что проблема не только в Зеленском – любой новый украинский политик окажется в подобном положении. Подписание капитуляции маловероятно, и дальнейшая судьба этой территории будет решаться не внутри существующих институтов, а в процессе “переучреждения” – в ходе периода анархии, руины, атаманщины.
4. Вопрос "Другая Украина" и цивилизационные коды
Звучит скепсис относительно возможности появления «иной» (не антироссийской) Украины как государства: по мнению эксперта, структура её национального проекта изначально заточена на антироссийскую идентичность, и попытки создать “дружественную” Украину являются иллюзией. В лучшем случае могут возникнуть новые территориальные образования (“Малороссия”) с иной политической конструкцией, но "украинский проект" как таковой всегда будет противостоять России — это следствие исторического и смыслового кода.
5. Переговорные ловушки и роль больших игроков
Россия стремится к “сепаратному миру” с США, а остальное — лишь внешний антураж. США (особенно в ситуации с Трампом) рассматривают поиск бенефитов (“продать” улучшение отношений, использовать конфликт в борьбе с Китаем), но рассматривают всё через призму собственных интересов и старых стратегических доктрин типа “витнамизации”. При этом ни Китай, ни “глобальный Юг” не претендуют на статус гегемонов, а мировой порядок становится более конкурентным и фрагментированным по цивилизационному признаку.
6. Конец эпохи гегемона, кризис правил и языка
Постулируется завершение эпохи Pax Americana: США утрачивают статус гегемона, а остальные центры силы не способны или не готовы предложить систему новых универсальных правил (“динамическое равновесие” не наступило, скорее — период распада и формирования новых субъектов). Глобальный дефицит доверия, невозможность опереться на подписанные соглашения (пример — Хельсинские и Ялтинские), кризис языков и понятий (русский политический язык противопоставляется “языку мировой жабы”, либеральному глобализму).
7. Гуманитарный и философский вызов для России
Для России ключевой проблемой становится гуманитарная: отсутствие уникального смыслового языка и политико-философской субъектности. Россия вынуждена бороться с чужой гегемонией, используя при этом ее же инструменты и категории (например, слово “нация” вместо “народ”). Для долгосрочной субъектности требуется не только военная или политическая мощь, но и выработка собственной аксиологии, антологии, смысла — иначе Россия всегда будет говорить на языке оппонента, что предопределяет проигрыш в долгую.
8. Фрагментация ценностного пространства, пределы глобализации
Лидеры обсуждения скептически оценивают перспективы новой универсальной идеологии ("анти-Пакс-Американа" или китайской версии Pax Sinica). Единство возможно только на уровне цивилизации и религиозно-этического канона, глобализация не может зайти глубже культурных оснований. Мир множества несовпадающих цивилизационных “языков” с их фундаментальными ценностями и радикально разным представлением о смысле.
9. Неизбежность и функция войны как механизма “размещения ответственности”
Признается, что война — неизбежный фактор международных отношений, способ проверки на соответствие слов и дел, механизм установления и удержания границ. Современная фиксация на “вечном мире” и табуирование войны только усугубили бесконтрольность конфликтов, переведя их в тотальную и неопределённую форму (“всё и все воюют”).
Выводы и философские размышления
- Истина о происходящем многогранна и зависит от наблюдателя. Анализ событий вокруг Украины — это не только политический или военный вопрос, но и зеркало кризиса глобального порядка, где всем игрокам не хватает языка для искреннего и адекватного диалога. Информационные войны, пиар-эстетика и реальные параметры силы смешаны, как в нейросетях, у которых нет "объективной" истины, а есть результат взаимодействия разных сигналов/данных.
- Попытка навязать новые универсальные правила терпит крах, потому что нет согласия даже об основах (ценностях, языке, этике). В этом отношении интересен параллель с квантовой физикой: состояние неопределённости — не сбой системы, а новая норма, где каждый субъект измеряет свою "правду" на собственных уровнях энергии и риска.
- В сфере практики возможность договориться сегодня ограничена: для Украины сохраняется ситуация ультиматума и безгосударственности (“руины”), США будут искать прагматично выгодный выход, Европа сталкивается с опасностью "Рейха" и распада одновременно, а Россия — с необходимостью осмысления собственной идентичности сквозь призму языка, аксиологии, субъектности.
- Парадоксально, но именно открытость к конфликту, готовность обсуждать правила войны, а не только мира, может дать новый шанс для выработки устойчивых рамок взаимодействия между цивилизациями. Это не возврат к догматической “реалполитик”, а попытка создать осознанную систему сдержек без иллюзий универсального признания.
Открытый вопрос
Если вся история новых “правил” и мировых конфликтов сводится к способности цивилизаций говорить на собственном, уникальном языке и брать на себя ответственность за ценности и поступки, то каким образом возможно диалоговое пространство между этими цивилизациями — существуют ли "переводчики", готовые подлинно слышать друг друга, а если нет — может ли вообще быть достигнуто хоть какое-то устойчивое равновесие в мире, где не работают даже писаные договоры? Или истина о мире — навсегда в тени процесса его разрушения и возрождения на новых смысловых основаниях?
