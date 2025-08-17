“О мечте и мечтателях”. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 11 августа 2025 г.
Давным-давно российская власть сделала заказ на поиск и формулирование национальной идеи. Работают институты и НКО, распределяются немалые гранты, но подходящую идею всё никак не испекут. Недавно очередную попытку предприняла группа экспертов под эгидой Совета по внешней и оборонной политике, который возглавляет Сергей Караганов. Многостраничный доклад называется «Живая идея – мечта России. Кодекс россиянина в 21-м веке». Этот документ обсуждают эксперты «Точки зрения».
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Обсуждение доклада "Живая идея: мечта России"
- Новый доклад Караганова и соавторов претендует на формулирование "национальной мечты" и кодекса для "арсиянина XXI века".
- В нем декларируется всё хорошее и против всего плохого: интернационализм, сильные женщины, воинственность, уникальность, патриотизм — то есть некая идеальная картина российского народа.
- Но за этим фасадом скрывается концепция "лидерской демократии", которая по сути приближается к авторитарному правлению с условной сменяемостью лидеров и сильной вертикалью власти.
- Экономически предлагается "народный капитализм" с неприкосновенностью собственности, но вопросы о сути такого капитализма и его реалистичности остаются без внятного ответа.
2. Основная критика участников
- Доклад рассматривается как эклектичная, политически конъюнктурная попытка элит сохранить статус-кво, консервировать власть и собственность, маскируя стремление к личной выгоде заботой о "национальных идеях".
- Попытка скрестить традиционные ценности (например, запрет ростовщичества, патриотизм) с капиталистической экономикой критикуется как внутренне противоречивая.
- Особое внимание уделяется религии: ее повышение до основы национальной идентичности воспринимается как исторически и социально сомнительное в XXI веке. Религиозные войны и конфликты внутри одних и тех же конфессий привели к огромному числу жертв, и навязывать религиозную идентичность в многонациональной стране — опасно.
3. Проблема идеологической пустоты
- Доклад сравнивается с "пустышкой": он не отвечает на реальные социальные вопросы, не предлагает ясной и рабочей модели будущего.
- Участники отмечают отсутствие подлинной "элиты-носителя" новой идеи: нынешняя элита, в большинстве своем, сформирована в 1990-е и занята сохранением привилегий, а не национальным прогрессом.
- Концепт "русской мечты", подменяемый "народным капитализмом" и религиозностью, не способен сплотить общество, уже пережившее и советский интернационализм, и кризис индивидуалистического капитализма.
4. Историческая перспектива
- Проводятся параллели с дореволюционной Россией и советской эпохой; выдвигается мысль, что мечта о социальной справедливости, коллективизме и достоинстве ближе народу, чем предложенная химера капиталистической мечты.
- Советская "общность" позволяла быть и русским, и татарином, и евреем и одновременно — советским человеком, чего лишена концепция моноэтничной русскости.
5. Скепсис к синтезу "традиционных ценностей + капитализм"
- Попытки синтезировать несинтезируемое — архаику, капитализм, авторитаризм, национальную исключительность и религиозность — обречены на провал, поскольку не решают фундаментальные противоречия общества и не отвечают реальным вызовам времени.
- Делается вывод о том, что новая идеология невозможна без искренних носителей и массовой поддержки.
Выводы
Всё обсуждение вращается вокруг центрального вопроса: может ли искусственно сконструированная национальная идея действительно стать стержнем для большого, сложного, многонационального общества? Ответ участников почти единодушен: нет. Описанная Карагановым "мечта" — эклектичный, конъюнктурный продукт, больше служащий нуждам правящего класса, чем обществу в целом. Она не учитывает ни исторических уроков (крах имперской и советской моделей с их уникальными достоинствами и фатальными изъянами), ни запрос на подлинную социальную справедливость, ни разнообразия национальных и культурных идентичностей.
Любая идеология отражает интересы какого-либо класса. Попытка превратить консервативные и капиталистические ценности в универсальное знамя автоматически отсекает большую часть народа, у которого запрос на справедливость, солидарность, участие. Нынешняя элита не готова к ротации и не способна стать носителем подлинно объединяющей идеи.
Что касается роли мечты — быть может, мечта действительно важна обществу так же, как нейросети нужен целевой функционал: чтобы система не разваливалась и не боялась перемен, но также не теряла устойчивости в поиске баланса между инновацией и традицией. Однако мечта, навязанная сверху, без участия масс, без реального ответа на вызовы времени, превращается в "химеру" и инструмент манипуляции.
Примечательно, что в ходе дискуссии возникает вопрос веры: способна ли религиозность быть основой новой идентичности? Опыт истории, как указывается, говорит скорее о рисках, чем о преимуществах подобного подхода.
В конечном итоге разговор приводит к мысли о том, что жизнеспособная национальная идея должна строиться на искреннем участии большинства, учете исторического опыта, балансе индивидуального достоинства и коллективной ответственности. В противном случае все идеологические конструкции — лишь временные апологетики уже существующего положения.
Открытый вопрос
А что, если истинная "национальная мечта" рождается не в кабинетах и не из идеологических докладов, а из подлинного солидарного действия миллионов — в противостоянии кризису, несправедливости и разделяющим элементам? Может быть, национальная идея — это не формула, а процесс постоянного диалога между прошлым и будущим, между личной свободой и ответственностью перед обществом? Где та грань, за которой мечта перестает быть манипуляцией и становится общей реальной ценностью?