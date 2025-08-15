О фанатизме. Стоило процитировать Ханну Арендт и назвать её «великой», как посыпались обвинения в ереси и отступлении от генеральной линии. Разумеется за то, что она осуждала сталинизм и не была любительницей СССР. Вполне очевидно, что Ханна Аренд не понимала Советский Союз, и все её источники информации о нём проходили через фильтр взгляда из США и Западной Европы. Она написала на эту тему поверхностные и ошибочные, по-моему, тексты, которые активно использовались для уравнивания фашизма с коммунизмом. Но мне не это в ней интересно. Фанатики не понимают, что ее величие совершенно в другом.

Ханна Арендт – немецкая еврейка, бывшая узница концлагеря – честнейший и глубочайший исследователь фашизма и его корней, за что снискала ненависть и непонимание в США, Европе и Израиле.

Не все великие люди обязаны смотреть на историю одними и теми же глазами, которые становятся стеклянными от избытка политкорректности. Никто из великих не пройдет полный экзамен идиота на величие.

Я читал свидетельства, что великий Ленин не любил поэзию великого Маяковского. Это делает кого-то из них менее великим? Великий Маркс написал глупость о великом Боливаре, поскольку не придал этой личности значения и плохо разбирался в латиноамериканских событиях. Все марксисты теперь обязаны оценивать роль Боливара, исходя из этих цитат Маркса? Наемные псевдомарксисты или искренние фанатики уже десятилетиями цитируют эту статейку Маркса, помогая империи в войне против Венесуэлы. Для меня нет в современной истории ума, более светлого, чем Фидель, но даже с ним я могу не всегда во всём соглашаться и это ничуть не мешает мне бесконечно им восхищаться. Иначе наступает паралич и смерть главного – нашей живой мысли.

Если Булат Окуджава очень разочаровал многих из нас по-человечески своими политическим высказываниями в последние годы жизни, значит ли, что мы должны проклянуть его и перестать петь и слушать его песни, нас воспитавшие? Не станем ли мы похожи на известных «декоммунизаторов»?

Ницше и Хайдеггер вовсю использовались нацистами. Следует ли считать их за это фашистскими философами? Ярлыки для невежд – как воздух.

Если неолиберальная система использует сегодня украденные у левых лозунги, фразы и флаги, следует ли считать Байдена коммунистом, как предлагают нынешние мудрецы наподобие Трампа и Рубио?

Вместо постижения сложности мира, истории и человека, самая безнадежная разновидность дураков – фанатики, не имеют к этой жизни вопросов и давно аккуратно разложили всё по ближним полочкам, на куцем расстоянии своего близорукого взгляда.

Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky