Русский язык: квантовый ковчег спасения. Александр Мирзаян. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

В этом выпуске поэт, физик и философ Александр Мирзаян объясняет, почему “жизнь и смерть во власти языка”– это не просто слова, а универсальная истина всех мировых мифологий. Узнайте, как сущность человека вырастает из языка, а поэзия является системным языком нашего мозга и началом мышления. Обсуждаем, почему “певцы ведут историю” и как песня является инструментом создания государства. Вы поймете, почему русский язык называют “языком квантовой механики” и “ковчегом спасения”. С гостем беседут Дмитрий Даньшов.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Язык как основа бытия и идентичности
- В центре обсуждения — идея, что язык не просто инструмент коммуникации, а основа сущности человека и самой реальности. По выражению Бибихина и Хайдеггера, «сущность человека вырастает из языка», а сама деятельность, мышление и даже проявления «божественного» в человеке вытекают из его укоренённости в языке.
- Поэзия и песня описываются как первичные, формирующие структуру мышления и восприятия, связывающие человека с сакральным, родовым, культурным кодом.

2. Власть песни и поэзии в истории
- Через универсальные мифы и философию проводится мысль: именно певец и поэт ведут историю, формируют ментальное пространство будущего (Пушкин, Тютчев, Шеллинг, и др.).
- Примеры из разных культур показывают, что песня и музыка — это не только развлечение, а инструмент формирования коллективной идентичности, государственности, этики и мировоззрения.
- В древности певцы-поэты были шаманами, судьями, законодателями, а в современности — часто маргинализируются, уступая место администратам и маркетинговым конструкциям.

3. Язык и поэзия как синергетический принцип
- Переплетаются лингвистические, философские и даже физические аналогии: язык — волновая, музыкальная структура, подобная солитонам и струнной теории в физике.
- Генетический код человека (геном) описан как обладающий стихоподобной, музыкальной организацией; музыка и поэзия глубоко проникают в структуры мозга, сердца, даже внутренних органов ("нейронные ансамбли" в теле).
- Мозг музыканта или поэта вычисляет логические, ритмические, структурные связи — процесс творения сложен, комбинирует вдохновение, ремесло, внутреннее напряжение.

4. Ситуация современности: информационный шум, утрата «песенного» основания
- Современная среда характеризуется огромным информационным шумом и маркетинговой инфляцией: истинные поэты оказываются невидимы или маргинальны, в то время как массовая культура порождает «искусственных» кумиров.
- Традиционный путь формирования идентичности через песню и поэзию подменяется кратковременными сенсациями, рекламой, легковесным контентом — это приводит к распаду целостности языка и ментального пространства нации.

5. Русский язык как «квантовый ковчег»
- Проводится глубокая аналогия между квантом (больше возможности, суперпозиция в квантовой механике) и структурой русского языка: высокая комбинаторика, вариативность, многозначность, особая «квантовость» мышления.
- Русский язык, по мнению собеседников, способен удерживать разночтения, парадоксы и множественные смыслы, что делает его особенно пригодным для осмысления сложной, многомерной реальности.
- «Ковчег» здесь — метафора спасения и сохранения культурных и смысловых основ в мире перемен и информационного чехарды.

6. Призыв к осознанности и ответственности
- Произносится простая, но глубокая мысль: язык — это не только средство выражения, но и ковчег, в котором сохраняется внутренний мир человека и народа.
- Особое внимание уделяется воспитанию: только через уважение к языку, поэзии, культуре можно формировать будущее и предотвращать исторические катастрофы.
- Истинная поэзия и песня «по определению патриотичны», поскольку они несут любовь к языку, к миру, к другим людям.

---

Выводы и размышления


В данной беседе поднимается комплекс взаимосвязанных тем на стыке лингвистики, философии, физики, культурологии, которые ведут к единому тезису: язык формирует не только мышление отдельного человека, но и структуру коллективного бытия, истории, памяти, этики.

Тема русского языка раскрывается как метафора «квантового ковчега»: его многомерность, гибкость и жизненность позволяют сохранять и передавать ценности даже в эпоху технологических и культурных потрясений. Язык, музыка, поэзия обладают властью созидать целое — личность, семью, народ, страну, вселенную смыслов. Но эта же власть может и разрушать, если её отдать на откуп случайности, маркетингу или безответственности.

Особенно важной видится мысль о синергии разных уровней бытия: физического (музыка, ритм, вибрации), психического (восприятие, эмоции), исторического и сакрального (поэтическая традиция, миф, слово как творящий принцип). Язык — как мост между этими уровнями, как квантовая суперпозиция смыслов.

Брошен вызов современному состоянию: возможно ли в эпоху информационного шума и раздробленности сохранить и передать ту глубину и высоту, которую некогда несли поэты, певцы, шаманы, истинные творцы слова? Ответ не может быть окончательным — он заключается в призыве к осознанности и внутренней работе каждого, кто говорит, слушает, творит.

Практический аспект: язык — не только дар, но и ответственное задание; только принимая на себя труд по обращению с языком бережно, творчески, сознательно, можно надеяться сохранить «ковчег» для будущих поколений.

Итоговый вопрос для размышления:
В мире, где истина становится всё более фрагментарной и гибкой, а пространство смысла растворяется в информационном хаосе, можем ли мы вновь обрести единство, синергию и полноту бытия через глубокое, уважительное отношение к языку и поэзии? Или единственным оставшимся ковчегом становится личная внутренняя работа каждого по сохранению этого пространства?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pOHiO_BF3Wk
