Андрей Школьников: Фабрика сломанных судеб
Большинство родителей хочет и старается дать детям лучшее, максимум возможного, стремится оградить от ошибок и подготовить к взрослой жизни. Однако, делают это исходя из своих воспоминаний и стереотипов, зачастую не задумываясь о реальной пользе и соответствии интересам детей в будущем. Считать, что ребёнок дошкольного или начального школьного возраста сам знает, что ему будет нужно – глупость и инфантилизм со стороны родителей. Головной мозг и психика развиваются до 25 лет, не нужно перекладывать на ребёнка решение вопросов, которые он физически не в состоянии даже понять и осмыслить.
С другой стороны, игнорировать желания, предрасположенность, интересы, таланты и потенциал ребёнка нельзя. Если антропометрические данные далеки от идеала для данного вида деятельности и/или ребёнок не боец, не нужно таскать вместе с ним сизифов камень. Если у него по ушам прошлась банда медведей, не нужно мучить его скрипкой, хэви-металл понятен и этим медведям. Естественных ограничений много, все дети разные, но родители отказываются замечать, реализуют свои комплексы и неудовлетворённые амбиции.
Необходим разумный компромисс между талантами, желаниями ребёнка, доступными возможностями и пониманием родителями последствий, перспектив и пользы для взрослой жизни. С последним особая беда, вместо комплексности и широты, что была характерна для советских детей из Дворцов пионеров, практически дворянского по качеству, но массового обучения, происходит избыточно глубокая специализация на одном из видов деятельности за счёт остальных.
Если у родителей хватает времени и средств для занятий ребёнка спортом, они очень быстро вовлекаются в вечный и непрекращающийся забег: тренировки 6 дней в неделю, по нескольку раз в день, дополнительные занятия, сборы, соревнования и т.д. Когда смотришь на требования и выступления 11-12 лет уровня КМС, испытываешь шок – несколько десятков лет назад это были квалификационные требования для участия в Олимпийских играх, сейчас же на это натаскивают детей.
Конвейер подготовки спортсменов работает как часы, забирая всё свободное время, силы и волю, чтобы при переходе во взрослый спорт вывести на максимум, игнорируя психическую и интеллектуальную готовность. Профессиональные занятия спортом начинаются всё раньше, учёба заканчивается 6-7 классом, ведь совмещать учебу и спорт физически не получается. Подобные бега не только в спорте. Две музыкальные школы одновременно, рассказы о таланте ребенка, главное не сбавлять темп и бежать вперёд и ещё раз вперёд, игнорируя любые ограничения. Стоп! Зачем всё это?!! Выдохните и задумайтесь.
Каждый год «золотая пятёрка» московских театральных вузов выпускает под тысячу хорошо подготовленных, профессиональных актеров, которым нет места в обществе. Единицы из них добиваются успеха и призвания, а остальные оказываются не у дел. Точно так происходит в спорте, музыке, танцах, балете и т.д., дети оказываются лишены детства, жёстко специализированы, не имеют нормального образования и не приспособлены к реальной жизни. Один из тысячи добивается успеха на выбранном поприще, остальные оказываются у разбитого корыта, в молодости потеряв перспективы, у них всё было, но и ничего не было одновременно. В современном сложном мире практически нет молодых профессиональных спортсменов, любящих чтение, что является виной не их лично, а системы.
Секции, кружки, спортивные и музыкальные школы должны оставаться дополнением, а не основой, быть частью комплексного воспитания. Нет необходимости выводить ребёнка на мастера спорта, даже если он талантлив. У вас есть время и деньги, так дайте ребёнку несколько разных видов спорта до добротного уровня, музыку, танцы, рисование и т.д., к чему есть склонность и желание, чтобы, подойдя к взрослой жизни, у него было нормальное школьное образование, радость жизни, физическое развитие, творческие навыки и т.д.
И, да, хоккей, бокс, горные лыжи, плавание, рисование, танцы, пение и т.д., набор определяется индивидуально, пусть они станут дополнением к нормальному образованию, а не сломанной судьбой…
Андрей Школьников
Комментарий редакции
1. Родительские намерения и стереотипы.
Большинство родителей искренне желает детям лучшего и старается вложить в них максимум — но часто действует, руководствуясь своими собственными воспоминаниями, стереотипами и личными нереализованными амбициями, а не реальными интересами и склонностями ребёнка.
2. Недооценка и переоценка свободы.
Абсурдно ожидать, что маленький ребёнок сам сможет выбрать, что ему нужно для будущей жизни — его мозг и психика к этому неспособны. Но впадать в противоположную крайность — полностью игнорировать желания, таланты и возможности ребёнка — тоже ошибка.
3. Необходимость разумного компромисса.
Родителям важно находить баланс между склонностями ребёнка, его возможностями, доступными ресурсами и трезвым пониманием перспектив, отдавая себе отчёт, к чему приведёт та или иная траектория развития.
4. Культ узкой специализации.
Современная система воспитания и образования склоняет родителей к чрезмерной специализации детей в одном направлении, часто за счёт нормального общего развития — будь то спорт, музыка или искусство.
5. Детство в обмен на карьеру.
Ребёнка раннего возраста втягивают в профессиональные рельсы, отчего теряется детство, разнообразие и возможность гармоничного развития. В конечном итоге, успеха в профессии достигают единицы, но подавляющее большинство оказывается не у дел — без образования, без гибкости, с выгоревшей психикой.
6. Комплексное развитие важно.
Оптимально — не делать из дополнительных занятий (спорт, музыка, искусство) смысл жизни ребёнка, а сочетать их в разумной пропорции с получением нормального образования, удовольствием от детства, свободой выбора и развитием многогранных человеческих качеств.
7. Пример из жизни.
Выпускники вузов творческих профессий или юные спортсмены — чаще всего оказываются невостребованными и не приспособленными к жизни, если ставка была сделана только на узкую специализацию.
Вывод:
Андрей Школьников выступает против “фабрики” по производству профессионалов с раннего возраста, подчёркивая необходимость осознанного и комплексного подхода к воспитанию. Родителям стоит видеть в ребёнке не проект своих амбиций, а уникальную личность с неповторимым потенциалом. Специализация и успех не должны становиться фетишем — они не гарантируют гармонии, счастья или реализованной жизни.
Осознанность, принятие ограничений и дарование ребёнку пространства для формирования разных интересов гораздо ценнее, чем беспокойная гонка за медалями и титулами. Важно не “клонировать” социализированного профессионала, а воспитать цельную личность, способную быть счастливой вне зависимости от внешних атрибутов и продиктованных стандартов успеха.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если каждый человек уникален, а истина о путях воспитания ситуативна и переменчива — как нам, взрослея, научиться различать свои настоящие желания и мечты от тех образов успеха, которые вложены обществом или родителями? Где проходит грань между заботой и давлением, и можно ли почувствовать этот момент осознанно?