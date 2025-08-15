Лидер партии “Новые люди” Нечаев, а также депутаты Госдумы Авксентьева и Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения РФ Кравцову с предложением запретить на законодательном уровне обучение более одного ребенка-мигранта в одном классе.

Вспомнил анекдот.

“Жили-были мыши и все их обижали. Как-то пошли они к мудрому филину и говорят: - Мудрый филин, помоги советом. Все нас обижают, что делать? - А вы станьте ежиками, у ежиков иголки их никто не обижает Мыши обрадовались и побежали домой, но по дороге одна мышь задумалась: - Как же мы станем ежиками? И все побежали обратно, прибежав они спросили: - Мудрый филин, а как же мы станем ежиками?! И ответил филин: - Вы меня фигней не грузите, я стратегией занимаюсь.”

Знаете почему вспомнил? Потому что предложение об одном ребенке-мигранте в классе, конечно весьма дельное. Но. Чтобы оно реализовалось, надо что-то сделать с этническими анклавами. И что-то сделать с теми, кому выдавали вертолетными способом паспорта и гражданство. Вон, в Калужской области губернатор физически просто не может разгрести то, что наворотили в Обнинске его предшественники. Как там реализовать принцип “один класс – один мигрант”, если половина населения города это мигранты? И кстати, те, кто имеют гражданство все равно русский едва знают. Их дети не являясь формально мигрантами, в паттернах поведения ничем не отличаются от тех, кто только вчера приехал.

Поэтому ситуация такова, что нужно или принципиально принимать решение о запрете привоза членов семей трудовым мигрантам, а также аннулировать незаконно полученное гражданство через повторные экзамены по языку (это как минимум) в особо “токсичных” районах и городах. Или можно бесконечно выдвигать очень яркие, красивые и совершенно неработающие инициативы.