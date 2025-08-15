АЛЕКСАНДР КОЛПАКИДИ: Враги России – олигархи
Комментарий редакции
1. Проблема доверия к информации и экспертам:
Колпакиди отмечает, что сегодня человеку сложно разобраться в происходящем: люди разленились, потребляют поверхностную информацию из интернета и считают себя осведомлёнными, не вникая в содержание. Эксперты вызывают недоверие, так как зачастую ангажированы или обслуживают интересы власти и олигархии, подавая только «удобные» мнения.
2. "Компас" доверия — люди из народа:
Основной моральный ориентир, по мнению Колпакиди, — это честные, не продажные личности, которые действуют из собственных убеждений и трудятся во благо общества, а не ради хайпа или денег. Он приводит в пример историка Спицына, подчёркивая, что его не спонсируют олигархи или государство, его книги покупает народ — для Колпакиди это проявление народной истины.
3. Конфликт "народ – олигархи":
Линия раздела в обществе проходит не по партийным, а по классовым признакам: олигархи, топ-менеджеры, представители крупного бизнеса с одной стороны — и народ (рабочие, учителя, врачи и т. д.) с другой. Истинные левые, по мысли автора, всегда стоят на стороне народа. Противоположную точку зрения представляют историки, спонсируемые государством либо олигархией, искажающие историю в интересах верхов.
4. Историческая борьба за "истину":
Колпакиди подчёркивает: история всегда пишется под влиянием победителей и правящего класса. В советский период были попытки излагать более честную историю с точки зрения простых людей, в современной же ситуации история используется как инструмент манипуляции и оболванивания.
5. Коррупция и манипуляции в современной России:
Власть и большие средства всегда влияют на информационное пространство, финансируя выгодные им версии истории и общественного устройства. Истинная независимость историка и писателя выражается в умении оставаться верным народу, а не власти и не богатым покровителям.
6. Роль церкви и религии:
Колпакиди выступает против мифа, что коммунист не может быть верующим. Он приводит примеры католических священников, боровшихся за народ, и подчёркивает, что проблема — не в религии, а в её институциональном подчинении сильным мира сего. В России сегодня часть церкви интегрирована в систему олигархата, но есть и «батюшки-народники».
7. Критика современной капиталистической системы:
Олигархи, по мнению автора, разорили страну, сделали экономику неэффективной, а народ — нищим. Ни олигархат, ни связанные с ним представители духовенства не заботятся о стране.
8. Феномен внутренней честности и необходимости борьбы:
Колпакиди говорит, что важна не массовая готовность народа бороться, а личная честность и способность следовать своим внутренним моральным компасом даже в ситуациях всеобщего безразличия или страха. В истории всегда были личности, которые шли против течения.
9. Дискуссия вокруг Ленина и Сталина:
Автор отмечает: ненависть к фигурам Ленина и Сталина определяет отношение к социалистической идее, особенно среди олигархии — ведь именно при них был силён народ, а успехи страны пугают нынешний правящий класс как в России, так и на Западе.
10. Плюрализм среди левых и однобокость "правды":
Даже среди левых нет единства относительно историков и оценок событий: всегда есть внутренняя критика. Колпакиди призывает различать второстепенное и главное, видеть главную линию — кто на чьей стороне, кто защищает интересы большинства.
11. Открытый вопрос отношения к истине:
Есть историки, чья правда – на стороне народа; есть те, кто излагает выгодную сильным ложь. Но и народ может быть дезинформирован и обманут, как в перестройку. Истина — не абсолют: она меняется, её надо искать.
---
Выводы и философская рефлексия:
В этой беседе раскрывается болезненная многослойность вопроса о доверии, правде и общественном сознании в условиях информационной войны и экономического неравенства. Колпакиди демонстрирует типичное для классической российской левой мысли сочетание прагматизма (ориентация на реальные жизненные нужды народа) и чёткого морального компаса ("правда на стороне народа"), пусть и не без ухода в идеализацию.
Однако при этом сам признаёт риск субъективности, иллюзорности даже у "правильных" левых — ведь и среди них бывают фанатизм, манипуляции и взаимные обвинения в ангажированности. Этот мотив — постоянное сомнение в чистоте любой позиции — сближает определённые черты его анализа с междисциплинарной философией, где истина не есть монолит, а скорее — динамический процесс, зависящий от ситуации, контекста, источника и воли интерпретатора.
Ключевая проблема — отчужденность народа от управления страной и смысла истории, подмена подлинного развития имитацией или пропагандой. Эта тема универсальна и для психологии: человек склонен верить авторам, вызывающим эмоциональный отклик или кажущимся "своими" (левые/правые, "народные" историки), нередко теряя критическую дистанцию. Её можно сравнить с работой нейросетей: результат зависит от обучающей выборки и заложенных критериев, и "объективная картина" всегда искажена данным источником.
Колпакиди, говоря о необходимости верности правде, поддержке народа и поиске честных ориентиров, фактически выступает за осознанность, за внутреннюю дисциплину в выборе позиций, за постоянное самонаблюдение: кто твой компас и не стал ли он магнитом в руках очередного манипулятора.
Его собственная позиция не чужда идеализации "народной правды", что тоже может быть опасно — ведь история знает немало случаев, когда "голос большинства" уводил в фанатизм. Всё зависит от периода, исторического момента, зрелости общества, экономических и культурных условий.
В конечном счёте, выстраивается идея: объективная истина недостижима, но её поиск ценен; ключ к ней — честность перед собой, критичность к любым авторитетам и желание различать главное и второстепенное — не только в политике, но и в собственной жизни.
А насколько мы сами способны отличать истину от иллюзии в мире, где даже самые "народные" истории подвержены влиянию денег, власти и субъективных предпочтений? Не означает ли это, что поиск истины — вечный, но бесконечно ценный путь, делающий нас чуть более свободными и человечными?
,..,PPPriveTT,..,
~~ OЛИГАРХИ ~~
_В фуфайках И ушанках – ОЛИГАРХИ идут!
Топоры И пилы – ОНИ с собой несут!
Сибирские ЛЕСА – впереди ИХ ждут!
Свежий воздух И – ДОБРОВОЛЬНЫЙ труд!
* ОЛИГАРХИ любят – ТРУДИТСЯ для страны!
Народу СВОЕМУ – ОНИ всегда верны!
_ОЛИГАРХИ,олигархи –
вы гордость И радость страны!
ОЛИГАРХИ,олигархи –
вы Родине ОЧЕНЬ нужны!
_Народ ДОВОЛЕН ими,и ИХ он уважает!
И с Радостью В-СИБИРЬ – Всегда ИХ провожает!
* ОЛИГАРХИ,олигархи –
вы гордость и радость страны!
ОЛИГАРХИ,олигархи -
вы Родине ОЧЕНЬ нужны!
(и Т.Д.— 15-47)
^^^^^^^^^^^^^^^^^
*** Олигархи УСТАЛИ – ВОРовать!
ОНИ просят АМНИСТИЮ – ИМ на ЭТО дать!
И перестать – ИХ критиковать И ругать!
ОБ-ЭТОМ просит – ВСЯ ИХняя “РАТЬ”…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_”уважаемыми” ЧЛЕНАМИ опчества – ОНИ являются…
ИХ Все “ПОЧИТАЮТ” и – ИМ “поКЛОНяются”…
ВСЕ РЕСУРСЫ страны – ИМИ расПРОДАЮТся!
` Политикой страны – ОНИ поддерживаются…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_ИМИ “гордится” – ВСЯ страна!
ИХняя “РАБота” – России “НУЖНА”!
А вот Критика в-ИХ адрес – Тревожна и “ВРЕДНА”…
* Го ворят,что ИЗ-ЗА нИХ – стране Будет “ХАНА”…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 15-8-25