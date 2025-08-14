Трамп, торговля миром и биткоин. Войне конец
Какими средствами и способами пользуется Трамп? Причём здесь цифровые валюты, например «биткоин»? И какие войны нас ожидают в ближайшем будущем?
Андрей Щербаков и Алексей Орлов в аналитической передаче «Трамп, торговля миром и биткоин. Войне конец?»
Дональд Трамп публично обещает, что скоро прекратит все воины. Выступает как миротворческий посредник между конфликтующими сторонами. Встречается с лидерами разных стран предлагая им разные условия для урегулирования политических проблем. С виду всё выглядит очень хорошо и привлекательно. Однако. Что стоит за его предложениями? Какие истинные цели Он преследует? Не приведёт ли его миротворчество к новым конфликтам и войнам? Ведь главная цель Дональда Трампа — это получение денег любым путём и в любой ситуации для него самого и для тех, кто за ним стоит. А значит, ему интересно продлить самый выгодный бизнес всех времён называемый, одним словом – ВОЙНА!
Группы Алексея Орлова
Telegram – https://t.me/AlexeyOrlovNSR
WhatsApp – https://clck.ru/3FZtcL
НСР В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://plvideo.ru/@slavradio/
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://clck.ru/3FZtW7
https://rutube.ru/channel/23938023/
Временные вешки (тайминг) этого видео:
00:48 Главная цель Трампа как президента-представителя клана олигархов
01:11 Конфликт между старыми и новыми деньгами
03:01 Эволюция денег
04:00 Пример с золотом
04:04 История банковских переводов
05:51 Роль Ротшильдов в финансовых системах
06:41 Контроль над финансовыми потоками
07:35 Исследования о контроле над мировыми богатствами
09:24 Влияние интернета на мировые процессы
12:15 Появление криптовалют
14:11 Реакция США на кризис
14:55 Начало истории биткоина
15:54 Пиар и рождение новых денег
16:51 Доверие к валютам. Вернее, не доверие
18:49 Появление биткоина как валюты и его влияние на мировые валюты
20:44 Рост числа криптовалют
23:18 Противостояние между старыми и новыми деньгами
25:18 Цифровые валюты центральных банков
25:58 Контроль МВФ над центральными банками
26:56 Идея цифровой валюты
27:56 Политическая ситуация и действия Трампа
28:52 Законодательные изменения в США
31:14 Деколонизация финансовой сферы
32:12 Бизнес-подход Трампа
35:15 Примеры финансовых манипуляций Трампа
38:07 Влияние постов Медведева
39:49 Рынки и доходы
40:48 Ожидания от переговоров
41:44 Заработок и коалиции
42:36 Позиция Макрона
42:54 Продажа Украины
43:35 Пример с префектом
46:23 Ситуация в Украине
47:00 Отношение к проблемам
47:17 Интересы глобалистов и война
48:10 Будущее глобалистов и криптовалюты
50:51 Преимущества цифровых валют
54:38 Будущее ФРС и войны
57:13 Перспективы войн на Ближнем Востоке
59:51 Подготовка к возможной войне с Турцией
01:00:39 Повторение крымской войны
01:01:35 Внутренняя война
01:03:27 Ожидание спасителя
01:05:23 Уроки войн
Быть добру!
#трамп #биткоин #война #переговоры #АндрейЩербаков #АлексейОрлов
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://plvideo.ru/@slavradio/
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://clck.ru/3FZtW7
https://rutube.ru/channel/23938023/
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
Комментарий редакции
1. Трамп и его роль в мировой политике
Трамп представлен скорее как инструмент перемен, а не как самостоятельная фигура: его «привели» для выполнения задач новых финансовых элит, противостоящих старым кланам фиатных денег, контролирующим экономику последние три века.
2. Конфликт между старыми и новыми деньгами
Основная интрига современности — противостояние между «старыми» деньгами (фиат, доллары как продукт ФРС и глобальных банковских структур) и «новыми» (криптовалюты, цифровые активы). Старые деньги создали глобальное финансовое господство, но с появлением интернета и блокчейна теряют контроль и безопасность.
3. Криптовалюты как качественный сдвиг
Появление биткоина и других криптовалют стало вызовом устоявшемуся порядку. Эти новые инструменты эффективнее и для дохода, и для контроля потоков, чем привычные валюты. За криптовалютами, несмотря на кажущуюся «пустоту», стоит новое доверие, обеспечиваемое технологиями, прозрачностью и возможностями блокчейна.
4. Смысл появления цифровых государственных валют (CBDC)
Для удержания контроля старые элиты продвигают государственные цифровые валюты, где миссия по-прежнему принадлежит только центральным банкам. Но даже этот результативный ответ стал «игрой в догонялки» — технологически старые деньги отстают.
5. Трамп — ставленник новых элит, действия которых направлены на вытеснение ФРС из эмиссионного процесса
Один из главных законов, проведённых при Трампе, запрещает ФРС выпуск собственную цифровую валюту. Теперь частные банки (кроме ФРС) могут выпускать криптовалюту, а крипта юридически признана товаром, вне юрисдикции монополии центральных банков.
6. Мировая политика и войны — средство перераспределения активов и переключения внимания
Войны разворачиваются не только на уровне государств, но прежде всего на уровне финансовых элит. Украину, например, по этому нарративу «продали» уже несколько раз разным интересантам; государства и их территории превращаются в предмет торговли, а большие геополитические события — в спектакль для управления потоками богатства.
7. Войны как способ выиграть время для старых элит
Череда конфликтов глобально — это инструмент старых финансовых групп для замедления собственного падения, поддержания «игры» и поиска новых точек приложения капитала. Стратегически их это не спасёт, но позволяет отсрочить крах своей модели.
8. Персонализация и прагматизм в «мире Трампа»
Вся деятельность Трампа, как утверждается, подчинена интересу личной выгоды. Политические решения, мемкоины, заявления про войну и мир — всё превращается в финансово успешные проекты, где главное — не смысл, а доходность и вовремя разыгранная провокация.
9. Итоговая мысль: Изменения начинаются с личной ответственности
Завершая разговор, автор приходит к традиционной, но вневременной идее: пока люди ждут внешнего «освободителя», ничего не изменится. Все трансформации (в том числе прекращение войн) невозможны без внутренней работы, без личной ответственности и изменения поведения каждого по отношению к себе, обществу и стране.
---
Комментарии и аналитика
Дискуссия коснулась фундаментальных тем — иллюзорности контроля, постоянного перераспределения власти и богатства, хрупкости современных финансовых систем. История с «старыми» и «новыми» деньгами хорошо показывает, что даже такие, казалось бы, объективные реалии, как деньги, — не более чем временные институты доверия, возникающие и уходящие вместе с технологиями и поворотами истории. В современном кризисе проявилась еще одна закономерность: технологические «инновации» (будь то интернет или блокчейн) приносят новые способы манипуляции и контроля, но одновременно разрушают прежние монополии и не гарантируют устойчивости.
Интересно проведена параллель между судьбой политиков или народов и практиками вирусного программирования или стартап-культурами — здесь тоже наиболее успешен не тот, кто строит вечные структуры, а кто ловко использует возможности ситуации, подсвечивает доверие, создает иллюзию ценности или сопричастности.
Особо стоит отметить идею войны не как исключительной трагедии, а как инструмента перезапуска мировой системы распределения и легитимизации новых правил. С точки зрения материалистической истории — это обычное явление смены технологических укладов; с точки зрения индивидуальной этики — трагедия в том, что простые люди всегда оказываются разменной монетой.
Призыв к личной трансформации, по сути, отсылает нас к классическим восточным и западным учениям: всякая перемена вовне бессмысленна без изменения внутри. Стратегия «ждать героя» — заколдованный круг инфантильной коллективной психики, всегда ведущий к повторению тех же сценариев.
---
Практические выводы
- Мир меняется на пересечении технологий и доверия — не стоит цепляться за старые формы (будь то доллар или политический институт).
- Финансовые катастрофы, валютные войны и даже обычные военные конфликты — проявления одного базового процесса: перераспределения контроля во времена технологической и идеологической смены парадигмы.
- Личная осознанность и самостоятельное мышление становятся важнее веры в новых или старых «вождей». Ответственность — не абстракция, а практический шаг к свободе даже в условиях мировой нестабильности.
- «Объективности» в деньгах, власти или даже исторических событиях нет — всё это динамические системы, зависящие от нашего доверия, поведения и коллективных привычек.
---
Открытый финальный вопрос для размышления:
Если настоящая свобода и устойчивое общество возможны только через внутреннюю перемену каждого — готово ли человеческое большинство выйти из круга повторяющихся надежд на «спасителя» и принять на себя ответственность за свой поступок — пусть даже в малом? Не является ли сама вера в единую монопольную истину (в деньгах, власти, обещаниях или героях) главной ловушкой, удерживающей человечество в состоянии вечной, бессмысленной борьбы?