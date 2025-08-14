Мы привыкли объяснять привычки и зависимости просто: нейронные связи, социальные факторы, влияние окружения.

Но что, если это лишь верхушка айсберга?

Что, если привычки — это не только психология и биология, но и следствие глубинных мировоззренческих процессов?

Того, как мы воспринимаем себя, других и саму реальность.

Павел Ефимов, директор Института биосенсорной психологии, и Виктор Ефимов, профессор, философ, публицист раскрывают неожиданные биосенсорные и мировоззренческие взгляды на природу зависимостей — о том, что обычно остаётся за рамками классических объяснений.

Краткое содержание беседы:

00:00 Представление участников

01:30 Как возникают привычки

03:37 Навязанные извне привычки

05:24 Про алкогольные традиции

10:30 Система восприятия человека

14:01 Механизм угасания функций

16:46 О знаках и символах

19:13 О мировоззрении

26:03 Термины и ощущения

27:03 Про энергетику человека

29:28 Ощущения и мировоззрение

31:49 О еде и энергии

35:24 Энергия от других источников

37:18 Еда – это программа

40:24 О западной концепции

44:47 О народной медицине

51:45 Уровни управления обществом

55:17 Потеря восприятия

56:44 Отравление информацией

01:02:02 Про деятельность школы

01:06:27 Про развитие способностей

01:08:08 Про угасание способностей

01:10:24 Суть развития человека

01:11:57 О восстановлении организма

01:16:11 Про уровень миропонимания

01:18:18 О чревоугодии

01:21:59 О биосенсорных практиках

01:29:04 Исследования в институте

01:32:49 Обучение в школе Ефимова

01:39:30 Обучение в институте

01:42:29 Заключение

