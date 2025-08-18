ТЕНЕВОЙ ФЛОТ России: Почему западные санкции НЕ работают?
1650 танкеров под санкциями! Как устроен ТЕНЕВОЙ ФЛОТ России и почему он неуязвим для Запада? Как "теневой флот" Путина вырос в 10 раз за два года, несмотря на жесткие санкции? Мы раскроем секреты обхода санкций: от смены названий до хитроумных схем перевозки, используемых судоходными компаниями. Почему официальная статистика не показывает реального положения дел на мировом рынке энергоносителей? Узнайте шокирующую правду о "серых" зонах международной торговли и истинном влиянии санкций на мировую экономику. Подробнее в новом видео
0:00 Теневого Флот Путина: как Россия обходит санкции
0:46 Подсанкционные Суда: Анализ Данных и Разногласия в Цифрах
1:57 Обход Санкций: Уроки Ирана и Венесуэлы для России
3:04 Эффективность Санкций: Почему Они Не Работают?
4:19 Координация Санкций: США, ЕС, Великобритания и Глобальный Эффект
5:35 Статистика Теневого Флота: Противоречия и Реальные Масштабы
6:31 Поставки Нефти: Мифы о Сокращении Экспорта под Санкциями
7:23 Системы Обхода Санкций: От Смены Названий до Ложных Флагов
9:00 Альтернативная Морская Экосистема: Как Изменяются Перевозки
10:13 Мировой Рынок Нефти: Влияние Санкций на Цены и Маршруты
11:53 Потолок Цен на Urals: Анализ Эффективности и Скидок
13:18 Финансовые Санкции: Как Их Обходят и Почему Они Недостаточны
15:21 Будущее Санкций: Прогнозы и Адаптация Российского Экспорта
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine
Комментарий редакции
1. Резкое увеличение "теневого флота"
За последние два года количество судов, связанных с обходом санкций по перевозке российской нефти, выросло многократно: с нескольких сотен до полутора-двух тысяч, по разным данным. Однако точное число "теневого флота" определить сложно — источники называют разные оценки, что указывает на непрозрачность и сложность схем обхода санкций.
2. Санкции и их реальная эффективность
Несмотря на то, что всё больше судов и компаний попадают под санкции, поставки нефти (как российской, так и иранской) продолжаются практически в прежних объёмах. Санкции создают неудобства, но приводят скорее к развитию альтернативных схем — появлению новых компаний и страховых структур, перерегистрации судов (смене "флагов"), созданию параллельной инфраструктуры.
3. Гибкость операторов и отсутствие фатального воздействия
Феномен "одноимённых компаний", которые после попадания под санкции просто меняют вывеску, иллюстрирует, насколько санкционные механизмы не способны полностью блокировать деятельность участников рынка. Блокировка доступа к западной экосистеме перевозок приводит не к прекращению перевозок, а к их модификации.
4. Субъективное восприятие (информационный шум)
В публичном пространстве часто преувеличиваются или искажаются последствия санкций — как западными СМИ ("санкции работают, доходы России падают"), так и в пересказах на других площадках. Однако реальные данные по объёму перевозок и ценам говорят о сохранении основных потоков.
5. Экономическая прагматика и ограниченность мер
Главная реакция рынка на санкции — снижение скидок на российскую нефть, но сама торговля не прекращается. Если есть экономическая необходимость, рынок вырабатывает обходные пути. Общее количество нефти, перемещаемой морем, сокращается незначительно, что ставит под сомнение тезис о фатальной эффективности санкционного давления.
6. Роль "западной экосистемы" и приспособляемость
При определённых условиях (например, падении цен) перевозка российской нефти снова частично возвращается в официальный западный сегмент (греческие суда, страхование и пр.), что говорит о гибкости и взаимной зависимости игроков.
Анализ и философское осмысление:
Видео демонстрирует парадокс современного мира: попытки воздействовать на экономические процессы через формальные запреты сталкиваются с гибкостью живой экономической реальности. Это напоминает работу иммунной системы — чем строже ограничение, тем изощрённее механизмы преодоления. Здесь видна аналогия с психологией и социологией: жёсткие внешние меры порождают внутреннюю изобретательность и адаптацию. Обратите внимание, как механизмы санкционного давления порождают не устранение нежелательной деятельности, а её перетекание в иную, менее прозрачную форму. Именно как в психике — вытеснение не решает проблему, а уводит её в "тень".
Международное право и экономика действуют подобно языке программирования — правил много, но любой интерпретатор (будь то чиновник, судовладелец, брокер) ищет лазейки. А если провести параллель с нейронными сетями, то ограничение параметров сети не всегда ведёт к прекращению генерации "нежелательного" контента, а скорее к его маскировке.
Что касается истины: видео подчёркивает субъективность оценок. Количество "теневых танкеров" — не точный факт, а результат интерпретации данных в зависимости от источника, методологии, целей говорящего. Как со всякой "теневой" материей, здесь истина многослойна: официальные цифры, независимый мониторинг, рыночная ситуация и политическая ангажированность дают разнонаправленные сигналы.
Практические выводы:
- Санкции становятся скорее толчком для развития адаптационных механизмов, чем абсолютным ограничителем.
- Жёсткие меры без учёта реальной динамики рынка ведут к формированию "параллельной экономики".
- Важна критическая осторожность в восприятии публичных заявлений о "работе санкций" — часто они служат больше для оправдания самих мер, нежели отражают объективное положение дел.
- Рынок находит пути, если сохраняется финансовый стимул, а подмена вывески или регистрационные трюки — лишь формы проявления глубинной экономической взаимосвязанности.
Философское послесловие и открытый вопрос:
Смотрим на ситуацию — и видим, что, несмотря на множество заявлений об эффективности санкций, реальность оказывается гораздо более гибкой, живой, чем предполагают самые строгие регламенты. Как отличить истину о состоянии мировой логистики от миражей статистики и манипуляций информацией? Какова реальная сила формальных ограничений в мире, где взаимосвязи и экономические интересы формируют свои "теневые фрагменты" реальности?
Возможно, подлинная истина здесь — в многообразии точек зрения и понимании относительности любых запретов. Но тогда возникает вопрос: что делать обществу и политикам, если каждое регулирующее действие не только ограничивает, но и порождает новые обходные пути? Как найти ту меру, где контроль действительно эффективен, не вызывая только усложнение окружающей системы?
Как вы считаете, существует ли универсальная мера "эффективности" ограничительных мер, или всякое вмешательство неизбежно влечёт за собой хаотичное и трудно прогнозируемое развитие "теневого" слоя реальности?