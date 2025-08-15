О фанатизме.
О фанатизме. Стоило процитировать Ханну Арендт и назвать её «великой», как посыпались обвинения в ереси и отступлении от генеральной линии. Разумеется за то, что она осуждала сталинизм и не была любительницей СССР. Вполне очевидно, что Ханна Аренд не понимала Советский Союз, и все её источники информации о нём проходили через фильтр взгляда из США и Западной Европы. Она написала на эту тему поверхностные и ошибочные, по-моему, тексты, которые активно использовались для уравнивания фашизма с коммунизмом. Но мне не это в ней интересно. Фанатики не понимают, что ее величие совершенно в другом.
Ханна Арендт – немецкая еврейка, бывшая узница концлагеря – честнейший и глубочайший исследователь фашизма и его корней, за что снискала ненависть и непонимание в США, Европе и Израиле.
Не все великие люди обязаны смотреть на историю одними и теми же глазами, которые становятся стеклянными от избытка политкорректности. Никто из великих не пройдет полный экзамен идиота на величие.
Я читал свидетельства, что великий Ленин не любил поэзию великого Маяковского. Это делает кого-то из них менее великим? Великий Маркс написал глупость о великом Боливаре, поскольку не придал этой личности значения и плохо разбирался в латиноамериканских событиях. Все марксисты теперь обязаны оценивать роль Боливара, исходя из этих цитат Маркса? Наемные псевдомарксисты или искренние фанатики уже десятилетиями цитируют эту статейку Маркса, помогая империи в войне против Венесуэлы. Для меня нет в современной истории ума, более светлого, чем Фидель, но даже с ним я могу не всегда во всём соглашаться и это ничуть не мешает мне бесконечно им восхищаться. Иначе наступает паралич и смерть главного – нашей живой мысли.
Если Булат Окуджава очень разочаровал многих из нас по-человечески своими политическим высказываниями в последние годы жизни, значит ли, что мы должны проклянуть его и перестать петь и слушать его песни, нас воспитавшие? Не станем ли мы похожи на известных «декоммунизаторов»?
Ницше и Хайдеггер вовсю использовались нацистами. Следует ли считать их за это фашистскими философами? Ярлыки для невежд – как воздух.
Если неолиберальная система использует сегодня украденные у левых лозунги, фразы и флаги, следует ли считать Байдена коммунистом, как предлагают нынешние мудрецы наподобие Трампа и Рубио?
Вместо постижения сложности мира, истории и человека, самая безнадежная разновидность дураков – фанатики, не имеют к этой жизни вопросов и давно аккуратно разложили всё по ближним полочкам, на куцем расстоянии своего близорукого взгляда.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Фанатизм и его проявления
Автор критикует фанатизм и склонность к полярному мышлению, при котором любое отклонение от «генеральной линии» воспринимается как ересь. Фанатики неспособны видеть сложность, нюансы и различные ракурсы личности или явления, отказываются принимать многообразие взглядов.
2. Комплексность великих личностей
Величие человека не сводится к безошибочности или соответствию чьим-то идеологическим ожиданиям. Философы и деятели – от Арендт до Ленина, Маркса, Фиделя, Булата Окуджавы – остаются великими, несмотря на противоречия в их взглядах или ошибочные, на чей-то взгляд, суждения. Их гуманитарный вклад нельзя обесценивать из-за частных разногласий или политических взглядов.
3. Опасность этикеток и искажённого восприятия
Ярлыки — предпочтительное орудие фанатиков и невежд. Идеологизация любого явления до абсурда приводит к клевете, фальсификации и неспособности к рефлексии. Автор призывает отличать сложную реальность от навязанных интерпретаций, не ограничивать себя рамками клише, как это происходит, например, с восприятием Ницше, Хайдеггера или политических лозунгов, переиначиваемых разными силами.
4. Свобода мышления и приятие неоднозначности
Необходимо уметь восхищаться гениями, даже имея с ними разногласия, и не требовать абсолютного соответствия собственным взглядам. Критическое мышление и уважение к творческому многообразию жизненно важны для сохранения «живой мысли».
---
Вывод
Статья глубоко затрагивает феномен фанатизма, раскрывая его как форму интеллектуальной лени и страха перед сложностью мира. Автор выступает за гибкое, критическое мышление, отказ от догматизма и уважение к уникальному вкладу каждой личности, даже если некоторые её идеи нам чужды. Мир многообразен, противоречив, и единственно верный путь к его познанию — принятие этой сложности, отказ от навязывания этикеток и подлинное стремление к пониманию. Фанатизм же — это отказ от вопросов, от попытки разглядеть за ярлыками живую, неоднозначную реальность.
---
Вопрос, который возникает здесь естественным образом:
Не является ли попытка «разложить всё по полочкам» всего лишь нашим способом обрести иллюзорную уверенность в хаосе мира? Где граница между желанием понять порядок вещей и соблазном прятаться за простыми объяснениями от сложной, часто противоречивой истины?