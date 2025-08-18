Фёдор Лисицын представляет книгу Елены Пономаревой. Доктор политических наук и профессор, она написала труд под названием «DISPARATI / РАЗНОСТИ. Большие процессы и зеркала истории». Книга анализирует крупные исторические процессы, включая системный анализ, интернет-публикации и тайные операции спецслужб. Пономарева рассматривает кино как инструмент когнитивной борьбы и делится уроками лидеров прошлого, таких как Чаушеску и Тито. Она указывает на современные угрозы для Европы, уделяя внимание аспектам, которые часто остаются без внимания.

00:00 – Вступление и автор

00:53 – Политология vs дилетанты

02:50 – Системный анализ: опыт и ошибки

03:57 – Интернет-публикации: плюс и минус

05:42 – Ценность цифрового архива

08:21 – Публикации как исторический материал

10:04 – Биография отца Пономаревой

11:58 – Рекомендованная библиография

13:05 – Структура книги: «Большие» и «Глобальные» процессы

15:00 – Тайные войны спецслужб

15:55 – Кризис Голливуда и пропаганда

18:11 – Тренды 2020–2022 и прогнозы

19:59 – Термины и смысловые ловушки

22:25 – Кино как психологическое оружие

24:53 – Пропаганда и кинематограф

28:41 – Беларусь, революции и уроки

31:25 – Ленин, Троцкий и мемы власти

32:23 – Чаушеску vs Тито: сравнение ролей

35:06 – Экономика Румынии и политика долгов

37:51 – Лукашенко: гибкость власти

39:55 – Итоговая оценка книги

