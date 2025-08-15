Олег Царев — депутат четырёх созывов и спикер парламента Новороссии — прямо и без прикрас о сюжете Аляски: встреча Трампа и Путина как торги влиянием, экономические ставки и политический шантаж. Почему встречу сравнивают с Ялтой, какие требования выдвигает Россия (выборы и нейтральный статус Украины), откуда берётся компромат и как он превращается в политическое оружие, кто выигрывает от продолжения войны, а кто — от мира. Жёстко, по делу и с прогнозом: 35% шансов на прекращение конфликта в этом году — но цена и условия остаются спорными.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-

description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 – Введение: представление гостя — Олег Царев и контекст встречи

00:57 – Ялта или Аляска: в чём разница и зачем сравнение

01:48 – Субъективность Трампа: мотивация встречи

03:01 – Падение влияния Трампа и роль российских сил

06:36 – СМИ, бизнес и влияние ВПК на повестку

07:32 – Экономические интересы: газ, коридоры и прибыль компаний

10:05 – Давление на Трампа: мировые игры и антитрамповские силы

13:37 – Почему встреча проходит на военной базе: безопасность переговоров

14:35 – Смена глобальной конфигурации: новые полюса силы

16:50 – Доктрина Монро, AI и ситуативная политика Трампа

18:34 – Встреча и её влияние на конфликт в Украине

19:30 – Требования России: выборы на Украине и смена проекта «Украина»

21:44 – Политические реформы и амнистия: сценарии послевоенного урегулирования

25:16 – Проект «Антироссия»: чем грозит Украине распад

27:43 – Экономика войны: расходы НАТО и российские возможности

30:38 – Внутриполитические расклады на Украине: Малюк, Буданов и ставки элит

33:36 – Компромат как инструмент: связи Коломойского, Боголюбова и внешние игроки

35:29 – Санкции, пакеты компромата и риск потери активов у окружения Зеленского

36:25 – Общественная поддержка войны: волонтёры и пассивное большинство

40:44 – Трамп и Зеленский: политический раскол и обвинения

45:11 – Сделки с США и внешние интересы в активах Украины

46:11 – Прогнозы на исход встречи: вероятность прекращения конфликта ~35%

47:01 – Переговоры Лукашенко и Путин: воздушное перемирие и передача предложений

48:42 – Требования Франции и Великобритании: варианты перемирия

49:37 – Выполнение морских и энергетических перемирий

50:28 – Возможные шаги Трампа: объявление победы и выгодные декларации

51:11 – Наименее вероятный сценарий: немедленный уход войск Украины

52:12 – Завершение интервью: выводы и благодарности

#ОлегЦарев #Аляска #ТрампПутин #Украина #Переговоры #Компромат #Ялта #Геополитика #БРИКС #Энергетика #МирИЛибоВойна #Новороссия