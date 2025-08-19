Главная » Видео, Невероятное в мире

Евгений Спицын. Почему банкиры евреи? Как банкиры выбрали Гитлера для своих целей?

11 0

Комментарий редакции

Основные тезисы выступления Евгения Спицына:

1. О роли евреев в банковском деле:
- Истоки банковской системы в Европе во многом связаны с еврейской общиной, так как именно им по религиозным причинам разрешалось заниматься ростовщичеством, что было запрещено христианам и мусульманам. С течением времени эту традицию переняли и протестанты, благодаря новым трактовкам религиозных догматов.
- Акцент на еврействе банкиров является поверхностным: ранние банкиры-евреи были, по сути, космополитами, их не интересовали общественно-этнические интересы соплеменников, и они действовали в рамках глобалистских тенденций того времени.

2. Формирование финансового капитала и его смена масок:
- Виде представлена идея, что крупный финансовый капитал стремился выстроить глобальный мировой порядок, используя разные идеологические оболочки (национал-социализм и фашизм в середине XX века, либеральный глобализм — позже).
- После Второй мировой войны финансовые элиты избежали суровых наказаний: пример — Гяльмар Шахт, нацистский финансист, получивший минимальное наказание.

3. Европейская идеология и лицемерие:
- По мнению лектора, либерализм — это маска более глубинной, "фашистской" или "нацистской" идеологии, ориентированной на идею "золотого миллиарда" и порабощение других народов ("унтерменш").
- Эта идеология, по мнению автора, не исчезла и активно продолжает развиваться, маскируясь под лозунгами европейского единства и прав человека.

4. Исторический контекст и параллели с современностью:
- Европа поддерживала внешние приличия, пока существовал "противовес" в лице Советского Союза. После его крушения бывшие соцстраны стали "странами второго сорта", эксплуатируемыми западноевропейским капиталом.
- Современный кризис (с началом в 2008–2009 годах) объясняется структурными противоречиями капитализма; разгорающиеся мировые конфликты — способ выхода из кризиса для игроков с "ветхой" идеологией решения кризисов через войну.
- Приводится пример Трампа как политика, бессознательно или сознательно ищущего другие пути (не военные) выхода из глобальных кризисов.

5. Критика глобализма и "кукловодов":
- Глобалистская элита, по мнению лектора, последовательно уничтожает национальные государства и образования в пользу мирового управления единой элитой ("кочующая элита").
- В качестве ключевых действующих лиц называются французские интеллектуалы-глобалисты, вроде Жака Аттали, связанные с Евросоюзом и мировыми банками.

6. Сравнение исторических и современных процессов:
- То, чего не смог добиться Гитлер военным путем, его "идейные наследники" пытались реализовать финансовыми и политическими механизмами.
- Однако эти попытки сейчас терпят фиаско — кризис глобализма глубже, чем ожидалось.

---

Вывод:

Беседа акцентирует внимание на исторической смене форм и масок у глобального финансового капитала. Национальные, религиозные или идеологические конструкции часто используются им инструментально, как средство для легитимизации своей власти и контроля. Подчеркивается, что обвинения на почве этничности — не всегда по сути, и куда важнее видеть за личинами классово-экономические и идейные механизмы.

С точки зрения междисциплинарной аналогии — можно сравнить идеологические "оболочки", которые сменяются с течением истории, с оболочками программ в вычислительной технике: суть задач и схем обработки остаётся неизменной, а интерфейс лишь адаптируется к требованиям времени и запросам пользователя. Так же как и в человеческой психологии: сознание способно менять "маски" — но глубинные мотивы часто сохраняются.

Практический вывод — старая истина о том, что ориентироваться на формальные "ширмы", будь то национальные, религиозные или идеологические лозунги, без понимания глубинных интересов — значит рисковать быть обманутым. Осознанный взгляд требует видеть структуру и мотивы властных, финансовых и идеологических систем.

Тем не менее, остается открытым вопрос: способны ли современные общества научиться различать суть и оболочку — формы и содержание? Не повторяет ли история снова свой извечный цикл, в котором идеи и идеологии лишь сменяют друг друга на поверхности, не затрагивая корня — человеческой жажды власти, комфорта и безопасности? Может ли подлинная "объединённая Европа" (или другой образ всеобщего блага) быть реализована вне этих глубинных противоречий, или мы обречены вновь и вновь разгадывать одни и те же "загадки" под разными вывесками?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IEWv5Edevuk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
СПИЦЫН про ошибки Сталина и Ленина, коррупцию в СССР, мифы про еврейский заговор и русский народ
Евгений Спицын: Кого мы победили
Евгений Спицын: Страсти по истории
СПИЦЫН о Ленине, Сталине и Великой Отечественной войне: мифы и их разоблачение
Евгений Спицын про отречение Николая II
«Ключевая фигура своей эпохи»: как Дмитрий Донской повлиял на историю Руси
"Как воевали наши союзники в годы войны". Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече в программе "Послесловие
Евгений Спицын. Презентация единого учебника истории

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru