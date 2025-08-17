Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/by5ui2-yt2

В этом выпуске историк Андрей Ильич Фурсов продолжает глубокий разговор о Сталине, раскрывая сложность восприятия его фигуры как на Западе, так и внутри страны. Мы узнаем о роли номенклатуры в формировании отношения к Сталину, ее превращении из “слоя в себе” в “класс для себя” и противостоянии Сталина “проклятой касте”. Обсуждается, как Хрущев, будучи “стахановцем террора”, начал первую волну десталинизации, а последующие события вплоть до Перестройки продолжили использование антисталинизма как “пропагандистского тарана”. Фурсов проводит параллели между Сталиным, Иваном Грозным и Петром I, анализируя, почему народ “прощает” власть, но не слабость, и как антисталинская кампания стала “классово-цивилизационным оружием” против России. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2