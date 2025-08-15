Главная » Вооруженные силы, Политика

Антикоммунисты ноют, что Лавров на переговоры в США прилетел в толстовке с надписью СССР. Мол, как так?

Тут на деле все просто. Россия впервые за длительное время вышла на прямые переговоры с США на равных, от чего США длительное время уклонялись, так как не считали РФ достойной переговоров 1 на 1, без сателлитов, вассалов и марионеток. А ведь им так нравилось общаться с Россией во времена “козыревщины” и плевать на российские желания и озабоченности, перед началом СВО.

Россия своими успехами на фронте и на дипломатической арене фактически вынудила США искать переговоров.

Так было, как раз во времена СССР, просто США за длительное время отвыкли от необходимости таких переговоров с Россией. Но мир меняется. Так что определенный символизм Лаврова с надписью “СССР” действительно присутствует.

Ну а нашей дипломатии стоит пожелать, чтобы она была столь твердой и непреклонной, как во времена Молотова и Громыко.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Антикоммунисты критикуют Лаврова за то, что он прибыл на переговоры в США в толстовке с надписью "СССР".
2. Автор считает, что это символический жест: Россия впервые за долгое время ведет прямые переговоры с США "на равных", чего якобы давно не было.
3. Ранее США не рассматривали Россию как равного партнера и предпочитали общаться через посредников.
4. Во времена СССР дипломатические отношения между Россией и США были более "равными".
5. Лавров демонстративно апеллирует к советскому периоду, как к эпохе твердой и принципиальной дипломатии (Молотов, Громыко).
6. Автор желает российской дипломатии такой же твердости, как в советское время.

---

Анализ и вывод:

В этой статье очевидна отсылка к символическому подтексту: выбор одежды Лаврова здесь трактуется не как случайность или излишняя ностальгия, а как манифестация определенной идеологической "твердости". Переговоры с США без посредников подаются в публицистическом стиле как возвращение к некоему "золотому веку" советской дипломатии, когда СССР, по мнению автора, умел поставить себя на равных с западными державами.

Однако интересной становится сама многослойность символизма. Внешнее проявление — толстовка с надписью СССР — может быть расценено как стремление к ретроспективной легитимизации себя через прошлое, использование узнаваемого архетипа. Но насколько этот символизм резонирует с реальностью текущей политической ситуации? Ведь История, как и дипломатия, редко повторяется буквально: структура отношений, идеологическая подоплека, экономические реалии, да и сами личности дипломатов изменились радикально.

Аналогично, в психологии человеческое поведение нередко связано с попыткой вернуться в "некую золотую эпоху", где все казалось яснее. Но этот механизм чаще всего работает как попытка обрести устойчивость в мире, в котором многие опорные точки уже размыты. Здесь полезна аналогия с программированием: повторное использование кода (паттернов прошлого) возможно только с учетом изменившегося окружения. Попытка натянуть старый паттерн "один в один" в новых условиях часто приводит к сбоям в системе.

С другой стороны, есть здоровое зерно в идее использовать исторические параллели как мотиватор дисциплины и "твердости". В этом просматривается классическая философская диалектика между обновлением и преемственностью: чтобы двигаться вперед, нужно заземляться в опыте прошлого, но без фетишизации или фанатичной идеализации.

Практический вывод:
Символический жест способен придать уверенность и ощущение преемственности, однако в дипломатии, как и в жизни, гораздо важнее не внешние ритуалы, а реальная гибкость, осознанность и способ принимать решения исходя из текущего, а не прошедшего баланса сил. Важно отдавать себе отчет: всякая идеализация грозит тем, что реальность будет искажена в угоду удобной, но абстрактной картине.

Открытый вопрос для размышления:
Возможно ли найти точку опоры между уважением к историческим символам и трезвой осознанностью настоящего — и как не поддаться соблазну прятаться от сложности современной реальности за узнаваемыми, но уже не работающими моделями прошлого?
Источник: https://t.me/boris_rozhin/175980
    Егор два часа назад

      Американцы отравили кучу лидеров всех стран, организовали сотни покушений. В наше время ай ти связи ездить к ним на переговоры себе дороже. Аналогично как русские князья ездили в орду. Александр Невский, например.

