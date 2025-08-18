1650 танкеров под санкциями! Как устроен ТЕНЕВОЙ ФЛОТ России и почему он неуязвим для Запада? Как "теневой флот" Путина вырос в 10 раз за два года, несмотря на жесткие санкции? Мы раскроем секреты обхода санкций: от смены названий до хитроумных схем перевозки, используемых судоходными компаниями. Почему официальная статистика не показывает реального положения дел на мировом рынке энергоносителей? Узнайте шокирующую правду о "серых" зонах международной торговли и истинном влиянии санкций на мировую экономику. Подробнее в новом видео

0:00 Теневого Флот Путина: как Россия обходит санкции

0:46 Подсанкционные Суда: Анализ Данных и Разногласия в Цифрах

1:57 Обход Санкций: Уроки Ирана и Венесуэлы для России

3:04 Эффективность Санкций: Почему Они Не Работают?

4:19 Координация Санкций: США, ЕС, Великобритания и Глобальный Эффект

5:35 Статистика Теневого Флота: Противоречия и Реальные Масштабы

6:31 Поставки Нефти: Мифы о Сокращении Экспорта под Санкциями

7:23 Системы Обхода Санкций: От Смены Названий до Ложных Флагов

9:00 Альтернативная Морская Экосистема: Как Изменяются Перевозки

10:13 Мировой Рынок Нефти: Влияние Санкций на Цены и Маршруты

11:53 Потолок Цен на Urals: Анализ Эффективности и Скидок

13:18 Финансовые Санкции: Как Их Обходят и Почему Они Недостаточны

15:21 Будущее Санкций: Прогнозы и Адаптация Российского Экспорта

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine