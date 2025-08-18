Лев Корольков: СВО выиграет русский учитель
Говорит Лев Корольков – ветеран Службы внешней разведки (СВР) и легендарного спецподразделения КГБ СССР «Зенит».
Полная версия беседы: https://zavtra.ru/blogs/lev_korol_kov_2_7_25
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Комментарий редакции
В этом видео обсуждаются вопросы скрытной войны, психологического противостояния, исторических уроков и путей выхода из затяжного конфликта, в частности, на примере российско-украинских отношений и их широкой европейской подоплёки. Особое внимание уделяется роли образования, идеологии, социального наследия и связи поколений в формировании устойчивого фундамента для будущего общества.
Основные тезисы
1. Неэффективность локальных ответов "око за око"
Уничтожение отдельных руководителей противника, по мнению эксперта, недостаточно эффективно: на смену погибшим приходят новые. Более действенным считается воздействие на целые структуры или инфраструктурные объекты.
2. За кулисами конфликтов стоят сложные международные связи
Указывается на участие западных спецслужб и государств в украинском конфликте, что делает прямое противодействие им затруднённым. Идея состоит в том, что Украина — лишь часть большого "игрового поля", за которым стоят интересы государств типа Великобритании, США, Германии.
3. Решающая роль образования и педагогов
Исторический пример борьбы с украинским национализмом показывает: успех достигается не только силой, но и формированием нового поколения через просвещение. Учителя из других регионов традиционно выступали главной "силой денацификации". Оккупация территории без воспитания новой идентичности приводит к рецидиву старых идей.
4. Смена поколений и психология массы
Утверждается, что корни и ростки идеологических конфликтов — в воспитании, заложенном учителями и общественной средой в детстве и юности. Политика "гуманизма" оценивается как недостаточно результативная в критические периоды.
5. Медленная интеграция лучше молниеносных захватов
Высказывается скепсис насчёт призывов быстро занять территории: главной проблемой становится последующая их интеграция, изменение массового сознания населения. Истинный контроль — не только военный, но, прежде всего, культурный и просветительский.
6. Опыт прошлого не должен быть отброшен
Призывается к изучению и использованию проверенных методов работы с подпольем, спецпропаганды и идеологической борьбы.
7. Современная Европа — разделённая и нестабильная
Европа представлена как конфликтующий организм (особенно Германия: западная и восточная части имеют разное отношение к России), в котором нарастают кризисные явления, связанные с миграцией, культурной разнородностью, внутренней "третьей Германией" и социальными разломами.
8. Воспоминания о предательстве и утраченных связях
Подчёркивается, что восточные немцы — бывшие союзники СССР — чувствуют себя преданными после распада социалистического лагеря. Это снижает базу доверия для будущей работы.
9. Финляндия и новые угрозы на западных границах
Обсуждаются вызовы, связанные с вступлением Финляндии в НАТО, зависимостью этой страны от России и скрытыми возможностями для влияния на неё.
10. Допущение возможности возрождения разных форм национализма и кризисов в Европе
Указывается на возможность появления "неизвестных групп", неожиданных социальных всплесков и непредсказуемых изменений курса в Европе.
Выводы и философское осмысление
Общий мотив беседы — утверждение, что победу в долгосрочной стратегической войне определяет не столько вооружённый успех, сколько переформатирование сознания будущих поколений. Работа учителя оказывается ключевее и долговременнее, чем действие силовых институтов, хотя и те, и другие неизбежно пересекаются.
Рассуждая междисциплинарно, можно проследить аналогии с принципами устойчивого программирования: код можно "сломать" и исправить быстро, но если системное мышление пользователей не меняется — старые ошибки воспроизводятся вновь и вновь. Или, если обратиться к психологии: глубинные паттерны воспитания определяют сценарии поколений, и разрушить эти сценарии невозможно прямым нажимом — требуется кропотливая работа на уровне смыслов.
Исторические и политические процессы, как показано в беседе, медленны, запутанны и редко сводятся к простым решениям. Иллюзии моментальных побед или универсально-гуманных методов часто разбиваются о сложность человеческой природы, о наследие прошлого и о непредсказуемость массовой психики.
Практический вывод: долгосрочная устойчивость строится на формировании просвещённого и ответственного общества, где учитель — не просто передатчик знаний, но и архитектор внутренней свободы, ценностей, идентичности будущего поколения. Но достаточно ли одного образования для "внутренней победы", если сами учителя — носители старых парадигм или уязвимы перед внешним влиянием?
Вопрос "кто нужнее — силовик или учитель?" остаётся открытым: эффективность определяется не отдельной фигурой, а системой, в которой каждый осознанно выполняет свою миссию. Но именно через учителя проходит рубеж между повторением истории и её переосмыслением.
Открытый вопрос для размышления
Если окончательная победа зависит от "воспитания нового поколения", что гарантирует, что новое воспитание не станет новой формой идеологической догмы? Где проходит этическая и практическая граница между просвещением и манипуляцией сознанием, и возможно ли создать такую образовательную среду, где свобода мышления сочетается со стойкостью к разрушительным внешним и внутренним влияниям?