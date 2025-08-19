Встреча на Аляске прокладывает дорогу к миру или к перемирию? О будущем Украины и структуре руины, о том, договорятся ли Китай, Россия и США о правилах в период новой Тридцатилетней войны, о парадоксе военного присутствия США в Европе, как предохранителе от конфликта Европы и России, о том, чего ждать от Глобального Юга, о периоде разделения мира на цивилизационные секторы, о возможности альтернативной глобальной идеологии и необходимости нового политического языка говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров

