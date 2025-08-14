Проблема некомплекта кадров в МВД уже становится угрозой национальной безопасности. Я не шучу. История нашей страны явно и недвусмысленно демонстрирует: никогда, ни одного раза, крах государства не происходил под воздействием внешних факторов. Только внешние. Даже монгольское нашествие могло пойти иначе, если бы не раздробленность князей.

Некомплект кадров не так заметен в крупных городах, или центральном аппарате. Некомплект в какой-то мере компенсируется применением современных технологий – биллинг, система камер наблюдения. Но это все заплатки на Тришкином кафтане. Никакая камера не заменит живого сыщика, сотрудника ППС, участкового. А их нет.

И причины, как верно отмечают коллеги, просты и банальны. “Причина – бюрократия, самодурство, дискредитация наград из-за награждения жополизов, а главное, зачастую, подмена настоящей работы настоящего силовика бумажным говном из отчетов, слайдов, форм отчетностей и бесконечных совещаний.” И да. Главная причина – низкая зарплата. Даже у старшего опера по ОВД.

Эту ситуацию на уровне регионов пытаются решать, доплачивают сотрудникам ППС. 10-15 тысяч. Но это, конечно, несерьезно. Все равно меньше, чем у курьера на самокате. И не государственный подход. Однако, на уровне государства происходит вот что. При наличии гигантского количества вакансий ( напомню, некомплект составляет 18 процентов) министерству не позволено перераспределять экономию фонда оплаты труда на стимулирование действующим сотрудникам.

При этом, заметьте. Полиция в России по-прежнему работает довольно эффективно. Раскрываемость убийств. тяжких преступлений, очень высокая. Не по нарисованной статистике, а фактически. Потому что сейчас можно, конечно, как в былые годы дело не заводить, а провернуть тему с “поджопником” (кто в курсе, тот знает). Но за это сейчас можно присесть надолго. Полиция раскрывает бОльшую часть угонов. В России в целом криминогенная обстановка куда лучше, чем в, скажем, США. Но, какой ценой-то?

Переработки сотрудников. Работа на голом энтузиазме. Низкая квалификация поступающих на работу граждан. Каждый опер исписывает в год тонну никому не нужным бумажек. А в той же Америке, пусть там с криминалом всё хуже – нет. Самоопросился в форме работа, сдал задержанного и гуляй. Всё. Знаете, некоторые опера, мои ровесники, говорят, что 90-е и то проще было работать. Говорят, что во многих важных подразделениях ушли люди старшего поколения, и опыт передать молодежи некому. Понятно, что давно в России назрела реформа патрульной службы. Но это всё зависит от принципиального решения. Полиция, как структура отвечающая за внутреннюю безопасность, не может работать в состоянии загнанной лошади. То есть может. Но не долго.

Полагаю, что не все согласятся с тем, что пишу я или мои коллеги. Кто-то скажет, что нет никакой проблемы. Кто-то скажет, что все на самом деле под контролем. Кому-то покажется, что дураки и паникеры блогеры и депутаты нагнетают слишком. А мне вот кажется что полиция долге годы нас защищала, и защищает. Даже в лютые 90-е люди шли в милицию. И получали помощь. Не всегда. Не всегда эффективно. Но что тогда вообще было эффективно?

Но вот теперь, как мне кажется, мы должны защитить полицию. Да вот так. В том числе прямо сказать, о том, что есть проблемы, что их надо решать, что без поддержки структура долго не вытянет. Правда, закончится. Раз и нет полиции. Не могут люди работать только за идею.