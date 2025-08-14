Главная » Мировоззрение, Политика

В продолжении темы о нехватке личного состава в МВД. Письмо от читателя.

Переслано от: Андрей Медведев

В продолжении темы о нехватке личного состава в МВД. Письмо от читателя.

“Дорогой Андрей Андреевич, спасибо за поднятую тему некомплекта в системе МВД, только Вы даже не представляете, как далеки цифры от реальности.

Я младше Вас на 2 года, в системе МВД уже 31 год, это не некомплект, это развал.

“На земле” некомплект действующих сотрудников 50-70%, но выезжают за счет штабов, инфоцентров и прочей хрени, которые все сплошные майоры-полковники и за всю службу ни разу живого преступника не видели.

Опера, следаки, участковые, ППС и ДПС – в живых мизер, работать никто не хочет, молодёжь в лучшем случае после ведомственных вузов ждет что смогут осилить по выплате и сваливают. Средняка кому далеко до пенсии вообще нет, 1-2% осталось, остальные те, кто добивают пенсию и тоже бегут.

Требования от которых пользы 0, по 5 раз в год меняют всякую хрень, толку от этого 0, но задолбать личный состав это цель.

Мне есть с чем сравнивать, я с середины 90х, пришел когда был вихрь-антитеррор, работали 12/12 и зарплату не  платили по 6-8 месяцев, но не было такого.

Люди шли на службу с огнем в глазах, да лимит на бензин был и в следственно-оперативной группе выезжали на происшествия на общественном транспорте, а сейчас

Поднимут в октябре зарплату на 4 тысячи? Они серьезно думают, что случись что, будет кому усмирять ваххабитов? Беда грядет…

Вот пример. В столице субъекта при штате 45 человек, в живых 15-13, из них 3 начальника, какой говорите некомплект? В районах субъекта комплект 7-15% от штата.
С уважением,…. “

Тут стоит добавить вот что.

О проблеме некомплекта кадров много раз говорил открыто лично глава МВД. Владимир Колокольцев ситуацию понимает, пожалуй, лучше многих. Почему не принимается решение о перераспределении экономии ФОТ, это большая загадка и вопрос точно не к МВД.

И при том всем, повторю: при всех сложностях мы совершенно явно наблюдаем, что МВД справляется с раскрытыем тяжких преступлений, и даже профилактикой правонарушений. Но какой ценой это происходит. И ни одна современная технология не заменит живого оперативника. Никакая нейросеть не заменит отлаженную патрульную службу.

При этом, я лично уверен, что если в 90-е смогли ситуацию исправить, то сейчас сможем и подавно. Но, решения откладывать надолго невозможно. Поздно будет.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Критическая нехватка сотрудников в МВД — реальные масштабы намного превышают официальные данные, речь идет скорее о системном развале, а не о временном некомплекте.

2. Проблема «бутафорских» штабов и инфоцентров — в них работают майоры и полковники, которые не выполняют полевых задач, в то время как на земле оперуполномоченных, следователей, участковых и патрульных катастрофически мало.

3. Отток кадров — молодёжь не задерживается после обучения, «средняка» почти нет, основной костяк — это те, кто дорабатывает до пенсии.

4. Бессмысленность реформ и требований — постоянное изменение формальных требований и процедур не улучшает ситуацию, но демотивирует сотрудников.

5. Различие с 90-ми — несмотря на большие трудности и отсутствие денег в 90-е, сотрудники были мотивированы внутренним огнём и желанием служить, теперь такого энтузиазма почти не осталось.

6. Неэффективность повышения зарплаты и неизбежность кадрового коллапса — небольшие надбавки не решают проблему системного кризиса.

7. Технологии не заменят живого человека — даже современные нейросети и цифровизация не могут компенсировать нехватку реальных оперативников.

8. МВД продолжает работать — но за пределом человеческих возможностей — раскрытия тяжких преступлений и профилактика держатся исключительно на самоотверженности оставшихся сотрудников.

9. Ответственность за системные решения лежит не только на МВД — нынешняя ситуация не только в зоне ответственности ведомства, необходимы решения на государственном уровне, в первую очередь по кадровой и финансовой политике.

10. Опасность дальнейших отсрочек — промедление с системными решениями грозит катастрофическими последствиями.

11. Умеренный оптимизм — автор верит, что ситуацию, как и в 90-е, можно исправить, но действовать нужно немедленно.

---

Вывод и философская рефлексия:

Статья обращает наше внимание на глубокий разрыв между видимостью порядка в системе и реальным положением дел — это не просто локальная статистическая аномалия, а симптом более общего кризиса институтов и ценностей. С точки зрения философии организации и управления, мы сталкиваемся с иллюзией эффективности: создание искусственных структур и видимость реформ подменяют реальную работу и внутреннюю мотивацию людей.

Здесь возникает важный междисциплинарный вопрос: можно ли создать эффективную структуру посредством внешнего контроля и алгоритмизации, или же всякая система держится на внутреннем выборе и энтузиазме людей? И почему, несмотря на технический прогресс, человеческий фактор остаётся незаменимым во многих сферах — особенно там, где речь идёт об ответственности, нравственности, интуиции и эмпатии?

Кажется, мы вновь и вновь возвращаемся к древней идее: никакие внешние регламенты, реформы и технологии не заменят личной ответственности и смысла, который человек вкладывает в свою деятельность. История МВД лишь подтверждает, что системы рушатся там, где исчезает внутренняя включённость.

Однако нельзя исключить — даже если истина здесь для каждого субъективна и обусловлена личным опытом — что прошлый энтузиазм был тоже иллюзией, порождённой обстоятельствами. Гибкость истины проявляется и в том, что для сегодняшней молодёжи высокая самоотверженность может выглядеть бессмысленной жертвенностью.

Вопрос, остающийся открытым и, возможно, самым важным: насколько сильно устойчивость любых институтов (будь то полиция, церковь или семья) зависит от внутренней мотивации живых людей, и можно ли создать условия, которые вновь воспламенят этот «огонь в глазах» — или такие эпохи ушли безвозвратно, и нам нужно заново придумать смысл работы и служения в меняющемся обществе?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/MedvedevVesti/22103
Один комментарий
  • 2174 1862
    Valeriy Bondarik 7 мин. назад

      ,,,PrrriveTT…

      О-хо-хо-хо-хо…ИТАК:

      ~~~”МЯЛИЦИЯ” ~~~

      _Почему НЫНЕ – “ЭТО” с “мялицией” происходит…
      Пачаму ИЗ “мялиции” – Народ(МАССОВО)УХОДит…
      Почему НЫНЕшняя “мялиция” – Поддержки НЕ находит..
      …КТО только ТУДА – “служить” не-ПРИХОДИТ…
      * АНЕКДОТОВ про “ИХ” – МАССА бродит…

      _Почему “ИХ” – называют(КЛИЧУТ)”М Е Н Ты”…
      Знают ВСЕ прекрасно,Знаешь “ЭТО” и Ты…
      Почему ПОЛИТ~СИСТЕМА – ТАМ такие “УСЛОВИЯ” создаёт,
      Что ИЗ НЫНЕШНЕЙ “мялиции”(МЕНТуры)- УХОДИТ народ…
      * Предпенсионник – “ДОТЯНУВ-СРОК” – “когти-РВЁТ”…

      _Коррупция ПОВСЕМЕСТНАЯ – среди ТАМошнИХ “МЯНТОВ”…
      Чуть-ли НЕ каждый,ЗА-МЗДУ(взятку)- “СЛУЖИТЬ” готов…
      Очень ПОПулярны ТАМ – “МЯНТОВСКИЕ-КРЫШИ”…
      :-(а люди,ВИДЯ”ЭТО” – МОЛЧАТ=сидят как мыши…
      * “ОНИ” – ИСПОЛЬЗУЯ положение – ГНОБЯТ население…

      _МНОГИЕ “мянты” ПРЕВРАЩАЮТСЯ – В-СЛУГ КРИМИНАЛА…
      МНОГИЕ “козырные” службовые – ЗАВИСИМЫ от “НАЛА”…
      Про “КРЫШИ-мянтовские” – Знает ВСЯ страна…
      “Такая–МЯЛИЦИЯ”(ЧЁРНАЯ…)- стране(России)НЕ нужна!
      * “ОН” – МИЗЕР(“з-плата”)ПОЛУЧАЕТ – ПОТОМУ-то и БЕРЁТ…

      _НЫНЕ…ТИХИМ-САПОМ в Милицию – “ТЕ” проникают…
      Кто Милицию(и НЕ-только-её…)- ИЗНУТРИ – Захватывают…
      А проникнув ТУДА – страну(Россию)ИЗНУТРИ – КОЛОНИЗИРУЮТ…
      …ТИХИМ-САПОМ,ПОВСЕМЕСТНО – Русских ВЫТЕСНЯЮТ…
      :-(КТО,в ВЕРХОВНОЙ власти – “ЭТОМУ” – СПОСОБСТВУЮТ…[51-56]
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-( но ГЛАВНАЯ Проблема НЫНЕшней “МЯЛИЦИИ=полиции” -
      это ИХние – “КОЗЫРНЫЕ-фраера”(“ЗВЁЗДОНОСЦЫ”…)…
      Которые и КУРИРУЮТ,ТАМошний – “МЯТОВСКОЙ” БЕСпредел…
      (а КТО их КУРИРУЕТ…это Отдельная ТЕМА…)
      —> Россию РАЗВАЛивают ИЗНУТРИ – ПОСРЕДСТВОМ “законных-слуг”…
      ! Коррумпированная МИЛИЦИЯ=полиция – ВНУТРЕННИЙ Враг России!
      (помимо ЧИНОВНИКов и ПР.руководящих ЧЛЕНОВ…)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-)России Нужен ПОЛИТ-СМЕРШ,с Правами Вычищения ВСЕХ структур…
      —> ЗАКОН Возмездия – Нужно Создать,чтобы “ИМ” – Русь Защищать!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …ОЙ…ВСЕ “обиженные” – ну-НЯНАДА притВОРно “лямантавать”…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 14-8-25

