Зависимости: мировоззренческие аспекты и биосенсорная психология
Мы привыкли объяснять привычки и зависимости просто: нейронные связи, социальные факторы, влияние окружения.
Но что, если это лишь верхушка айсберга?
Что, если привычки — это не только психология и биология, но и следствие глубинных мировоззренческих процессов?
Того, как мы воспринимаем себя, других и саму реальность.
Павел Ефимов, директор Института биосенсорной психологии, и Виктор Ефимов, профессор, философ, публицист раскрывают неожиданные биосенсорные и мировоззренческие взгляды на природу зависимостей — о том, что обычно остаётся за рамками классических объяснений.
Краткое содержание беседы:
00:00 Представление участников
01:30 Как возникают привычки
03:37 Навязанные извне привычки
05:24 Про алкогольные традиции
10:30 Система восприятия человека
14:01 Механизм угасания функций
16:46 О знаках и символах
19:13 О мировоззрении
26:03 Термины и ощущения
27:03 Про энергетику человека
29:28 Ощущения и мировоззрение
31:49 О еде и энергии
35:24 Энергия от других источников
37:18 Еда – это программа
40:24 О западной концепции
44:47 О народной медицине
51:45 Уровни управления обществом
55:17 Потеря восприятия
56:44 Отравление информацией
01:02:02 Про деятельность школы
01:06:27 Про развитие способностей
01:08:08 Про угасание способностей
01:10:24 Суть развития человека
01:11:57 О восстановлении организма
01:16:11 Про уровень миропонимания
01:18:18 О чревоугодии
01:21:59 О биосенсорных практиках
01:29:04 Исследования в институте
01:32:49 Обучение в школе Ефимова
01:39:30 Обучение в институте
01:42:29 Заключение
Комментарий редакции
Видео посвящено глубинному разбору природы привычек и зависимостей с позиций биосенсорной психологии и мировоззренческих установок. В дискуссии подчеркиваются следующие темы:
1. Природа привычек и зависимостей
- Привычки не равно зависимости. Привычка — это форма поведения, укорененная в личной или родовой истории, зачастую отражающая традиции и социальные нормы.
- Зависимость возникает, когда человек теряет способность различать, откуда идет та или иная привычка: от собственной воли, от Бога, от родовой линии или извне — и попадает под влияние чуждых программ.
- Особенно подробно разбирается феномен навязанных извне зависимостей (алкоголизация, чревоугодие и др.), которые маскируются под "традицию" или "нашу особенность", хотя появились благодаря целенаправленным внешним воздействиям и пропаганде.
2. Влияние мировоззрения
- Мировоззрение формируется с детства под влиянием семьи, общества, медиа — и способно либо уберечь, либо сделать уязвимым к зависимостям.
- Главная задача — развивать "развлечение добра и зла", осознанное отношение к возникающим привычкам и умение отслеживать манипуляции извне.
- Вопрос зависимости решается не столько через физиологию или химию, сколько через духовную и мировоззренческую перестройку.
3. Энергетическая составляющая и биосенсорная психология
- Человек рассматривается не только как материальная оболочка, но как сложная система энергоинформационного обмена.
- Каждому от рождения даны чувствительность, способности к саморегуляции, самовосстановлению, тонкому восприятию.
- Если эти способности не востребованы (по причине того же мировоззрения, игнорирующего не-физические уровни), они угасают — феномен "угасания функциональной невостребованности".
- Возвращение к этим возможностям возможно через духовные и энергетические практики, развитие осознанности и выход на новые уровни чувствования.
4. Роль социокультурной среды и глобальных сил
- Системы управления и транснациональные корпорации зарабатывают на порабощающих зависимостях людей — будь то фармакологические, пищевые, информационные и др.
- Формируется и поддерживается концепция, в которой человек управляется через пороки и зависимости, а независимый человек невыгоден системе.
- В этом контексте единственным выходом видится формирование альтернативных моделей жизни и управления, базирующихся на самостоятельности, честности, нравственности и внутренней свободе.
5. Практические аспекты преодоления зависимостей
- Существуют как психологические, так и энергетические методы освобождения — но все начинается со смены мировоззренческого фокуса: не борьбы с зависимостью, а перехода на иной уровень понимания и самоощущения.
- Борьба с зависимостью "в лоб" часто приводит к еще большему фиксированию на ней (принцип "куда внимание — туда энергия").
- Ведущие подчеркивают: только комплексное изменение себя (проработка образа жизни, питания, информационной среды, восстановление тонких чувствительностей) позволяет по-настоящему освободиться.
- Важно создавать поддерживающую среду, осваивать практики самонаблюдения, работы с энергетикой и запускать глубинный процесс изменений, а не ждать мгновенного результата.
6. Общественный и индивидуальный путь
- Для изменения системы нужны не только личные усилия, но и общественная инициатива, образование, поддержка традиций и возвращение к духовным истокам.
- Отдельно оговаривается, что смысл жизни — не в достижении раз и навсегда "беззависимого" состояния, а в процессе постоянного самопреодоления, очищения, духовного и энергетического роста.
Вывод
В этом видео разворачивается многослойная картина зависимости как явления, коренящегося не столько в физиологии, сколько в мировоззрении, духовном состоянии и энергетической структуре человека. Зависимость — это не только химическая тяга, но и результат утраты развлечения добра и зла, отказа от врожденных способностей к саморегуляции и попадания под внешние программы (социальные, культурные, корпорационные).
Освобождение от унылых привычек и порабощающих зависимостей возможно, если человек пересматривает свое мировоззрение, учится ощущать тонкие уровни себя и мира, возрождает врожденные способности, формирует поддерживающую среду и не фиксируется на борьбе, а идет путем внутренней трансформации. Как резюмируют эксперты, истина здесь находится в процессе — нет предела развитию, а каждый переход на новый уровень самоосознанности раскрывает новые смыслы и задачи.
И в завершение, призывая к широкой индивидуальной и общественной инициативе, собеседники оставляют нас с важным вопросом: если зависимости проникают на все уровни человеческой жизни — от бытовых до духовных, не означает ли это, что свобода и самостоятельность возможны только в ходе постоянного осознанного выбора? Но если да — что мешает нам быть по-настоящему свободными уже сегодня?