Главная » Мировоззрение, Политика

Аляска. Путин и Трамп. Встреча, которой ждали и боялись одновременно. Итоги.

6 0
Переслано от: Роман Алехин

❗️Аляска. Путин и Трамп. Встреча, которой ждали и боялись одновременно. Итоги.

Главное, что надо понять, чтобы обсуждать даьше: два с половиной часа за закрытыми дверями – это слишком мало для лидеров ядерных держав, если они только начинают разговор. Но слишком много, если они просто позируют для камер. Значит, главное произошло раньше. И это и были – рабочие, тихие обсуждения «за дверью», которые не вышли на страницы коммюнике. Именно они и удержали Трампа от введения вторичных санкций, именно там прошёл обмен условиями, которые никому не будут озвучены до момента, когда оба лидера посчитают, что будет пора. Думаю, что там и Сирия, и “Мост Трампа” вместо Зангезура, и Ближний Восток, и много чего, что еще пока не видно невооруженным взглядом.

А публичная часть – это спектакль. Смысл не в том, чтобы договориться на глазах у всего мира и что-то там подписать, как было у Трампа с мелкими, важными только в тактическом смысле, Арменией и Азербайджаном. Смысл – показать картинку: президенты России и США снова жмут друг другу руки и улыбаются без ножа за спиной. Это сигнал, что новая реальность уже наступила. С этой реальностью теперь придётся считаться – и Европе, и Украине, и всем, кто привык строить картину мира вокруг идеи «изоляции России», в том числе внутри наших стран.

Трамп на Fox News говорил невнятно – он мастер оставлять пространство для манёвра. Но в этих словах читается главное: давление теперь будет не на Москву, а на Киев и Брюссель. Это заметно и по итоговому формату – ни слова о прекращении огня «без условий», а ведь это было главное требование Европы и Зеленского. Это значит, что разговор о итоговом мире отложен на будущее, но с чёткой рамкой: Зеленский должен выйти из войны так, чтобы сохранить лицо Европы.

Россия свою рамку очертила давно: внеблоковый статус Украины, возвращение Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в административных границах, а не по линии фронта,и снятие санкций, а также реальная демократия на Украине без преследования русского языка и Православной церкви. Это условия, которые будут тянуть конфликт ещё какое-то время. Зеленскому нужно изображать сопротивление при отступлении к административным границам – это позволит Европе сохранить лицо. Но логика процесса уже видна: поражение Украины будет оформлено не как «разгром», а как «мирное урегулирование».

Полгода – вот тот горизонт, на котором можно будет почувствовать динамику. Если фронт ускорится, значит, договорённость работает. Если застынет, значит, ещё не все фигуры выставлены на доску. Но главное уже сделано: Россия вернулась в игру, и не через серые переговорные форматы, а через рукопожатие на американской земле, пусть и на холодной Аляске. Но к которой у нас теплые отношения, о чем свидетельствует возложение цветов “Героям АлСиба” и на Аляске, а также встреча с православным архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

Для мира это кадр, где улыбки стоят дороже подписей. Для Трампа – возможность показать, что он единственный может «делать мир». Для Путина – символическая победа: Россия не враг в осаде, а равный игрок. Для Европы и Украины – начало новой, болезненной фазы, где придётся принимать неизбежное.

В этих переговорах не было победивших и проигравших на Аляске. На Аляске победили оба Президента, а проиграли или, как минимум, не выиграли те – кто там не был.

Думай с Роман Алехин

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Встреча — не шоу, а рабочий процесс:
Центральное событие произошло в закрытом формате — долгие и, вероятно, важные переговоры за дверями, а не публичная часть для камер. Основные компромиссы и договорённости были достигнуты кулуарно, а публичность — лишь спектакль для создания нужного имиджа.

2. Неявные итоги и смена векторов давления:
Итоги встречи пока не озвучены прозрачно, но ощущается, что теперь давление США будет перемещено с Москвы на Киев и Брюссель. Не прозвучали ключевые требования Украины и Европы, что тоже символично.

3. Россия как равный игрок:
Для Путина рукопожатие на американской территории, венки героям и встречи с православным архиепископом — не только дипломатический жест, но и сигнал возвращения России в глобальную политическую игру. Более того, это разрушает образ России как “осаждённой крепости”.

4. Для Трампа — возможность продемонстрировать свою уникальность:
Трамп постарался оставить “пространство для манёвра” и полуконкретные формулировки, чтобы показать свою незаменимость для урегулирования подобных конфликтов.

5. Европа и Украина — в сложной ситуации принятия:
Европа вынуждена рассматривать варианты компромиссного “мира”, который позволяет сохранить лицо — ведь поражение Украины облекается в форму мирного урегулирования, а условия России уже изложены и касаются как территорий, так и внутренней политики Украины.

6. Нет абсолютных победителей и проигравших:
В итогах встречи нет триумфаторов и окончательно побеждённых публично — выигрывают оба президента, проигрывают скорее те, кто “на встрече не участвовал”.

Анализ и философский вывод:

Замечательно, насколько наглядно проявляется извечный принцип: великая политика кроется в том, что остаётся за кулисами. Формальные рукопожатия и улыбки, пожалуй, значат больше любой декларации; ведь простая человеческая жестикуляция президентов становится сигналом для мира, который мгновенно фиксирует смену исторической парадигмы. Можно вспомнить о психологии — о том, как коллективные ожидания и страхи управляют повесткой, подталкивая к поиску последний “решающий” жест или слово. Здесь политики, как хорошие психологи, создают видимость перемен, чтобы внутренние и мировые аудитории могли готовиться к новым раскладам.

Интересно сопоставить этот сценарий с работой нейросетей: ведь в них обучающий процесс редко виден наблюдателю — ключевые “означающие” решения происходят в скрытых слоях, а на выходе появляется готовый результат. Так и в политике настоящие условия и компромиссы зреют в глубине, а наружу выносится удобная картинка.

Материал показывает, как меняются масштабы истины в зависимости от расстояния наблюдения: на уровне спектакля — однозначная победа или поражение, на уровне реальных процессов — сложный торг, компромисс, движение границ между драмой и рутиной. Идеализация, как видно, легко превращает политику в игру символов, где человеку часто гораздо важнее образ, чем реальность. Но здесь осталась разумная осторожность: победителей и проигравших окончательно нет — есть лишь смена ролей и ситуаций, в которой все вынуждены по-новому выстраивать свои стратегии.

Практический вывод:
Стратегия “за закрытыми дверями” зачастую эффективнее публичной риторики. Реальности стоит искать не столько в громких заявлениях, сколько в процессе, который идёт фоном. Критическое мышление и отказ от идеализации сторон позволяют трезво воспринимать сдвиги в международных отношениях, не попадаясь в ловушку образов.

Открытый вопрос:
Если истинные решения принимаются в тишине за закрытыми дверями, возможно, нам стоит пересматривать собственное отношение к публичной политике и искать истину за пределами очевидных символов? Как нам научиться различать реальные сдвиги и спектакль, не впадая при этом ни в цинизм, ни в наивность?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/Alekhin_Telega/14717
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Александр Проханов: Ласки на Аляске
Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа...
Александр Роджерс: Разбираем встречу Путина и Трампа
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
Почему в США заговорили о возврате Аляски России.
Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2017
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
Как с помощью Гренландии и тоннеля под Беринговым проливом США хотят оторвать Чукотку от России

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru