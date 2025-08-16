Большинство родителей хочет и старается дать детям лучшее, максимум возможного, стремится оградить от ошибок и подготовить к взрослой жизни. Однако, делают это исходя из своих воспоминаний и стереотипов, зачастую не задумываясь о реальной пользе и соответствии интересам детей в будущем. Считать, что ребёнок дошкольного или начального школьного возраста сам знает, что ему будет нужно – глупость и инфантилизм со стороны родителей. Головной мозг и психика развиваются до 25 лет, не нужно перекладывать на ребёнка решение вопросов, которые он физически не в состоянии даже понять и осмыслить.

С другой стороны, игнорировать желания, предрасположенность, интересы, таланты и потенциал ребёнка нельзя. Если антропометрические данные далеки от идеала для данного вида деятельности и/или ребёнок не боец, не нужно таскать вместе с ним сизифов камень. Если у него по ушам прошлась банда медведей, не нужно мучить его скрипкой, хэви-металл понятен и этим медведям. Естественных ограничений много, все дети разные, но родители отказываются замечать, реализуют свои комплексы и неудовлетворённые амбиции.

Необходим разумный компромисс между талантами, желаниями ребёнка, доступными возможностями и пониманием родителями последствий, перспектив и пользы для взрослой жизни. С последним особая беда, вместо комплексности и широты, что была характерна для советских детей из Дворцов пионеров, практически дворянского по качеству, но массового обучения, происходит избыточно глубокая специализация на одном из видов деятельности за счёт остальных.

Если у родителей хватает времени и средств для занятий ребёнка спортом, они очень быстро вовлекаются в вечный и непрекращающийся забег: тренировки 6 дней в неделю, по нескольку раз в день, дополнительные занятия, сборы, соревнования и т.д. Когда смотришь на требования и выступления 11-12 лет уровня КМС, испытываешь шок – несколько десятков лет назад это были квалификационные требования для участия в Олимпийских играх, сейчас же на это натаскивают детей.

Конвейер подготовки спортсменов работает как часы, забирая всё свободное время, силы и волю, чтобы при переходе во взрослый спорт вывести на максимум, игнорируя психическую и интеллектуальную готовность. Профессиональные занятия спортом начинаются всё раньше, учёба заканчивается 6-7 классом, ведь совмещать учебу и спорт физически не получается. Подобные бега не только в спорте. Две музыкальные школы одновременно, рассказы о таланте ребенка, главное не сбавлять темп и бежать вперёд и ещё раз вперёд, игнорируя любые ограничения. Стоп! Зачем всё это?!! Выдохните и задумайтесь.

Каждый год «золотая пятёрка» московских театральных вузов выпускает под тысячу хорошо подготовленных, профессиональных актеров, которым нет места в обществе. Единицы из них добиваются успеха и призвания, а остальные оказываются не у дел. Точно так происходит в спорте, музыке, танцах, балете и т.д., дети оказываются лишены детства, жёстко специализированы, не имеют нормального образования и не приспособлены к реальной жизни. Один из тысячи добивается успеха на выбранном поприще, остальные оказываются у разбитого корыта, в молодости потеряв перспективы, у них всё было, но и ничего не было одновременно. В современном сложном мире практически нет молодых профессиональных спортсменов, любящих чтение, что является виной не их лично, а системы.

Секции, кружки, спортивные и музыкальные школы должны оставаться дополнением, а не основой, быть частью комплексного воспитания. Нет необходимости выводить ребёнка на мастера спорта, даже если он талантлив. У вас есть время и деньги, так дайте ребёнку несколько разных видов спорта до добротного уровня, музыку, танцы, рисование и т.д., к чему есть склонность и желание, чтобы, подойдя к взрослой жизни, у него было нормальное школьное образование, радость жизни, физическое развитие, творческие навыки и т.д.

И, да, хоккей, бокс, горные лыжи, плавание, рисование, танцы, пение и т.д., набор определяется индивидуально, пусть они станут дополнением к нормальному образованию, а не сломанной судьбой…

