1915. Атака мертвецов, мифы и правда / Юрий Бахурин и Егор Яковлев
Что из себя представляла крепость Осовец в Польше? Почему крепость пришлось оборонять? Как артиллеристы крепости работали в связке с авиаторами и смогли победить немецкие «Большие Берты»? Какие методы использовали немцы при атаке крепости 24 июля 1915 года? Все ли понимали, как работает химическое оружие? Почему действия русских солдат назвали «атакой мертвецов»? И сколько эпизодов Первой мировой до сих пор остаются неизвестными?
Разбираемся в программе Егора Яковлева «Исторический ликбез».
Гость – историк Юрий Бахурин.
Комментарий редакции
1. Крепость Осовец в контексте войны:
Осовец — крепость второго класса, важный стратегический пункт на западной границе Российской империи, прикрывавший железнодорожное сообщение и сдерживавший наступление немцев на Белосток. Несмотря на небольшие размеры, играла значимую роль для обороны. Расположение в болотистой, труднопроходимой местности осложняло осадные действия.
2. Хронология боёв:
- Первый штурм немцев (август-сентябрь 1914) был скорее разведкой боем, серьёзного штурма ядра крепости не было.
- Второй штурм/осада зимой 1915: немцы применили тяжёлую артиллерию, в том числе "Большие Берты". Крепость выдержала интенсивный обстрел, чему способствовали погодные условия (замёрзший грунт, ледоход весной, болота).
- Летом 1915 положение на фронте критически ухудшилось — "Великое отступление", нехватка артиллерии и снарядов, крепости стали последними опорными пунктами.
3. Миф и реальность "атаки мертвецов":
- "Атака мертвецов" — термин, введённый военным инженером и историком Хмельковым в 1930-х годах; его версия стала самой известной и была тиражирована в публицистике.
- По версии Хмелькова, 24 июля 1915 года, после мощной хлорной атаки, оставшиеся в живых (и тяжело отравленные) русские солдаты 226-го Землянского полка, возглавляемые офицерами, поднялись в контратаку и отбросили немцев, несмотря на критическое поражение организма (описания в позднейшей журналистике дошли до образов фантасмагорических «мертвецов»).
- Новейшие исследования историка Нелеповича показывают, что:
- Численность сторон была значительно выше, чем в мифологизированной версии (гарнизон Осовца — до 24 тысяч, не 1500; со стороны немцев тоже до 10 тысяч).
- Газовая атака была реальна и нанесла огромный ущерб: до 13% гарнизона было выведено из строя сразу; тысячи убитых и отравленных (эффект носил длительный, медленно развивающийся характер).
- В атаке участвовали части не только 226-го, но и 444-го пехотного полка, а также сапёры; вклад разных подразделений ранее умалчивался.
- Немцы, судя по документам, не могли рассчитывать на взятие крепости быстро, цели были более локальными — захват передовых позиций.
4. Влияние химического оружия и психологический фактор:
- Применение хлора воспринято в русской армии как нечто чудовищно бесчеловечное.
- Защитники Осовца сражались в состоянии физического и психологического ужаса; современным аналогом воспринимается как нечто выходящее за рамки рациональных представлений о войне.
5. Рассогласование версий и работа с источниками:
- Существует разрыв между патетической, мифологизированной картиной (300 спартанцев, «мертвые, но не покорённые» защитники) и реальной сложной военной бюрократией, неоднозначностями в архивных документах обеих сторон.
- Историки видят ценность не в развенчании, а в уточнении — героизм защитников вне зависимости от численности и процента потерь не подлежит сомнению.
6. Дальнейшая судьба крепости:
- После геройской обороны стратегическая ситуация вынудила оставить крепость (бо́льшую часть имущества пытались эвакуировать, не всё успели — часть артиллерии уничтожили, крепость подорвали перед сдачей).
- Немцы заняли уже обескровленные и разрушенные укрепления, но не сломили защитников в бою.
7. Философское и историческое осмысление:
- Всякий массово известный подвиг обречён становиться символом с элементами мифотворчества.
- Важно не идеализировать и не привязываться к героическим образам за счёт реальных человеческих судеб; возможно, осознание конкретных деталей (фамилия командира, название забытых полков) важнее для правды памяти, чем абстрактный пафос «мертвецов-героев».
- Истинную ценность имеют конкретика, человеческие истории и признание неоднозначности источников. Чтить — значит разбирать нюансы и сомневаться, а не канонизировать один образ.
Выводы:
В этом историческом разговоре наблюдается классический конфликт между популярным мифом и сложной, многослойной реальностью. "Атака мертвецов" — пример, как из героического эпизода постепенно рождается символ национальной памяти, где факты и интерпретации переплетаются, а истина колеблется между трагедией, подвигом и фольклором. Мы видим, что решимость, чувство долга и способность защищать позицию несмотря на чудовищные обстоятельства заслуживают памяти и уважения, даже если реальный ход сражения или количественный перевес не соответствует популярным художественным образам.
Прагматичный подход к истории требует внимательного отношения к источникам, готовности принимать правду даже в её не всегда героическом или удобном обличье — ведь так глубже проявляются и мужество, и страдания участников событий. Иллюзии порождают неподъёмные ожидания и идолопоклонство перед образом, тогда как внимательное рассматривание фактов открывает место для человечности и сочувствия.
Наверное, самый ценный урок из этой истории — это призыв видеть подвиг не только в шумных метафорах, но и в молчаливой стойкости, в тяжёлых, но честных деталях памяти.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о прошлом всегда будет складываться из параллельных, иногда противоречивых историй и человеческих интерпретаций, возможно ли действительно «узнать правду» о таких событиях? Или настоящая память — это искусство слышать разные голоса, различать нюансы и оставаться открытым к тому, что героизм и страдание редко бывают однозначными?