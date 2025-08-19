1. О роли евреев в банковском деле:
- Истоки банковской системы в Европе во многом связаны с еврейской общиной, так как именно им по религиозным причинам разрешалось заниматься ростовщичеством, что было запрещено христианам и мусульманам. С течением времени эту традицию переняли и протестанты, благодаря новым трактовкам религиозных догматов.
- Акцент на еврействе банкиров является поверхностным: ранние банкиры-евреи были, по сути, космополитами, их не интересовали общественно-этнические интересы соплеменников, и они действовали в рамках глобалистских тенденций того времени.
2. Формирование финансового капитала и его смена масок:
- Виде представлена идея, что крупный финансовый капитал стремился выстроить глобальный мировой порядок, используя разные идеологические оболочки (национал-социализм и фашизм в середине XX века, либеральный глобализм — позже).
- После Второй мировой войны финансовые элиты избежали суровых наказаний: пример — Гяльмар Шахт, нацистский финансист, получивший минимальное наказание.
3. Европейская идеология и лицемерие:
- По мнению лектора, либерализм — это маска более глубинной, "фашистской" или "нацистской" идеологии, ориентированной на идею "золотого миллиарда" и порабощение других народов ("унтерменш").
- Эта идеология, по мнению автора, не исчезла и активно продолжает развиваться, маскируясь под лозунгами европейского единства и прав человека.
4. Исторический контекст и параллели с современностью:
- Европа поддерживала внешние приличия, пока существовал "противовес" в лице Советского Союза. После его крушения бывшие соцстраны стали "странами второго сорта", эксплуатируемыми западноевропейским капиталом.
- Современный кризис (с началом в 2008–2009 годах) объясняется структурными противоречиями капитализма; разгорающиеся мировые конфликты — способ выхода из кризиса для игроков с "ветхой" идеологией решения кризисов через войну.
- Приводится пример Трампа как политика, бессознательно или сознательно ищущего другие пути (не военные) выхода из глобальных кризисов.
5. Критика глобализма и "кукловодов":
- Глобалистская элита, по мнению лектора, последовательно уничтожает национальные государства и образования в пользу мирового управления единой элитой ("кочующая элита").
- В качестве ключевых действующих лиц называются французские интеллектуалы-глобалисты, вроде Жака Аттали, связанные с Евросоюзом и мировыми банками.
6. Сравнение исторических и современных процессов:
- То, чего не смог добиться Гитлер военным путем, его "идейные наследники" пытались реализовать финансовыми и политическими механизмами.
- Однако эти попытки сейчас терпят фиаско — кризис глобализма глубже, чем ожидалось.
---
Вывод:
Беседа акцентирует внимание на исторической смене форм и масок у глобального финансового капитала. Национальные, религиозные или идеологические конструкции часто используются им инструментально, как средство для легитимизации своей власти и контроля. Подчеркивается, что обвинения на почве этничности — не всегда по сути, и куда важнее видеть за личинами классово-экономические и идейные механизмы.
С точки зрения междисциплинарной аналогии — можно сравнить идеологические "оболочки", которые сменяются с течением истории, с оболочками программ в вычислительной технике: суть задач и схем обработки остаётся неизменной, а интерфейс лишь адаптируется к требованиям времени и запросам пользователя. Так же как и в человеческой психологии: сознание способно менять "маски" — но глубинные мотивы часто сохраняются.
Практический вывод — старая истина о том, что ориентироваться на формальные "ширмы", будь то национальные, религиозные или идеологические лозунги, без понимания глубинных интересов — значит рисковать быть обманутым. Осознанный взгляд требует видеть структуру и мотивы властных, финансовых и идеологических систем.
Тем не менее, остается открытым вопрос: способны ли современные общества научиться различать суть и оболочку — формы и содержание? Не повторяет ли история снова свой извечный цикл, в котором идеи и идеологии лишь сменяют друг друга на поверхности, не затрагивая корня — человеческой жажды власти, комфорта и безопасности? Может ли подлинная "объединённая Европа" (или другой образ всеобщего блага) быть реализована вне этих глубинных противоречий, или мы обречены вновь и вновь разгадывать одни и те же "загадки" под разными вывесками?
Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Комментарий редакции
1. О роли евреев в банковском деле:
- Истоки банковской системы в Европе во многом связаны с еврейской общиной, так как именно им по религиозным причинам разрешалось заниматься ростовщичеством, что было запрещено христианам и мусульманам. С течением времени эту традицию переняли и протестанты, благодаря новым трактовкам религиозных догматов.
- Акцент на еврействе банкиров является поверхностным: ранние банкиры-евреи были, по сути, космополитами, их не интересовали общественно-этнические интересы соплеменников, и они действовали в рамках глобалистских тенденций того времени.
2. Формирование финансового капитала и его смена масок:
- Виде представлена идея, что крупный финансовый капитал стремился выстроить глобальный мировой порядок, используя разные идеологические оболочки (национал-социализм и фашизм в середине XX века, либеральный глобализм — позже).
- После Второй мировой войны финансовые элиты избежали суровых наказаний: пример — Гяльмар Шахт, нацистский финансист, получивший минимальное наказание.
3. Европейская идеология и лицемерие:
- По мнению лектора, либерализм — это маска более глубинной, "фашистской" или "нацистской" идеологии, ориентированной на идею "золотого миллиарда" и порабощение других народов ("унтерменш").
- Эта идеология, по мнению автора, не исчезла и активно продолжает развиваться, маскируясь под лозунгами европейского единства и прав человека.
4. Исторический контекст и параллели с современностью:
- Европа поддерживала внешние приличия, пока существовал "противовес" в лице Советского Союза. После его крушения бывшие соцстраны стали "странами второго сорта", эксплуатируемыми западноевропейским капиталом.
- Современный кризис (с началом в 2008–2009 годах) объясняется структурными противоречиями капитализма; разгорающиеся мировые конфликты — способ выхода из кризиса для игроков с "ветхой" идеологией решения кризисов через войну.
- Приводится пример Трампа как политика, бессознательно или сознательно ищущего другие пути (не военные) выхода из глобальных кризисов.
5. Критика глобализма и "кукловодов":
- Глобалистская элита, по мнению лектора, последовательно уничтожает национальные государства и образования в пользу мирового управления единой элитой ("кочующая элита").
- В качестве ключевых действующих лиц называются французские интеллектуалы-глобалисты, вроде Жака Аттали, связанные с Евросоюзом и мировыми банками.
6. Сравнение исторических и современных процессов:
- То, чего не смог добиться Гитлер военным путем, его "идейные наследники" пытались реализовать финансовыми и политическими механизмами.
- Однако эти попытки сейчас терпят фиаско — кризис глобализма глубже, чем ожидалось.
---
Вывод:
Беседа акцентирует внимание на исторической смене форм и масок у глобального финансового капитала. Национальные, религиозные или идеологические конструкции часто используются им инструментально, как средство для легитимизации своей власти и контроля. Подчеркивается, что обвинения на почве этничности — не всегда по сути, и куда важнее видеть за личинами классово-экономические и идейные механизмы.
С точки зрения междисциплинарной аналогии — можно сравнить идеологические "оболочки", которые сменяются с течением истории, с оболочками программ в вычислительной технике: суть задач и схем обработки остаётся неизменной, а интерфейс лишь адаптируется к требованиям времени и запросам пользователя. Так же как и в человеческой психологии: сознание способно менять "маски" — но глубинные мотивы часто сохраняются.
Практический вывод — старая истина о том, что ориентироваться на формальные "ширмы", будь то национальные, религиозные или идеологические лозунги, без понимания глубинных интересов — значит рисковать быть обманутым. Осознанный взгляд требует видеть структуру и мотивы властных, финансовых и идеологических систем.
Тем не менее, остается открытым вопрос: способны ли современные общества научиться различать суть и оболочку — формы и содержание? Не повторяет ли история снова свой извечный цикл, в котором идеи и идеологии лишь сменяют друг друга на поверхности, не затрагивая корня — человеческой жажды власти, комфорта и безопасности? Может ли подлинная "объединённая Европа" (или другой образ всеобщего блага) быть реализована вне этих глубинных противоречий, или мы обречены вновь и вновь разгадывать одни и те же "загадки" под разными вывесками?