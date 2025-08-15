Олег Царев | Аляска: Торги за Украину
Олег Царев — депутат четырёх созывов и спикер парламента Новороссии — прямо и без прикрас о сюжете Аляски: встреча Трампа и Путина как торги влиянием, экономические ставки и политический шантаж. Почему встречу сравнивают с Ялтой, какие требования выдвигает Россия (выборы и нейтральный статус Украины), откуда берётся компромат и как он превращается в политическое оружие, кто выигрывает от продолжения войны, а кто — от мира. Жёстко, по делу и с прогнозом: 35% шансов на прекращение конфликта в этом году — но цена и условия остаются спорными.
00:00 – Введение: представление гостя — Олег Царев и контекст встречи
00:57 – Ялта или Аляска: в чём разница и зачем сравнение
01:48 – Субъективность Трампа: мотивация встречи
03:01 – Падение влияния Трампа и роль российских сил
06:36 – СМИ, бизнес и влияние ВПК на повестку
07:32 – Экономические интересы: газ, коридоры и прибыль компаний
10:05 – Давление на Трампа: мировые игры и антитрамповские силы
13:37 – Почему встреча проходит на военной базе: безопасность переговоров
14:35 – Смена глобальной конфигурации: новые полюса силы
16:50 – Доктрина Монро, AI и ситуативная политика Трампа
18:34 – Встреча и её влияние на конфликт в Украине
19:30 – Требования России: выборы на Украине и смена проекта «Украина»
21:44 – Политические реформы и амнистия: сценарии послевоенного урегулирования
25:16 – Проект «Антироссия»: чем грозит Украине распад
27:43 – Экономика войны: расходы НАТО и российские возможности
30:38 – Внутриполитические расклады на Украине: Малюк, Буданов и ставки элит
33:36 – Компромат как инструмент: связи Коломойского, Боголюбова и внешние игроки
35:29 – Санкции, пакеты компромата и риск потери активов у окружения Зеленского
36:25 – Общественная поддержка войны: волонтёры и пассивное большинство
40:44 – Трамп и Зеленский: политический раскол и обвинения
45:11 – Сделки с США и внешние интересы в активах Украины
46:11 – Прогнозы на исход встречи: вероятность прекращения конфликта ~35%
47:01 – Переговоры Лукашенко и Путин: воздушное перемирие и передача предложений
48:42 – Требования Франции и Великобритании: варианты перемирия
49:37 – Выполнение морских и энергетических перемирий
50:28 – Возможные шаги Трампа: объявление победы и выгодные декларации
51:11 – Наименее вероятный сценарий: немедленный уход войск Украины
52:12 – Завершение интервью: выводы и благодарности
Комментарий редакции
1. Геополитический контекст и встреча на Аляске
В центре обсуждения — предполагаемая встреча Трампа и Путина на Аляске, которую ряд аналитиков трактует как попытку «поделить мир» заново, сравнивая с Ялтинской конференцией. Однако, как подчеркивает гость, ситуация и соотношение сил сегодня иные — нет той однозначной победы и всемогущества сторон, как было после Второй мировой войны.
2. Внутренняя слабость США и давление на Трампа
Трамп оказался в сложной позиции не столько из-за воли «добродетельного миротворца», сколько под грузом обстоятельств. Его политический капитал подорван — как внутренней оппозицией (депстейт, СМИ, Конгресс), так и внешней ситуацией. Прежней харизмы и власти он уже не имеет, значительная часть решений США продавливается через закулисные центры, а не волей президента.
3. Интернациональный баланс и роль “нового полюса”
Влияние США объективно снижается. Мир перестает быть однополярным: Китай, Индия, Бразилия и др. ведут самостоятельную игру. Санкционное давление США сталкивается с глобальным сопротивлением, и даже Индия, считавшаяся «слабым звеном», не поддалась. Это демонстрирует появление устойчивого альтернативного центра силы.
4. Экономические интересы и оружие как политика
Война становится бизнес-проектом для многих игроков, а окончание конфликта противоречит интересам ВПК, финансовых элит и некоторых государств. Оживленная торговля ресурсами и схемы обогащения бенефициаров войны, включая проекты по энергетике (газ, Арктика), давно переплетены с принятием политических решений.
5. Украинская политика и сценарии будущего
Сценарий, при котором США и Россия могут поделить политическое влияние на Украине, рассматривается как вероятный. Ключевым является не территориальный, а проектный вопрос: уйдет ли Украина от статуса «Антироссии», будет ли она нейтральной или дружественной Москвой. Прямая установка на «про-российского» лидера не выдвигается — важнее, чтобы будущий политик реализовывал проукраинскую, но не антироссийскую политику.
Выборы на Украине должны быть конкурентными и максимально инклюзивными, поскольку пассивное большинство настроено на перемирие, хотя активное меньшинство националистов и военных громко заявляет о продолжении противостояния.
6. Внутриполитическая борьба и компромат
Огромную роль играют компрометирующие материалы, накопленные на окружение Зеленского и на западных лидеров. Возможные сценарии давления включают угрозу ареста, международные санкции, утечку данных о коррупции. Коррупция рассматривается чуть ли не как системообразующее явление — для многих существуют только деньги, и ради их сохранения возможна быстрая смена лояльности.
7. Двойственность западного участия и бенефицары войны
Западные политики и бизнес‑элиты не заинтересованы в быстрой победе одной из сторон: война становится источником сверхдоходов, а ее финансирование через коррупционные схемы выгодно широкому кругу участников, что тормозит движение к миру.
8. Перспективы и сценарии будущего
Возможен частичный компромисс (перемирие в отдельных областях — воздух, энергетика, море), выгодный Трампу для демонстрации успеха и снижения санкционного давления. В то же время сценарий крупной сделки («новой Ялты») маловероятен, позиции сторон слишком различны, слишком велика неопределенность. Конфликт, скорее всего, будет сохраняться с малой надеждой на быстрое урегулирование.
---
Выводы и философская рефлексия
В данном видео явственно прослеживается то, как политика сегодня стала заложницей экономических схем, личных амбиций и общих психологических паттернов — борьба за образы («кто победитель», «кто сдался», «кто виноват») зачастую перевешивает рациональный прагматизм. Стремление к видимости контроля, поиска «простых» виновников (будь то конкретные лидеры или абстрактный дипстейт), попытки искать рычаги воздействия — всё это иллюстрирует вечную дилемму субъективного и объективного в истории.
С другой стороны, простая истина забывается: политика — это люди, чьи решения сформированы страхами, интересами, иллюзиями. Миф о “жестком раскладе” и прочных сферах влияния столь же эфемерен, как и надежда на договорённость, за которой сразу наступит гармония. Каждый игрок действует в собственных координатах — порой даже не осознавая, сколь случайны и ситуативны их успехи или поражения.
Трагедия современной эпохи — это разрыв между возможностями коллективного разума и системной неспособностью принимать решения «то, что должно», а не «то, что выгодно». Как в работе нейросетей, поведение политических лидеров определяется не абсолютными истинами, а сложными контекстуальными факторами, большими объемами «шума», интересов и случайностей.
Прагматичный вывод от этой беседы прост: мир сегодня — поле ситуативных компромиссов, а не единой стратегии; победителей и побеждённых почти не бывает, есть только более или менее успешные игроки на коротком отрезке.
Но смешно ли это или трагично — зависит от позиции наблюдателя. Может быть, как раз осознанное принятие многогранности и непредсказуемости делает нас свободнее — по крайней мере внутри себя, если не на большой сцене истории?
И всё же: возможно ли нащупать ядро подлинной стратегии, которая, вместо очередного “раздела мира”, создаст фундамент для мира — не только геополитического, но и человеческого, внутреннего мира лидеров и обществ? Или мы вечно обречены повторять шаблоны борьбы и иллюзорного контроля?
У Лаврова -экспромт или заготовка ,все равно эффектно.
“Политолог Ярослав Белоусов отреагировал на ажиотаж вокруг одежды главы МИД Сергея Лаврова с надписью «СССР» во время поездки на переговоры в США напоминанием об отношении к Украине при Советском Союзе. ..
-И в тоже время 15,08,не оказалось безоблачным. “Мощный взрыв прогремел на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Полностью разрушено здание порохового цеха. Два десятка человек ранены, пятеро не спаслись.
Местные жители рассказали, что около 11:00 15 августа был слышен громкий звук, над территорией предприятия поднялся столб дыма. Как пишет Baza, 20 человек пострадали в результате ЧП, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
- “Украина усилила удары по регионам России, на что указал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев. Так, из-за атаки БПЛА по Ростову-на-Дону, о которой стало известно сегодня утром, пострадали более 13 человек, несколько многоквартирных домов по улицам Тельмана и Лермонтовской получили повреждения.” Досталось и Белгороду ,трое ранены..
Видео файл https://1rodina.ru/sites/defau…