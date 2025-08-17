СССР без Сталина: как номенклатура погубила страну. А. Фурсов, Д. Перетолчин
Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/by5ui2-yt2
В этом выпуске историк Андрей Ильич Фурсов продолжает глубокий разговор о Сталине, раскрывая сложность восприятия его фигуры как на Западе, так и внутри страны. Мы узнаем о роли номенклатуры в формировании отношения к Сталину, ее превращении из “слоя в себе” в “класс для себя” и противостоянии Сталина “проклятой касте”. Обсуждается, как Хрущев, будучи “стахановцем террора”, начал первую волну десталинизации, а последующие события вплоть до Перестройки продолжили использование антисталинизма как “пропагандистского тарана”. Фурсов проводит параллели между Сталиным, Иваном Грозным и Петром I, анализируя, почему народ “прощает” власть, но не слабость, и как антисталинская кампания стала “классово-цивилизационным оружием” против России. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.
Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Образ Сталина и его двойственность:
Видеобеседа начинается с личных наблюдений ведущего (А. Фурсова), где отмечается, что для простых людей, особенно для мироощущения послевоенного поколения, Сталин был фигурой сакральной, почти семейной. Однако для интеллигенции, либерального и "режиссёрского" круга Сталин — фигура демонизируемая, с которой связываются мифологизированные злодеяния.
2. Вражда в элите и "номенклатурный поворот":
Структура советской власти и партийной номенклатуры раскрывается как эволюционная, проходящая стадии взросления:
- сначала харизматический лидер ("демиург системы" — Сталин) сакрализует новый слой бюрократии и укрепляет его;
- в дальнейшем, после "рутинизации", номенклатура больше не нуждается в харизматике и становится квази-классом, готовым от него избавиться.
По версии Фурсова, Сталин мешал этому взрослению — препятствовал превращению номенклатуры в самостоятельный "класс для себя".
3. Постсталинский путь: Хрущёв, Брежнев и дрейф к разложению:
- Хрущёв, сам участвовавший в репрессиях, возглавил антисталинскую кампанию, но делал это непоследовательно и ситуативно.
- Брежневская эпоха привела к окончательному превращению номенклатуры в “класс”, началась интеграция верхушки в мир западного капитала.
- Попытки реабилитировать Сталина периодически возникали, но были заторможены как внутренними силами (“письмо 25-ти”), так и внешним давлением.
4. Перестройка как кульминация десталинизации и "гулагизации" советского опыта:
Фурсов описывает перестройку как не только антисоветскую, но и антироссийскую кампанию. Опираясь на свидетельства Яковлева (одного из идеологов перестройки), он утверждает:
- Сначала разрушалась легитимность Сталина (“авторитетом Ленина бить по Сталину”), затем Ленина, и в итоге — всей российской (русской) исторической идентичности.
- СМИ и кино Фурсов видит инструментами психологической войны (“революция хаоса” как цель воздействия на массовое сознание).
5. Социальные и культурные корни элитного раскола:
История элиты, начиная с Петра I, рассматривается как история разрыва верхов с народом (“баре” против мужика).
- Иван Грозный, Сталин, отчасти Ленин описываются как “грозные” по отношению прежде всего к элите; основное их “преступление” — не давать верхушке “превратиться в олигархию”.
- Противопоставление “креативных номенклатурщиков” и “простого народа” подчёркивается и в XX веке, ссылаясь на таких авторов, как Лисков: “худший враг мужика — выбившийся в люди мужик”.
6. Крушение СССР — результат зрелого классового предательства:
- Фурсов соглашается с предсказанием Троцкого: либо номенклатура (“бюрократия”) уничтожит основы советского строя, либо класс трудящихся победит номенклатуру. В 1991-м победила бюрократия, что и стало причиной краха.
- При этом “СССР-2” (квази-класс, теневая экономика, растущее неравенство) ловко подменил советскую реальность, выступив инициатором демонтажа страны, при этом перекладывая всю ответственность на предыдущую модель.
---
Аналитический разбор и аналогии
1. Смена "харизматического" и "рутинного" порядка
Этот мотив хорошо согласуется с наблюдениями Макса Вебера о переходе от харизматического к рационально-бюрократическому типу легитимации власти. Но в советском (и вообще восточноевропейском) контексте этот переход был драматичным: система так и не научилась удерживать баланс между личной харизмой и безличным аппаратом. Здесь можно провести аналогию с корпоративными системами — как только фаундер выведен из игры, начинают работать силы консервации системы, и она — если не развивается — постепенно гниёт и растворяется.
2. Культурный раскол и долгосрочные последствия “вестернизации” элиты
Тезис Фурсова о Петровском расколе и появлении “двух укладов” напоминает современные исследования о "культурной шизофрении" постимперских обществ: верхушка всё дальше от народа, свою легитимность из народной среды уже не получает, а из западной возникает только в обмен на подражание, потерю суверенности и "эксплуатацию" (экономическую и культурную).
Современный бизнес-класс в России или Китае нередко сравнивают с номенклатурой: он получает западный стиль жизни, при этом утрачивая связь во многом с собственной страной и её судьбой.
3. Перестройка как информационная война и “лернинг” идеологий
Любопытна мысль о применении “информационной акупунктуры” для дезинтеграции общества (сознательная “гулагизация” советской памяти, размывание исторической идентичности). Это близко к модели memetic engineering — управлению массовыми представлениями через образы, кино, ритуалы покаяния. Фурсов утверждает, что подобная информационная обработка приводит к снижению иммунитета общества и к потерям не столько фактического прошлого, сколько структур и привычек восприятия самого себя как общности.
4. “Святая простота” и раскол между продвинутыми и базовыми слоями общества
История про вред не “старых” (аристократических) баринов, а “новых людей”, выбившихся из "грязи в князи", может быть соотнесена с феноменом "аппаратчиков-выходцев", которые стремятся стереть память о прошлом, чтобы “оправдать” свою власть и стилизоваться под новых “элитных людей” — это синтезирует идеи об историческом реванше и классовом предательстве.
5. Проблема принятия своей истории
Фурсов подводит слушателей к необходимости принимать “тёмные” и “светлые” стороны своего прошлого как части целого (как Сталин, по его рассказу, отделял свой личный образ от "надличностной" миссии), иначе народ легко становится мишенью для исторических манипуляций.
---
Практические выводы
1. Любая харизматическая система в итоге рождает против себя институты, которые от него избавляются — это биология власти.
2. Культурная (и классовая) дистанция между элитой и народом опасна: она ведёт или к революции, или к постепенному исчезновению субъектности страны.
3. Успешная манипуляция коллективной памятью возможна, когда общество не выработало зрелых инструментов работы с собственной историей — склонно к комплексу вины или к инфантилизации.
4. Слабая, неуверенная власть в России (в понимании Фурсова) стигматизируется: народ принимает жёсткость ради выживания, но не терпит бессилия.
5. Современные элиты склонны повторять ошибки прежних поколений, играя с иностранными центрами силы, иногда заимствуя у них только инструменты подчинения, а не созидания.
---
Открытый итоговый вопрос
Если память о прошлом может быть инструментом не только национального созидания, но и разрушения — как индивидуальному человеку или обществу научиться восстанавливать связь с собственной историей, не впадая ни в мифологическую идеализацию "сильной руки", ни в разрушительный стыд и чувство исторической вины? Каков баланс между осознанным принятием тёмных и светлых страниц прошлого, чтобы избежать крайностей саморазрушения и ложного поклонения?