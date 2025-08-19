The concept of the Slavic world and the axis of five countries

01:21 Идеологии и мечты

• Идеологии приходят и уходят, но мечты могут стать реальностью.

• Голос предков вечен и призывает славян к единству.

• Славяно-арийское жречество подчёркивает важность связи между планетой и спутником.

02:13 Метод управления

• Сначала отвергаются предложения противника, затем делается единственное предложение, от которого противник не может отказаться.

• Глобализация угрожает памяти предков, языку, культуре и самосознанию славян.

03:12 Концепт мира славянских народов

• Славяне делятся на восточных, западных и южных.

• В каждой группе есть государства с доминирующим славянским населением.

• Примеры стран с высоким процентом славян: Белоруссия, Россия, Украина, Польша, Словакия, Чехия, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория, Приднестровье.

04:49 Костяк славянских народов

• Русские, украинцы и поляки образуют костяк славянских народов.

• Общее число славян в мире составляет 300 миллионов человек.

• Геополитическая ситуация влияет на состав костяка славянских стран.

07:22 Цели славянского мира

• Сохранение исконно славянской территории, культуры, письменности и языка.

• Защита расовой самоидентичности через воздержание от смешанных браков.

• Глобализация стремится разрушить славянство, атакуя землю, дух и кровь.

08:22 Влияние глобализации на культуру

• Раздробленность земель и заселение инородцами подрывают связь славян с землёй.

• Универсальная культура не должна подавлять исконную культуру славян.

• Смешанные браки деформируют волновую структуру гена, закрывая доступ к мудрости предков.

10:04 Геном и мудрость предков

• Человеческий ген имеет волновую структуру, обеспечивающую связь с информационными полями.

• Сохранение чистоты генома позволяет славянам выжить, опираясь на мудрость предков.

• Приверженность земле, духу и крови — путь выживания славянина.

11:16 Легенда о богах

• Боги создали человека путём эксперимента с геномом обезьяны.

• Боги разделились во мнениях о природе человека

12:17 Глобализация и колониальный период

• Тёмные представители глобализации стремятся привести человека в состояние, соответствующее воле богов, которые оставили его в служебном положении.

• Цель — создать глобальную деревню, напоминающую колонии богов.

• Общинный уклад жизни был естественной формой выживания племён, но концепция глобальной деревни может привести к закабалению человечества.

13:52 Баланс между городом и общиной

• Проточеловек был выселен из сада после проявления воли и разума.

• Необходимо найти баланс между городом и общиной в процессе корректировки глобализационного процесса.

• Славяно-арийское жречество выступает за светлые боги, которые хотели видеть человека творцом самому себе.

14:49 Концепция альянса пяти стран

• Альянс пяти стран: США, Германия, Россия, Иран, Индия.

• Каждая страна должна иметь свой суверенный мозговой центр, опирающийся на современные достижения и традиционализм.

• Жреческие центры стран должны иметь общее представление о целях глобализации.

17:03 Проблемы реализации концепции

• Все пять стран испытывают внешнее управление.

• В США проблемы с сионистским лобби, которое действует через обе партии.

• В России элиты разделены на группы: либералы, сторонники имперской России, британские элиты.

• Германия находится под влиянием леволибералов и финансового интернационала.

• Иран сталкивается с давлением со стороны Великобритании и США.

20:29 Роль Индии и социальная деформация

• Индия имеет опыт выявления и отражения стороннего влияния благодаря британскому игу.

• Население стран подверглось социальной деформации под влиянием либеральных тенденций.

• Основная нагрузка по претворению концепции альянса ляжет на жреческие центры.

21:17 Унижение коренного населения

• В США движение «Чёрная жизнь имеет значение» отражает унижение белых.

• В России давление на славянское население со стороны выходцев с Кавказа и Средней Азии.

• В Германии политика мультикультурализма, начатая Ангелой Меркель, имеет схожие тенденции с Россией.

22:06 Либералы ЕС и ситуация в Индии

• Либералы ЕС создают условия для выходцев из исламских стран Ближнего Востока и Африки.

• В Индии либеральные тенденции не так сильны из-за влияния религии и социальной стратификации.

• Эти особенности тормозят общественное развитие, но способствуют высокой рождаемости.

23:04 Политика шаха Ирана

• Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви проводил радикальную проамериканскую политику.

• Иран развивался благодаря доходам от нефти.

• После 1979 года Иран стал страной-изгоем, а народ оказался под властью «стражей исламской революции».

23:46 Ситуация в Иране в 2024 году

• Либеральные силы в Иране раздроблены и потеряли поддержку электората.

• Персидский народ живёт в ожидании атак со стороны Израиля и поддержки террористических организаций из Великобритании.

• Предлагается трансформация власти в Иране с переходом к зороастризму или смена режима.