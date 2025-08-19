Концепция славянского мира и оси пяти стран #1
The concept of the Slavic world and the axis of five countries
01:21 Идеологии и мечты
• Идеологии приходят и уходят, но мечты могут стать реальностью.
• Голос предков вечен и призывает славян к единству.
• Славяно-арийское жречество подчёркивает важность связи между планетой и спутником.
02:13 Метод управления
• Сначала отвергаются предложения противника, затем делается единственное предложение, от которого противник не может отказаться.
• Глобализация угрожает памяти предков, языку, культуре и самосознанию славян.
03:12 Концепт мира славянских народов
• Славяне делятся на восточных, западных и южных.
• В каждой группе есть государства с доминирующим славянским населением.
• Примеры стран с высоким процентом славян: Белоруссия, Россия, Украина, Польша, Словакия, Чехия, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория, Приднестровье.
04:49 Костяк славянских народов
• Русские, украинцы и поляки образуют костяк славянских народов.
• Общее число славян в мире составляет 300 миллионов человек.
• Геополитическая ситуация влияет на состав костяка славянских стран.
07:22 Цели славянского мира
• Сохранение исконно славянской территории, культуры, письменности и языка.
• Защита расовой самоидентичности через воздержание от смешанных браков.
• Глобализация стремится разрушить славянство, атакуя землю, дух и кровь.
08:22 Влияние глобализации на культуру
• Раздробленность земель и заселение инородцами подрывают связь славян с землёй.
• Универсальная культура не должна подавлять исконную культуру славян.
• Смешанные браки деформируют волновую структуру гена, закрывая доступ к мудрости предков.
10:04 Геном и мудрость предков
• Человеческий ген имеет волновую структуру, обеспечивающую связь с информационными полями.
• Сохранение чистоты генома позволяет славянам выжить, опираясь на мудрость предков.
• Приверженность земле, духу и крови — путь выживания славянина.
11:16 Легенда о богах
• Боги создали человека путём эксперимента с геномом обезьяны.
• Боги разделились во мнениях о природе человека
12:17 Глобализация и колониальный период
• Тёмные представители глобализации стремятся привести человека в состояние, соответствующее воле богов, которые оставили его в служебном положении.
• Цель — создать глобальную деревню, напоминающую колонии богов.
• Общинный уклад жизни был естественной формой выживания племён, но концепция глобальной деревни может привести к закабалению человечества.
13:52 Баланс между городом и общиной
• Проточеловек был выселен из сада после проявления воли и разума.
• Необходимо найти баланс между городом и общиной в процессе корректировки глобализационного процесса.
• Славяно-арийское жречество выступает за светлые боги, которые хотели видеть человека творцом самому себе.
14:49 Концепция альянса пяти стран
• Альянс пяти стран: США, Германия, Россия, Иран, Индия.
• Каждая страна должна иметь свой суверенный мозговой центр, опирающийся на современные достижения и традиционализм.
• Жреческие центры стран должны иметь общее представление о целях глобализации.
17:03 Проблемы реализации концепции
• Все пять стран испытывают внешнее управление.
• В США проблемы с сионистским лобби, которое действует через обе партии.
• В России элиты разделены на группы: либералы, сторонники имперской России, британские элиты.
• Германия находится под влиянием леволибералов и финансового интернационала.
• Иран сталкивается с давлением со стороны Великобритании и США.
20:29 Роль Индии и социальная деформация
• Индия имеет опыт выявления и отражения стороннего влияния благодаря британскому игу.
• Население стран подверглось социальной деформации под влиянием либеральных тенденций.
• Основная нагрузка по претворению концепции альянса ляжет на жреческие центры.
21:17 Унижение коренного населения
• В США движение «Чёрная жизнь имеет значение» отражает унижение белых.
• В России давление на славянское население со стороны выходцев с Кавказа и Средней Азии.
• В Германии политика мультикультурализма, начатая Ангелой Меркель, имеет схожие тенденции с Россией.
22:06 Либералы ЕС и ситуация в Индии
• Либералы ЕС создают условия для выходцев из исламских стран Ближнего Востока и Африки.
• В Индии либеральные тенденции не так сильны из-за влияния религии и социальной стратификации.
• Эти особенности тормозят общественное развитие, но способствуют высокой рождаемости.
23:04 Политика шаха Ирана
• Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви проводил радикальную проамериканскую политику.
• Иран развивался благодаря доходам от нефти.
• После 1979 года Иран стал страной-изгоем, а народ оказался под властью «стражей исламской революции».
23:46 Ситуация в Иране в 2024 году
• Либеральные силы в Иране раздроблены и потеряли поддержку электората.
• Персидский народ живёт в ожидании атак со стороны Израиля и поддержки террористических организаций из Великобритании.
• Предлагается трансформация власти в Иране с переходом к зороастризму или смена режима.
Комментарий редакции
1. Сакральное единство земли, духа и крови у славян
В начале проводится параллель между природой, землей и наследием предков, которые сливаются в понимании особой сакральной связи славян с их землей. Призывается защищать и беречь свою землю, воспринимая ее как носительницу не только материальных, но и духовных ценностей.
2. Антитеза глобализации и славянской идентичности
Глобализация рассматривается как внешняя угроза, которая разрушает память предков, язык, культуру и самосознание, вплетая народы в унифицированную “биомассу”. Растворение национальных корней противопоставляется естественной многогранности славянских народов.
3. Расслоение славян по регионам и их демография
Приводится статистика по доле славян в разных странах Восточной, Западной и Южной Европы. Утверждается преобладание славянского населения в этих странах, что позволяет говорить о них как о славянских государствевах, несмотря на наличие меньшинств.
4. Концепт “костяка” славянства
Русские, украинцы и поляки определяются как ядро, численно и геополитически формирующее основу славянского мира. Но в связи с политическими событиями в Украине роль ее как опоры “костяка” ставится под сомнение, а альтернативой временно предлагается Чехия.
5. Святая Троица славянства (земля, дух, кровь)
Формулируются три главные цели — сохранить территорию предков, культуру и язык, а также “чистоту крови” (отказ от смешанных браков для защиты "генетической памяти"). К этим аспектам отношение подчёркнуто сакральное и эссенциалистское.
6. Глобализация как форма подчинения и “служебного человека”
Тема древних богов иллюстрирует идею, что глобализация возвращает человечество к состоянию “служебности”, лишая разума и воли. (“Тёмные боги” стремятся к этому, “светлые” — наоборот, к свободе и творчеству.) Подчеркивается угроза превращения общины в орудие порабощения, вместо инструмента созидания.
7. Концепция альянса пяти стран
Предлагается модель мирового равновесия на основе союза пяти мощных государств — России, США, Германии, Ирана и Индии — каждая из которых должна опираться на собственный “жреческий” (интеллектуальный, духовный) центр, соединяющий традицию и современность.
8. Внешние силы и внутренние расколы
Во всех странах альянса наблюдается проблема внешнего влияния (например, сионистские лобби в США и России, англосаксонское давление на Индию и Иран, леволиберальные тенденции в Германии). Внутренние элиты подвержены манипуляциям, что мешает формированию независимых “центров осознанности”.
9. Критика современных социальных тенденций
Осуждаются мультикультурализм, миграционные практики, либеральные реформы и любые формы стирания национально-этнической и культурной идентичности и специфики.
10. Роль “жреческих центров” и традиции
Спасение и единство видится только через пробуждение национального духа в каждом из “ядровых” государств, оформленного в сильных традиционных и интеллектуальных центрах.
Выводы
В этом видео представлена утопически-сакрализированная концепция славянского мира, где центральной ценностью объявляется сохранение “земли, духа и крови” нации. Автор выступает против размывания национальной идентичности в процессе глобализации и связывает возрождение коллективной воли с восстановлением традиционных духовных и культурных форм. Почти эзотерический акцент делается на “генетической памяти” и сакральных основах этноса, что отсылает не только к национал-романтизму XIX века, но и к идеологиям XX столетия. Предложен проект альтернативной глобализации — пятиипорной системы с духовными и культурными центрами, в противовес экономическим, где каждое государство опирается на историческую и культурную глубину.
С точки зрения прагматизма и междисциплинарности, стоит отметить, что такие идеи часто апеллируют к идеализированным образам прошлого и к мифологическим основаниям идентичности, что может и вдохновлять, и уводить от диалога с реальностью — разнообразием, изменчивостью, культурным обменом. Архаическое представление о “чистоте крови” критикуется современной наукой как биологически и этически несостоятельное.
Вопрос о том, возможно ли устоять перед центростремительной силой глобализации и сохранить уникальные идентичности народов, остаётся открытым. Истинно ли будущее человечества — в изоляции традиций, или в синтезе прошлого и современности, способном уместить многообразие без нивелировки сущности? Не заключается ли глубинная сила народа не в замкнутости, а в способности интегрировать новое, оставаясь при этом верным своей истине — всегда субъективной, живой и меняющейся?
Да уж,воистину,бумага всё стерпит.
С какого перепугу такие цифры?
Единственно, можно согласится с цифрами по Белоруссии.
Болгары и сербы по своей генетике в большей массе своей не являются славянами.
Хорваты,поляки,словаки-католики,чехи вообще протестанты,религия наложила свой взгляд на народы другой веры.К тому же довольно много поляков и чехов считая себя славянами таковыми не являются по чистоте крови,а являются смесью с немцами и евреями.В Украине подобная ситуация только в меньших масштабах,фактически вся западная и северная Украина это смесь украинцев и евреев.И если следовать автору что человеческий ген имеет волновую структуру, обеспечивающую связь с информационными полями,то полукровки не пройдут,а их наберётся около половины от всех считающих себя славянами.
“Не заключается ли глубинная сила народа не в замкнутости, а в способности интегрировать новое, оставаясь при этом верным своей истине — всегда субъективной, живой и меняющейся?”- вопрошает тупорылая нейросеть.
По-моему там было написано, что универсальная культура не должна подавлять исконную славянскую культуру. ИИ идентифицирует самозащиту от подавления самобытности универсализмом как замкнутость – дескать нужно впустить в себя этот вирус глобализации, чтобы он вас уничтожил – третьего не дано.