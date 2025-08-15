Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

АЛЕКСАНДР КОЛПАКИДИ: Враги России – олигархи

35 1

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы видео:

1. Проблема доверия к информации и экспертам:
Колпакиди отмечает, что сегодня человеку сложно разобраться в происходящем: люди разленились, потребляют поверхностную информацию из интернета и считают себя осведомлёнными, не вникая в содержание. Эксперты вызывают недоверие, так как зачастую ангажированы или обслуживают интересы власти и олигархии, подавая только «удобные» мнения.

2. "Компас" доверия — люди из народа:
Основной моральный ориентир, по мнению Колпакиди, — это честные, не продажные личности, которые действуют из собственных убеждений и трудятся во благо общества, а не ради хайпа или денег. Он приводит в пример историка Спицына, подчёркивая, что его не спонсируют олигархи или государство, его книги покупает народ — для Колпакиди это проявление народной истины.

3. Конфликт "народ – олигархи":
Линия раздела в обществе проходит не по партийным, а по классовым признакам: олигархи, топ-менеджеры, представители крупного бизнеса с одной стороны — и народ (рабочие, учителя, врачи и т. д.) с другой. Истинные левые, по мысли автора, всегда стоят на стороне народа. Противоположную точку зрения представляют историки, спонсируемые государством либо олигархией, искажающие историю в интересах верхов.

4. Историческая борьба за "истину":
Колпакиди подчёркивает: история всегда пишется под влиянием победителей и правящего класса. В советский период были попытки излагать более честную историю с точки зрения простых людей, в современной же ситуации история используется как инструмент манипуляции и оболванивания.

5. Коррупция и манипуляции в современной России:
Власть и большие средства всегда влияют на информационное пространство, финансируя выгодные им версии истории и общественного устройства. Истинная независимость историка и писателя выражается в умении оставаться верным народу, а не власти и не богатым покровителям.

6. Роль церкви и религии:
Колпакиди выступает против мифа, что коммунист не может быть верующим. Он приводит примеры католических священников, боровшихся за народ, и подчёркивает, что проблема — не в религии, а в её институциональном подчинении сильным мира сего. В России сегодня часть церкви интегрирована в систему олигархата, но есть и «батюшки-народники».

7. Критика современной капиталистической системы:
Олигархи, по мнению автора, разорили страну, сделали экономику неэффективной, а народ — нищим. Ни олигархат, ни связанные с ним представители духовенства не заботятся о стране.

8. Феномен внутренней честности и необходимости борьбы:
Колпакиди говорит, что важна не массовая готовность народа бороться, а личная честность и способность следовать своим внутренним моральным компасом даже в ситуациях всеобщего безразличия или страха. В истории всегда были личности, которые шли против течения.

9. Дискуссия вокруг Ленина и Сталина:
Автор отмечает: ненависть к фигурам Ленина и Сталина определяет отношение к социалистической идее, особенно среди олигархии — ведь именно при них был силён народ, а успехи страны пугают нынешний правящий класс как в России, так и на Западе.

10. Плюрализм среди левых и однобокость "правды":
Даже среди левых нет единства относительно историков и оценок событий: всегда есть внутренняя критика. Колпакиди призывает различать второстепенное и главное, видеть главную линию — кто на чьей стороне, кто защищает интересы большинства.

11. Открытый вопрос отношения к истине:
Есть историки, чья правда – на стороне народа; есть те, кто излагает выгодную сильным ложь. Но и народ может быть дезинформирован и обманут, как в перестройку. Истина — не абсолют: она меняется, её надо искать.

---

Выводы и философская рефлексия:

В этой беседе раскрывается болезненная многослойность вопроса о доверии, правде и общественном сознании в условиях информационной войны и экономического неравенства. Колпакиди демонстрирует типичное для классической российской левой мысли сочетание прагматизма (ориентация на реальные жизненные нужды народа) и чёткого морального компаса ("правда на стороне народа"), пусть и не без ухода в идеализацию.

Однако при этом сам признаёт риск субъективности, иллюзорности даже у "правильных" левых — ведь и среди них бывают фанатизм, манипуляции и взаимные обвинения в ангажированности. Этот мотив — постоянное сомнение в чистоте любой позиции — сближает определённые черты его анализа с междисциплинарной философией, где истина не есть монолит, а скорее — динамический процесс, зависящий от ситуации, контекста, источника и воли интерпретатора.

Ключевая проблема — отчужденность народа от управления страной и смысла истории, подмена подлинного развития имитацией или пропагандой. Эта тема универсальна и для психологии: человек склонен верить авторам, вызывающим эмоциональный отклик или кажущимся "своими" (левые/правые, "народные" историки), нередко теряя критическую дистанцию. Её можно сравнить с работой нейросетей: результат зависит от обучающей выборки и заложенных критериев, и "объективная картина" всегда искажена данным источником.

Колпакиди, говоря о необходимости верности правде, поддержке народа и поиске честных ориентиров, фактически выступает за осознанность, за внутреннюю дисциплину в выборе позиций, за постоянное самонаблюдение: кто твой компас и не стал ли он магнитом в руках очередного манипулятора.

Его собственная позиция не чужда идеализации "народной правды", что тоже может быть опасно — ведь история знает немало случаев, когда "голос большинства" уводил в фанатизм. Всё зависит от периода, исторического момента, зрелости общества, экономических и культурных условий.

В конечном счёте, выстраивается идея: объективная истина недостижима, но её поиск ценен; ключ к ней — честность перед собой, критичность к любым авторитетам и желание различать главное и второстепенное — не только в политике, но и в собственной жизни.

А насколько мы сами способны отличать истину от иллюзии в мире, где даже самые "народные" истории подвержены влиянию денег, власти и субъективных предпочтений? Не означает ли это, что поиск истины — вечный, но бесконечно ценный путь, делающий нас чуть более свободными и человечными?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tuxZq2AAc8E
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
К 100-летию гражданской войны. Интервью Александра Колпакиди
Подрывная работа врагов СССР за рубежом. Александр Колпакиди
Александр Колпакиди | Путь развития человечества
Александр Колпакиди | Третий храм, сионизм и тайные войны спецслужб
Защитники или враги: кем на самом деле были чекисты для нашей страны? Александр Колпакиди
Александр Колпакиди. Роль чекистов в жизни Советского Союза
Как парт-номенклатура разрушила СССР: Проблемы, ошибки и трагедия | Александр Колпакиди
Как Украина стала советской. Александр Колпакиди
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2175 1863
    Valeriy Bondarik час назад

      ,..,PPPriveTT,..,

      ~~ OЛИГАРХИ ~~

      _В фуфайках И ушанках – ОЛИГАРХИ идут!
      Топоры И пилы – ОНИ с собой несут!
      Сибирские ЛЕСА – впереди ИХ ждут!
      Свежий воздух И – ДОБРОВОЛЬНЫЙ труд!

      * ОЛИГАРХИ любят – ТРУДИТСЯ для страны!
      Народу СВОЕМУ – ОНИ всегда верны!

      _ОЛИГАРХИ,олигархи –
      вы гордость И радость страны!
      ОЛИГАРХИ,олигархи –
      вы Родине ОЧЕНЬ нужны!

      _Народ ДОВОЛЕН ими,и ИХ он уважает!
      И с Радостью В-СИБИРЬ – Всегда ИХ провожает!

      * ОЛИГАРХИ,олигархи –
      вы гордость и радость страны!
      ОЛИГАРХИ,олигархи -
      вы Родине ОЧЕНЬ нужны!
      (и Т.Д.— 15-47)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^

      *** Олигархи УСТАЛИ – ВОРовать!
      ОНИ просят АМНИСТИЮ – ИМ на ЭТО дать!
      И перестать – ИХ критиковать И ругать!
      ОБ-ЭТОМ просит – ВСЯ ИХняя “РАТЬ”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      _”уважаемыми” ЧЛЕНАМИ опчества – ОНИ являются…
      ИХ Все “ПОЧИТАЮТ” и – ИМ “поКЛОНяются”…
      ВСЕ РЕСУРСЫ страны – ИМИ расПРОДАЮТся!
      ` Политикой страны – ОНИ поддерживаются…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      _ИМИ “гордится” – ВСЯ страна!
      ИХняя “РАБота” – России “НУЖНА”!
      А вот Критика в-ИХ адрес – Тревожна и “ВРЕДНА”…
      * Го ворят,что ИЗ-ЗА нИХ – стране Будет “ХАНА”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 15-8-25

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru