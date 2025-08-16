Не нужно из себя изображать то, чем ты не есть.

Не нужно изображать из себя христианина первых веков.

Не нужно из себя изображать победителя над страстями…

Нужно ничего из себя не изображать и честно попытаться понять: “Кто я такой на самом деле?”

Поняв, кто я такой – нужно понять, что я могу.

И вот, этот честный образ жизни перед лицом Божиим, будет, наверное, спасительным.

Что делать?

Господь не поменялся, Он во веки тот же.

Нужно искать Его, и на пути к Нему найти и себя самого, потому что мы себя не знаем.

Возможно, это звучит очень обще, но нужно спрашивать, где Господь. Написано у пророков, что наказаны будут священники за то, что с раннего утра не спрашивали, где Господь.

Нужно искать Бога и стремиться к Нему.

И только на этом пути человек начинает обретать себя самого, и скрытое в нем проявляет себя.

В свернутом виде все грехи в нас присутствуют, и покаяние нужно принести Богу не только за содеянные тобою факты греховной биографии, но и за то, что скрыто присутствует в тебе, чего ты сам о себе не знаешь.

Есть такой сказочный оборот: готов ли ты отдать мне то, о чем ты сам у себя дома не знаешь?

Как правило, люди готовы.

И то, что люди о себе не знают – оно либо самое дорогое у них, либо самое страшное в них.

По части грехов, наверное, самое страшное в нас – это то, что мы о себе не знаем.

А самое дорогое – это то, что мы меньше всего ценим. Наверное, так.

Думаю, что все мы, люди, пребываем в преступном состоянии души и ума, при котором не знаем о себе ни хорошего, ни плохого.

Лучшее в себе мы не ценим, страшного в себе мы не боимся. Поэтому и спасти человека, наверное, нельзя, потому что он сам себя не знает.

Кого спасать, если вместо тебя, человека, одна сплошная иллюзия, одни сплошные представления о себе и набор масок…

Духовная жизнь обнажает человека.

Она не превращает его автоматически в подвижника, но снимает с него маски.

Наши рахитичные, какие-то параолимпийские попытки изобразить великанов духа – они уродливы на самом деле. Наш пост, наши молитвы, наше духовное обучение, вообще, наш образ жизни – часто бывают уродливы, к сожалению.

Такие слова, как “искушение”, “гордыня”, “ад”, “утешение”, “благодать”, “рай”, “страсть”, “посещение Божие”, “увядшая страсть”, “проснувшаяся страсть” – это все не какие-то архаичные термины, а реальные явления.

И настоящие страсти – они тебя как псы грызут, и как осы жалят…

Чтобы положительно наполнить жизнь человека, нужно всю евангельскую лексику, которой мы так легко пользуемся, наполнить внутренним переживанием, живым ощущением.

На самом деле, оно всё есть.

И вот тогда человек понимает – какой он, – и в общей сложности, это всё рождает два слова: “Господи, помилуй!”