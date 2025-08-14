В продолжении темы о нехватке личного состава в МВД. Письмо от читателя.

“Дорогой Андрей Андреевич, спасибо за поднятую тему некомплекта в системе МВД, только Вы даже не представляете, как далеки цифры от реальности.

Я младше Вас на 2 года, в системе МВД уже 31 год, это не некомплект, это развал.

“На земле” некомплект действующих сотрудников 50-70%, но выезжают за счет штабов, инфоцентров и прочей хрени, которые все сплошные майоры-полковники и за всю службу ни разу живого преступника не видели.

Опера, следаки, участковые, ППС и ДПС – в живых мизер, работать никто не хочет, молодёжь в лучшем случае после ведомственных вузов ждет что смогут осилить по выплате и сваливают. Средняка кому далеко до пенсии вообще нет, 1-2% осталось, остальные те, кто добивают пенсию и тоже бегут.

Требования от которых пользы 0, по 5 раз в год меняют всякую хрень, толку от этого 0, но задолбать личный состав это цель.

Мне есть с чем сравнивать, я с середины 90х, пришел когда был вихрь-антитеррор, работали 12/12 и зарплату не платили по 6-8 месяцев, но не было такого.

Люди шли на службу с огнем в глазах, да лимит на бензин был и в следственно-оперативной группе выезжали на происшествия на общественном транспорте, а сейчас

Поднимут в октябре зарплату на 4 тысячи? Они серьезно думают, что случись что, будет кому усмирять ваххабитов? Беда грядет…

Вот пример. В столице субъекта при штате 45 человек, в живых 15-13, из них 3 начальника, какой говорите некомплект? В районах субъекта комплект 7-15% от штата.

С уважением,…. “

Тут стоит добавить вот что.

О проблеме некомплекта кадров много раз говорил открыто лично глава МВД. Владимир Колокольцев ситуацию понимает, пожалуй, лучше многих. Почему не принимается решение о перераспределении экономии ФОТ, это большая загадка и вопрос точно не к МВД.

И при том всем, повторю: при всех сложностях мы совершенно явно наблюдаем, что МВД справляется с раскрытыем тяжких преступлений, и даже профилактикой правонарушений. Но какой ценой это происходит. И ни одна современная технология не заменит живого оперативника. Никакая нейросеть не заменит отлаженную патрульную службу.

При этом, я лично уверен, что если в 90-е смогли ситуацию исправить, то сейчас сможем и подавно. Но, решения откладывать надолго невозможно. Поздно будет.

