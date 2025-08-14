В продолжении темы о нехватке личного состава в МВД. Письмо от читателя.
В продолжении темы о нехватке личного состава в МВД. Письмо от читателя.
“Дорогой Андрей Андреевич, спасибо за поднятую тему некомплекта в системе МВД, только Вы даже не представляете, как далеки цифры от реальности.
Я младше Вас на 2 года, в системе МВД уже 31 год, это не некомплект, это развал.
“На земле” некомплект действующих сотрудников 50-70%, но выезжают за счет штабов, инфоцентров и прочей хрени, которые все сплошные майоры-полковники и за всю службу ни разу живого преступника не видели.
Опера, следаки, участковые, ППС и ДПС – в живых мизер, работать никто не хочет, молодёжь в лучшем случае после ведомственных вузов ждет что смогут осилить по выплате и сваливают. Средняка кому далеко до пенсии вообще нет, 1-2% осталось, остальные те, кто добивают пенсию и тоже бегут.
Требования от которых пользы 0, по 5 раз в год меняют всякую хрень, толку от этого 0, но задолбать личный состав это цель.
Мне есть с чем сравнивать, я с середины 90х, пришел когда был вихрь-антитеррор, работали 12/12 и зарплату не платили по 6-8 месяцев, но не было такого.
Люди шли на службу с огнем в глазах, да лимит на бензин был и в следственно-оперативной группе выезжали на происшествия на общественном транспорте, а сейчас
Поднимут в октябре зарплату на 4 тысячи? Они серьезно думают, что случись что, будет кому усмирять ваххабитов? Беда грядет…
Вот пример. В столице субъекта при штате 45 человек, в живых 15-13, из них 3 начальника, какой говорите некомплект? В районах субъекта комплект 7-15% от штата.
С уважением,…. “
Тут стоит добавить вот что.
О проблеме некомплекта кадров много раз говорил открыто лично глава МВД. Владимир Колокольцев ситуацию понимает, пожалуй, лучше многих. Почему не принимается решение о перераспределении экономии ФОТ, это большая загадка и вопрос точно не к МВД.
И при том всем, повторю: при всех сложностях мы совершенно явно наблюдаем, что МВД справляется с раскрытыем тяжких преступлений, и даже профилактикой правонарушений. Но какой ценой это происходит. И ни одна современная технология не заменит живого оперативника. Никакая нейросеть не заменит отлаженную патрульную службу.
При этом, я лично уверен, что если в 90-е смогли ситуацию исправить, то сейчас сможем и подавно. Но, решения откладывать надолго невозможно. Поздно будет.
Комментарий редакции
1. Критическая нехватка сотрудников в МВД — реальные масштабы намного превышают официальные данные, речь идет скорее о системном развале, а не о временном некомплекте.
2. Проблема «бутафорских» штабов и инфоцентров — в них работают майоры и полковники, которые не выполняют полевых задач, в то время как на земле оперуполномоченных, следователей, участковых и патрульных катастрофически мало.
3. Отток кадров — молодёжь не задерживается после обучения, «средняка» почти нет, основной костяк — это те, кто дорабатывает до пенсии.
4. Бессмысленность реформ и требований — постоянное изменение формальных требований и процедур не улучшает ситуацию, но демотивирует сотрудников.
5. Различие с 90-ми — несмотря на большие трудности и отсутствие денег в 90-е, сотрудники были мотивированы внутренним огнём и желанием служить, теперь такого энтузиазма почти не осталось.
6. Неэффективность повышения зарплаты и неизбежность кадрового коллапса — небольшие надбавки не решают проблему системного кризиса.
7. Технологии не заменят живого человека — даже современные нейросети и цифровизация не могут компенсировать нехватку реальных оперативников.
8. МВД продолжает работать — но за пределом человеческих возможностей — раскрытия тяжких преступлений и профилактика держатся исключительно на самоотверженности оставшихся сотрудников.
9. Ответственность за системные решения лежит не только на МВД — нынешняя ситуация не только в зоне ответственности ведомства, необходимы решения на государственном уровне, в первую очередь по кадровой и финансовой политике.
10. Опасность дальнейших отсрочек — промедление с системными решениями грозит катастрофическими последствиями.
11. Умеренный оптимизм — автор верит, что ситуацию, как и в 90-е, можно исправить, но действовать нужно немедленно.
Вывод и философская рефлексия:
Статья обращает наше внимание на глубокий разрыв между видимостью порядка в системе и реальным положением дел — это не просто локальная статистическая аномалия, а симптом более общего кризиса институтов и ценностей. С точки зрения философии организации и управления, мы сталкиваемся с иллюзией эффективности: создание искусственных структур и видимость реформ подменяют реальную работу и внутреннюю мотивацию людей.
Здесь возникает важный междисциплинарный вопрос: можно ли создать эффективную структуру посредством внешнего контроля и алгоритмизации, или же всякая система держится на внутреннем выборе и энтузиазме людей? И почему, несмотря на технический прогресс, человеческий фактор остаётся незаменимым во многих сферах — особенно там, где речь идёт об ответственности, нравственности, интуиции и эмпатии?
Кажется, мы вновь и вновь возвращаемся к древней идее: никакие внешние регламенты, реформы и технологии не заменят личной ответственности и смысла, который человек вкладывает в свою деятельность. История МВД лишь подтверждает, что системы рушатся там, где исчезает внутренняя включённость.
Однако нельзя исключить — даже если истина здесь для каждого субъективна и обусловлена личным опытом — что прошлый энтузиазм был тоже иллюзией, порождённой обстоятельствами. Гибкость истины проявляется и в том, что для сегодняшней молодёжи высокая самоотверженность может выглядеть бессмысленной жертвенностью.
Вопрос, остающийся открытым и, возможно, самым важным: насколько сильно устойчивость любых институтов (будь то полиция, церковь или семья) зависит от внутренней мотивации живых людей, и можно ли создать условия, которые вновь воспламенят этот «огонь в глазах» — или такие эпохи ушли безвозвратно, и нам нужно заново придумать смысл работы и служения в меняющемся обществе?
,,,PrrriveTT…
О-хо-хо-хо-хо…ИТАК:
~~~”МЯЛИЦИЯ” ~~~
_Почему НЫНЕ – “ЭТО” с “мялицией” происходит…
Пачаму ИЗ “мялиции” – Народ(МАССОВО)УХОДит…
Почему НЫНЕшняя “мялиция” – Поддержки НЕ находит..
…КТО только ТУДА – “служить” не-ПРИХОДИТ…
* АНЕКДОТОВ про “ИХ” – МАССА бродит…
_Почему “ИХ” – называют(КЛИЧУТ)”М Е Н Ты”…
Знают ВСЕ прекрасно,Знаешь “ЭТО” и Ты…
Почему ПОЛИТ~СИСТЕМА – ТАМ такие “УСЛОВИЯ” создаёт,
Что ИЗ НЫНЕШНЕЙ “мялиции”(МЕНТуры)- УХОДИТ народ…
* Предпенсионник – “ДОТЯНУВ-СРОК” – “когти-РВЁТ”…
_Коррупция ПОВСЕМЕСТНАЯ – среди ТАМошнИХ “МЯНТОВ”…
Чуть-ли НЕ каждый,ЗА-МЗДУ(взятку)- “СЛУЖИТЬ” готов…
Очень ПОПулярны ТАМ – “МЯНТОВСКИЕ-КРЫШИ”…
:-(а люди,ВИДЯ”ЭТО” – МОЛЧАТ=сидят как мыши…
* “ОНИ” – ИСПОЛЬЗУЯ положение – ГНОБЯТ население…
_МНОГИЕ “мянты” ПРЕВРАЩАЮТСЯ – В-СЛУГ КРИМИНАЛА…
МНОГИЕ “козырные” службовые – ЗАВИСИМЫ от “НАЛА”…
Про “КРЫШИ-мянтовские” – Знает ВСЯ страна…
“Такая–МЯЛИЦИЯ”(ЧЁРНАЯ…)- стране(России)НЕ нужна!
* “ОН” – МИЗЕР(“з-плата”)ПОЛУЧАЕТ – ПОТОМУ-то и БЕРЁТ…
_НЫНЕ…ТИХИМ-САПОМ в Милицию – “ТЕ” проникают…
Кто Милицию(и НЕ-только-её…)- ИЗНУТРИ – Захватывают…
А проникнув ТУДА – страну(Россию)ИЗНУТРИ – КОЛОНИЗИРУЮТ…
…ТИХИМ-САПОМ,ПОВСЕМЕСТНО – Русских ВЫТЕСНЯЮТ…
:-(КТО,в ВЕРХОВНОЙ власти – “ЭТОМУ” – СПОСОБСТВУЮТ…[51-56]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
:-( но ГЛАВНАЯ Проблема НЫНЕшней “МЯЛИЦИИ=полиции” -
это ИХние – “КОЗЫРНЫЕ-фраера”(“ЗВЁЗДОНОСЦЫ”…)…
Которые и КУРИРУЮТ,ТАМошний – “МЯТОВСКОЙ” БЕСпредел…
(а КТО их КУРИРУЕТ…это Отдельная ТЕМА…)
—> Россию РАЗВАЛивают ИЗНУТРИ – ПОСРЕДСТВОМ “законных-слуг”…
! Коррумпированная МИЛИЦИЯ=полиция – ВНУТРЕННИЙ Враг России!
(помимо ЧИНОВНИКов и ПР.руководящих ЧЛЕНОВ…)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
:-)России Нужен ПОЛИТ-СМЕРШ,с Правами Вычищения ВСЕХ структур…
—> ЗАКОН Возмездия – Нужно Создать,чтобы “ИМ” – Русь Защищать!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…ОЙ…ВСЕ “обиженные” – ну-НЯНАДА притВОРно “лямантавать”…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 14-8-25