Антикоммунисты ноют, что Лавров на переговоры в США прилетел в толстовке с надписью СССР. Мол, как так?

Тут на деле все просто. Россия впервые за длительное время вышла на прямые переговоры с США на равных, от чего США длительное время уклонялись, так как не считали РФ достойной переговоров 1 на 1, без сателлитов, вассалов и марионеток. А ведь им так нравилось общаться с Россией во времена “козыревщины” и плевать на российские желания и озабоченности, перед началом СВО.

Россия своими успехами на фронте и на дипломатической арене фактически вынудила США искать переговоров.

Так было, как раз во времена СССР, просто США за длительное время отвыкли от необходимости таких переговоров с Россией. Но мир меняется. Так что определенный символизм Лаврова с надписью “СССР” действительно присутствует.

Ну а нашей дипломатии стоит пожелать, чтобы она была столь твердой и непреклонной, как во времена Молотова и Громыко.