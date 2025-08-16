❗️Аляска. Путин и Трамп. Встреча, которой ждали и боялись одновременно. Итоги.

Главное, что надо понять, чтобы обсуждать даьше: два с половиной часа за закрытыми дверями – это слишком мало для лидеров ядерных держав, если они только начинают разговор. Но слишком много, если они просто позируют для камер. Значит, главное произошло раньше. И это и были – рабочие, тихие обсуждения «за дверью», которые не вышли на страницы коммюнике. Именно они и удержали Трампа от введения вторичных санкций, именно там прошёл обмен условиями, которые никому не будут озвучены до момента, когда оба лидера посчитают, что будет пора. Думаю, что там и Сирия, и “Мост Трампа” вместо Зангезура, и Ближний Восток, и много чего, что еще пока не видно невооруженным взглядом.

А публичная часть – это спектакль. Смысл не в том, чтобы договориться на глазах у всего мира и что-то там подписать, как было у Трампа с мелкими, важными только в тактическом смысле, Арменией и Азербайджаном. Смысл – показать картинку: президенты России и США снова жмут друг другу руки и улыбаются без ножа за спиной. Это сигнал, что новая реальность уже наступила. С этой реальностью теперь придётся считаться – и Европе, и Украине, и всем, кто привык строить картину мира вокруг идеи «изоляции России», в том числе внутри наших стран.

Трамп на Fox News говорил невнятно – он мастер оставлять пространство для манёвра. Но в этих словах читается главное: давление теперь будет не на Москву, а на Киев и Брюссель. Это заметно и по итоговому формату – ни слова о прекращении огня «без условий», а ведь это было главное требование Европы и Зеленского. Это значит, что разговор о итоговом мире отложен на будущее, но с чёткой рамкой: Зеленский должен выйти из войны так, чтобы сохранить лицо Европы.

Россия свою рамку очертила давно: внеблоковый статус Украины, возвращение Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в административных границах, а не по линии фронта,и снятие санкций, а также реальная демократия на Украине без преследования русского языка и Православной церкви. Это условия, которые будут тянуть конфликт ещё какое-то время. Зеленскому нужно изображать сопротивление при отступлении к административным границам – это позволит Европе сохранить лицо. Но логика процесса уже видна: поражение Украины будет оформлено не как «разгром», а как «мирное урегулирование».

Полгода – вот тот горизонт, на котором можно будет почувствовать динамику. Если фронт ускорится, значит, договорённость работает. Если застынет, значит, ещё не все фигуры выставлены на доску. Но главное уже сделано: Россия вернулась в игру, и не через серые переговорные форматы, а через рукопожатие на американской земле, пусть и на холодной Аляске. Но к которой у нас теплые отношения, о чем свидетельствует возложение цветов “Героям АлСиба” и на Аляске, а также встреча с православным архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

Для мира это кадр, где улыбки стоят дороже подписей. Для Трампа – возможность показать, что он единственный может «делать мир». Для Путина – символическая победа: Россия не враг в осаде, а равный игрок. Для Европы и Украины – начало новой, болезненной фазы, где придётся принимать неизбежное.

В этих переговорах не было победивших и проигравших на Аляске. На Аляске победили оба Президента, а проиграли или, как минимум, не выиграли те – кто там не был.

Думай с Роман Алехин