Реалии сегодняшнего дня сполна раскрывают глубину мыслителей недавнего прошлого, исторически подтверждая самые страшные из их открытий. К сожалению, с каждым годом в мире все больше стран и народов, полностью попадающих под этот диагноз великой Ханны Арендт:

“Цель постоянной лжи не в том, чтобы заставить людей поверить в ложь, а в том, чтобы никто больше ничему не верил. Народ, который больше не может отличить правду от лжи, не может отличить добро от зла. И такой народ, лишенный способности мыслить и судить, волей-неволей полностью подчиняется господству лжи. С такими людьми можно делать все, что угодно”.

