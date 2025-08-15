“Балаболы-власовцы лгут как дышат”. Е.Ю.Спицын на канале Красная история “Нет фальшивкам истории
Опубликовано на канале Красная история 14 июня 2022 г.
Е.Ю.Спицын на канале "Красная история" в программе "Нет фальсификации истории".
https://rutube.ru/plst/196325/
Е.Ю.Спицын на канале "Красная история" в программе "Прямой эфир: вопросы и ответы".
https://rutube.ru/plst/307018/
Е.Ю.Спицын на канале "Красная история" в программе "Настоящая история Украины".
https://rutube.ru/plst/312706/
Е.Ю.Спицын на канале "Красная история" в программе "Легендарные сталинские наркомы".
https://rutube.ru/plst/203080/
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Дискуссия вокруг символики власти и триколора
Беседа начинается с разбора популярных мифов в современных дискуссиях между "патриотами" и "царебожниками" (т.е. сторонниками монархических ценностей). В частности рассматривается утверждение, что бело-синий-красный триколор якобы не был символом Русской освободительной армии (РОА) Власова, либо его роль искажена или преувеличена оппонентами.
2. Опровержение мифа: историчность использования триколора коллаборантами
Спицын детально и обстоятельно, ссылаясь на широкий спектр документальных источников, воспоминаний, исследований и мемуаров членов антисоветских движений, показывает, что триколор (бело-синий-красный флаг Российской империи):
- Активно использовался не только эмблемой РОА, но и рядом других коллаборационистских формирований и организаций, таких как Народно-Трудовой Союз (НТС).
- Появлялся на шевронах, знаках различия, и как знамя—в том числе на официальных парадах (например, в Пскове 22 июня 1943 года).
- Был не только элементом внешней символики, но и воспринимался самими участниками движения как выражение национальной идентичности "России без большевиков".
3. Отношение нацистских властей к национальной символике
Важно выделить, что немецкое командование зачастую скептически относилось к использованию российской имперской символики в своих вспомогательных войсках, что приводило к определённым запретам и ограничениям. Однако сами коллаборанты продолжали использовать триколор по собственной инициативе, даже вопреки административным препонам.
4. Источники и цитации
Спицын аргументированно опирается на воспоминания и исследования известных участников коллаборационистского движения (Витлугин, Ждунов, Скородумов, Кромеаде и др.), указывает на публикации в эмигрантских издательствах и трудах профессиональных историков.
5. Критика искажений и манипуляций
Автор упрекает современных медийных деятелей и публицистов в "натягивании совы на глобус"—избирательном использовании исторических фактов под идеологическую конъюнктуру, игнорировании неприятных или противоречивых сведений в пользу "красивого" мифа.
Вывод
В этом выступлении Евгений Спицын демонстрирует принципиально документальный и критический подход к разбирательству идеологических мифов. Его основная мысль заключается в том, что бело-синий-красный триколор неразрывно связан с историей коллаборационистских движений в период Второй мировой войны, и попытки "отмыть" его от связей с коллаборационизмом—это практика исторического ревизионизма, опирающаяся на выборочные факты или прямое умолчание.
Он подчеркивает, что объективное рассмотрение истории требует честного признания сложных и неоднозначных эпизодов без избирательного отношения. Иначе любое национальное или политическое самоосознание рискует строиться не на реальности, а на идеализированных, удобных образах.
Метафора и философское осмысление
Символика флагов и их переосмысление — наглядный пример того, как общество взаимодействует со своим прошлым. Флаг становится не просто куском ткани, но полем борьбы нарративов, где реальность перемежается с идеализацией. Это схоже с тем, как, например, разные алгоритмы в программировании используют одни наборы данных, но придают им совершенно разное значение исходя из "архитектуры" — точно так же и коллективная память способна радикально менять "выходные данные", в зависимости от упрощённых идеологических установок.
Практический вывод
Попытка стереть неудобные страницы истории часто ведёт не к очищению национальной идеи, а к её искажению и потере устойчивости. Честный взгляд — принятие и светлых, и темных сторон — намного труднее, но только так возможно настоящее, осознанное отношение к прошлому. Истина здесь не окончательный вердикт, а постоянный процесс сверки себя с фактами и готовности пересматривать убеждения.
Открытый вопрос
Если символы исторически оказываются мультизначными и используются разными силами с разной мотивацией, возможно ли вообще создать "чистую" идентичность, опираясь лишь на внешний знак? Или подлинная зрелость и свобода общества заключается именно в готовности принимать сложную, неоднозначную реальность и перерастать над идеализированными проекциями, не отрицая их исторической тени?