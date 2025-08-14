Какими средствами и способами пользуется Трамп? Причём здесь цифровые валюты, например «биткоин»? И какие войны нас ожидают в ближайшем будущем?

Андрей Щербаков и Алексей Орлов в аналитической передаче «Трамп, торговля миром и биткоин. Войне конец?»

Дональд Трамп публично обещает, что скоро прекратит все воины. Выступает как миротворческий посредник между конфликтующими сторонами. Встречается с лидерами разных стран предлагая им разные условия для урегулирования политических проблем. С виду всё выглядит очень хорошо и привлекательно. Однако. Что стоит за его предложениями? Какие истинные цели Он преследует? Не приведёт ли его миротворчество к новым конфликтам и войнам? Ведь главная цель Дональда Трампа — это получение денег любым путём и в любой ситуации для него самого и для тех, кто за ним стоит. А значит, ему интересно продлить самый выгодный бизнес всех времён называемый, одним словом – ВОЙНА!

Группы Алексея Орлова

Telegram – https://t.me/AlexeyOrlovNSR

WhatsApp – https://clck.ru/3FZtcL

НСР В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://clck.ru/3FZtW7

https://rutube.ru/channel/23938023/

Временные вешки (тайминг) этого видео:

00:48 Главная цель Трампа как президента-представителя клана олигархов

01:11 Конфликт между старыми и новыми деньгами

03:01 Эволюция денег

04:00 Пример с золотом

04:04 История банковских переводов

05:51 Роль Ротшильдов в финансовых системах

06:41 Контроль над финансовыми потоками

07:35 Исследования о контроле над мировыми богатствами

09:24 Влияние интернета на мировые процессы

12:15 Появление криптовалют

14:11 Реакция США на кризис

14:55 Начало истории биткоина

15:54 Пиар и рождение новых денег

16:51 Доверие к валютам. Вернее, не доверие

18:49 Появление биткоина как валюты и его влияние на мировые валюты

20:44 Рост числа криптовалют

23:18 Противостояние между старыми и новыми деньгами

25:18 Цифровые валюты центральных банков

25:58 Контроль МВФ над центральными банками

26:56 Идея цифровой валюты

27:56 Политическая ситуация и действия Трампа

28:52 Законодательные изменения в США

31:14 Деколонизация финансовой сферы

32:12 Бизнес-подход Трампа

35:15 Примеры финансовых манипуляций Трампа

38:07 Влияние постов Медведева

39:49 Рынки и доходы

40:48 Ожидания от переговоров

41:44 Заработок и коалиции

42:36 Позиция Макрона

42:54 Продажа Украины

43:35 Пример с префектом

46:23 Ситуация в Украине

47:00 Отношение к проблемам

47:17 Интересы глобалистов и война

48:10 Будущее глобалистов и криптовалюты

50:51 Преимущества цифровых валют

54:38 Будущее ФРС и войны

57:13 Перспективы войн на Ближнем Востоке

59:51 Подготовка к возможной войне с Турцией

01:00:39 Повторение крымской войны

01:01:35 Внутренняя война

01:03:27 Ожидание спасителя

01:05:23 Уроки войн

Быть добру!

#трамп #биткоин #война #переговоры #АндрейЩербаков #АлексейОрлов

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://clck.ru/3FZtW7

https://rutube.ru/channel/23938023/

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-