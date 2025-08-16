Вера КЛИМКОВИЧ. Как вы попали на войну?

Иерей Дмитрий БЫКОВ. Эта война у меня пятая. Сама по себе война вошла в мою жизнь ещё в 1989 году, когда основная масса власть имущих города Харькова испугалась, почувствовав перемены, а другая продалась. Перестали ходить на праздники, поздравлять владыку. Перестали посещать на 9 Мая Вечный огонь… И в 1989 году в конце концов бандеры стреляли в нашего владыку только за то, что он отказался делить епархию. Я уже не говорю о тех потасовках и драках, которые начались уже в 89-м году с бандерами, которые приезжали к нам на автобусах. В храме были стычки с ними, на площади. Если начинать с вопросов о войне на Украине, то, безусловно, я имею полное право говорить об этой войне, поскольку сам с самого начала видел, как запускается эта страшная машина.

А всё, что касается войны на СВО, то у меня не было такого периода, когда вот я попал на войну. Я и в 2014 году брал отпуск и ездил добровольцем. Попал как раз в Краснодон, это луганское направление. Луганск тогда был окружён. Попал я в медицинский отряд быстрого реагирования, то есть занимался эвакуацией раненых. Участвовал в освобождении села Новосветловка. Затем участвовал в операциях по спасению наших раненых из окружённого Луганска. Познакомился с удивительными людьми, увидел настоящих патриотов, и, что удивительно, Господь так сподобил, что эти люди до сегодняшнего дня, так сказать, не брезгуют общаться со мной, хотя они очень высокого статуса. Потрясающие люди! Поэтому если кто-то будет говорить, что у нас нет людей искренне верующих, искренне любящих свою страну, я не соглашусь. Я могу их показать – слава богу, пока они живы!

Вообще, если говорить о тех моих поездках, я не могу сказать, что это были командировки, – в основном гуманитарные поездки. Они основывались на понимании тех обстоятельств, которые я видел в 2014 году, и мой приход меня всегда поддерживал – мы очень быстро собирали машину с гуманитарной помощью. Ребята даже оставляли свои семьи и ездили со мной, развозили эту гуманитарную помощь.

Вера КЛИМКОВИЧ. Расскажите о войнах, на которых вам довелось побывать.

Иерей Дмитрий БЫКОВ. В основном все эти поездки были времяпрепровождением моего отпуска, но Господь так управлял, что я попадал на войну. Допустим, в 2008 году участвовал в операции по принуждению к миру. Это Кадорское ущелье – Осетия, Абхазия. В 2014 году, как я уже говорил, был добровольцем. И гуманитарной помощью начал заниматься уже после 2014 года. С 2016-го по 2019-й – все четыре года брал отпуск за свой счёт и ездил в Сирию. Первая моя официальная поездка – командировка – состоялась в 2020 году. По благословению Святейшего Патриарха влился в ряды миротворческих сил. И там занимался примирением сторон. Там получил свой первый орден Мужества. Хотя самый первый был объявлен ещё в 2014 году, но пришёл позже – через 10 лет. Об этом расскажу отдельно.

После Сирии – Нагорный Карабах 2020–2021 годов. Ну и 2022 год, понятное дело, – СВО долгожданная наша.

Официально на СВО я зашёл в 2023 году по настоянию Святейшего Патриарха и по благословению моего непосредственного духовного руководителя владыки Гермогена. Он всё-таки нашёл в себе силы и отпустил меня официально. Хотя до этого не хотел отпускать, потому что и так священников мало, тем паче у меня четверо детей, и надо было держать «золотую середину». Но не получилось… Получилось так, как Господь управил. Владыка был вынужден меня отпустить. Я благодарен за его молитвы.

В 2023 году меня пригласили в одно из штурмовых подразделений Добровольческого корпуса – это 7-я разведывательно-штурмовая бригада имени святого Георгия Победоносца. Командиром бригады был Александр Юрьевич Бородай, потрясающий сам по себе человек, уникальный. Уникальность его не только в таких качествах, как смелость, например, а в умении общаться и зажигать людей, даже тех, кто уже давно сгорел внутри. И вот три контракта подряд – сейчас у меня четвёртый контракт, но я уже в Добровольческом корпусе помощником командира являюсь, – а тогда был помощник командира 7-й штурмовой бригады, как ребята шутили – «по борьбе с неверующими».

Вера КЛИМКОВИЧ. В чём особенность служения военного священника?

Иерей Дмитрий БЫКОВ. Особенность прежде всего в выборе. Когда священник выбирает своим занятием окормлять военных, он должен понимать, что оставляет и семью, и приход. То есть до этого была нормальная жизнь со своим приходом, который Господь тебе вручил, и со своей семьёй: занимайся, спасайся – всё для этого есть. То, что касается военных, – это не вторая или третья семья, а скорее расширенный приход. Дополнительная нагрузка идёт. Особенность служения и в том, что священник сам ещё ничего не знает. Это сейчас мы стали что-то понимать благодаря митрополиту Кириллу, заведующему Синодальным отделом по взаимоотношениям с Вооружёнными силами и казачеством, и отцу Дмитрию Василенкову – главному священнику СВО. Особая благодарность им за то, что они начали заниматься воспитанием духовенства и обучением тому, как себя нужно вести в тех или иных ситуациях.

Конечно, основная задача – духовно-нравственное состояние личного состава. Представьте, насколько это серьёзно и каким духовно-нравственным состоянием ты должен сам лично обладать, чтобы это всё потом преподать воинам. Главное, чтобы ребята наши не огрубели сердцем, не озверели от того, что они там видят и с чем соприкасаются. Наша задача – вернуть их домой в нормальном человеческом обличье, постараться им вернуть – не без их помощи, конечно – образ и подобие Божие.

Вера КЛИМКОВИЧ. При каких обстоятельствах вы были ранены?

Иерей Дмитрий БЫКОВ. Для меня это скорее не ранение, а вразумление свыше – куда не нужно было лезть. В 2014 году при очередном штурме Новосветловки в составе медицинского отряда мы заняли ближайшую позицию в лесопосадке и развернули военный госпиталь. Я тогда только подходил к изучению тактической медицины. У нас был замечательный док (позывной «Урал»), и он показывал некоторые моменты при стабилизации раненого. Так получилось, что артиллерия, которая гасила основные точки противника, расположилась очень близко к нам и, отстреляв, поменяла позицию. И на эту позицию «в ответку» РСЗО отработала, и я попал под раздачу – получил ранение и первую контузию. Ну а дальше было и в Сирии, и на СВО. Так что для того, чтобы понять, что нужно усерднее молиться, первого раза было достаточно. Единственный минус – сейчас без слухового аппарата не слышу…

Вера КЛИМКОВИЧ. За что вас наградили орденом Мужества?

Иерей Дмитрий БЫКОВ. Представление к первому ордену Мужества я получил в 2014 году за участие в специальной операции по спасению наших раненых. Мы ночью в составе добровольцев на каретах скорой помощи выдвинулись в сторону Луганска. Разведка доложила, что большие скопления «Правого сектора»* стягиваются к границам осаждённого Луганска и после очередного штурма «Правый сектор» должен зайти в Луганск, найти и вывезти наших раненых и убитых ребят, чтобы показать, что русская армия воюет здесь.

С задачей мы справились. Много чудес было… Мы прошли неизвестными нам тропами, зашли в осаждённый город, вывезли оттуда определённое количество наших раненых и убитых ребят. Но наградная комиссия решила, что я человек случайный – просто доброволец, и поэтому ни о каких наградах речи быть не может. Потом была повторная попытка представить меня к ордену, и только в 2024 году я его получил. Он стал в итоге вторым.

Вера КЛИМКОВИЧ. В чём смысл нашей нынешней войны с Западом?

Иерей Дмитрий БЫКОВ. Не могу утверждать, что только с Западом. Мы сейчас воюем со всем отупевшим и оскотинившимся миром. Россия, имея огромные территории и богатые ресурсы, всегда дразнила завистников. Но если посмотреть на всю историю нашей страны, всё-таки упор делался на то, чтобы не силой завоевать нашу страну и поработить наших людей, а чтобы их развратить. История доказала, что победить нас нельзя. Чем нам хуже, тем нам лучше – мы объединяемся и становимся непобедимыми. Они прекрасно понимают, что объединяющей силой для нас является Русская православная церковь, которая до сего дня, невзирая на все гонения, является хранительницей нравственности нашего народа и научила этому научила общество. А всемирная тупость и сатанизм, который на данный момент пришёл свергать православную веру, прекрасно понимают: не уничтожив церковь, народ согнуть невозможно.

Мы видим, что на Украине происходит: захваты церквей, расстрел священников, многих отсылают на войну насильно. Ещё в 90-х годах я поступал в Троице-Сергиеву лавру и видел многодетные семьи священников с Украины, которые приезжали в Сергиев Посад, чтобы спасти своих детей. Так что сейчас цель – церковь. Но Господь победы нам пока не даёт, поскольку не все понимают, что происходит. Господь в очередной раз даёт людям уяснить, что и начало войны, и её окончание – всё попущение свыше, всё от Бога. Смысл нашей нынешней войны с Западом – спасение своей веры и спасение нашего общества. Мы никогда не разрешим (лучше умрём!), чтобы здесь однополые браки здесь правили бал. Предателей в нашей стране очень много. Но милостью Божией нашему главнокомандующему – многая лета! Благодаря его опыту, мудрости и молитвам за него потихонечку с предателями начали разбираться. Сколько ребят погибло!.. Очень жалко, жалко их, родных…

Смысл – не просто победить, а выжить в этой войне. Потом жить. Мы ведь так радовались в наши школьные годы, когда вместо уроков приводили ветеранов Великой Отечественно войны и они нам рассказывали о событиях того времени, а мы слушали раскрыв рот… Вот и сейчас будет то же самое: мы будем рассказывать, да уже рассказываем детям по классам, что происходит на данный момент. Бог с нами, победа будет за нами!

Вера КЛИМКОВИЧ. Что от вас слышат бойцы перед боем?

Иерей Дмитрий БЫКОВ. Смерти нет!.. Нас всех приговорили к вечности…

Иерей Дмитрий Быков более 30 лет является настоятелем Покровского храма села Гавриловка Мичуринской епархии.

Участник специальной военной операции. Участник миротворческих миссий в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе. Ветеран боевых действий. Кавалер двух орденов Мужества. Награждён Патриархом Московским и всея Руси Кириллом орденом Святого благоверного великого князя Димитрия Донского II степени, орденом Святого благоверного великого князя Александра Невского III степени. Духовник 7-й разведывательно-штурмовой бригады имени святого великомученика Георгия Победоносца Союза добровольцев Донбасса.

*террористическая организация, запрещённая в РФ.

Вера Климкович