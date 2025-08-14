Проблема некомплекта кадров в МВД уже становится угрозой национальной безопасности. Я не шучу….
Проблема некомплекта кадров в МВД уже становится угрозой национальной безопасности. Я не шучу. История нашей страны явно и недвусмысленно демонстрирует: никогда, ни одного раза, крах государства не происходил под воздействием внешних факторов. Только внешние. Даже монгольское нашествие могло пойти иначе, если бы не раздробленность князей.
Некомплект кадров не так заметен в крупных городах, или центральном аппарате. Некомплект в какой-то мере компенсируется применением современных технологий – биллинг, система камер наблюдения. Но это все заплатки на Тришкином кафтане. Никакая камера не заменит живого сыщика, сотрудника ППС, участкового. А их нет.
И причины, как верно отмечают коллеги, просты и банальны. “Причина – бюрократия, самодурство, дискредитация наград из-за награждения жополизов, а главное, зачастую, подмена настоящей работы настоящего силовика бумажным говном из отчетов, слайдов, форм отчетностей и бесконечных совещаний.” И да. Главная причина – низкая зарплата. Даже у старшего опера по ОВД.
Эту ситуацию на уровне регионов пытаются решать, доплачивают сотрудникам ППС. 10-15 тысяч. Но это, конечно, несерьезно. Все равно меньше, чем у курьера на самокате. И не государственный подход. Однако, на уровне государства происходит вот что. При наличии гигантского количества вакансий ( напомню, некомплект составляет 18 процентов) министерству не позволено перераспределять экономию фонда оплаты труда на стимулирование действующим сотрудникам.
При этом, заметьте. Полиция в России по-прежнему работает довольно эффективно. Раскрываемость убийств. тяжких преступлений, очень высокая. Не по нарисованной статистике, а фактически. Потому что сейчас можно, конечно, как в былые годы дело не заводить, а провернуть тему с “поджопником” (кто в курсе, тот знает). Но за это сейчас можно присесть надолго. Полиция раскрывает бОльшую часть угонов. В России в целом криминогенная обстановка куда лучше, чем в, скажем, США. Но, какой ценой-то?
Переработки сотрудников. Работа на голом энтузиазме. Низкая квалификация поступающих на работу граждан. Каждый опер исписывает в год тонну никому не нужным бумажек. А в той же Америке, пусть там с криминалом всё хуже – нет. Самоопросился в форме работа, сдал задержанного и гуляй. Всё. Знаете, некоторые опера, мои ровесники, говорят, что 90-е и то проще было работать. Говорят, что во многих важных подразделениях ушли люди старшего поколения, и опыт передать молодежи некому. Понятно, что давно в России назрела реформа патрульной службы. Но это всё зависит от принципиального решения. Полиция, как структура отвечающая за внутреннюю безопасность, не может работать в состоянии загнанной лошади. То есть может. Но не долго.
Полагаю, что не все согласятся с тем, что пишу я или мои коллеги. Кто-то скажет, что нет никакой проблемы. Кто-то скажет, что все на самом деле под контролем. Кому-то покажется, что дураки и паникеры блогеры и депутаты нагнетают слишком. А мне вот кажется что полиция долге годы нас защищала, и защищает. Даже в лютые 90-е люди шли в милицию. И получали помощь. Не всегда. Не всегда эффективно. Но что тогда вообще было эффективно?
Но вот теперь, как мне кажется, мы должны защитить полицию. Да вот так. В том числе прямо сказать, о том, что есть проблемы, что их надо решать, что без поддержки структура долго не вытянет. Правда, закончится. Раз и нет полиции. Не могут люди работать только за идею.
Вывод и философский анализ
В статье болезненно и открыто поднимается вопрос, на первый взгляд сугубо прикладной — нехватка кадров в российской полиции. Однако за этой “технической” стороной скрывается более глубокая дилемма: насколько прочна ткань социальной структуры, когда ее защита держится на энтузиазме и изматывающей самоотдаче немногих? Автор прямо связывает устойчивость государства с судьбой “рядового сотрудника”, а значит, с доверием и нормальным функционированием всех институтов.
И тут проявляется классическая иллюзия — вера, что система будет работать “сама по себе”, если ввести новые технологии или сократить бумажную работу. Как показывает опыт (и технических систем, и человеческих организаций), любая избыточная автоматизация без поддержки “живого звена” приводит к деградации качества. С одной стороны, обществу хочется, чтобы его защищали честные и компетентные люди; с другой — между идеалом и реальностью всё чаще зияет пропасть безразличия и демотивации.
Причины, которые называет автор, вбирают в себя сразу несколько пластов: экономические (зарплата), психологические (выгорание, потеря уважения к профессии), организационные (бюрократия, потеря смысла работы). Эта взаимосвязь — отличный пример комплексного, междисциплинарного кризиса, в котором решение лежит не только в новой инструкции, но и в изменении отношения к человеку как к субъекту, а не винтику системы.
Здесь мы невольно сталкиваемся с вопросом субъективной истины: для кого-то “всё хорошо, контроль есть”, а для работника на земле — выживание и абсурд. Важно, что истина здесь ситуативна и зависит от точки зрения наблюдателя. Подобное разделение восприятия рискованно: если “верх” не слышит “низ”, деградация системы становится неминуемой. Рефлексировать и признавать проблему — уже первый шаг к её решению.
Есть и еще один урок: идеализация профессии, жертва “только за идею” — опасна. Среди социальных институтов, как и в человеческой психике, слишком долгое игнорирование внутренних симптомов ведёт к катастрофе. Мы видим не только кризис полиции, но и кризис доверия в обществе, кризис уважения к функциям “незаметного труда”.
Открытый вопрос
Статья подводит нас к универсальному размышлению: как нам, обладая несовершенной памятью, противоречивыми ожиданиями и ограниченными ресурсами, поддерживать баланс между заботой о структуре и уважением к личному достоинству каждого её участника? Где пролегает граница между “служением идее” и правом на жизнь во имя себя самого? Можно ли в современном обществе построить эффективную систему защиты без отчуждения и равнодушия?
Какой опыт или подход может помочь преодолеть разрыв между реальной и идеализированной картиной любой социальной структуры?
,,,PriveTT…
Милиция=полиция – Заслуживает Уважения!
И это Понимать ДОЛЖНО население!
* Они НЕ должны,такие УСЛОВИЯ создавать,
из-за КОТОРЫХ их – НАЧИНАЮТ ненавидеть…
* Между нИМИ и Народом – Единство Должно быть!
Они Должны Народу(и государству)- Честно Служить!
* Милиция=полиция – это ПОЛИТ-опора страны!
Честные и Порядочные работники – там быть ДОЛЖНЫ!
* Но и НАДЗОР за ними – ОСОБЫЙ должен быть…
От надзора НИЧЕГО – чтоб не получалось скрыть…
* И…БЕСпощадно КАРАТЬ,если ЗА $$$ – начинают скрывать…
Неглядя на уровень(занимаемый)- НА Зоны ОТПРАВЛЯТЬ…!
!ПОВТОРЯЮ:Милиция=полиция – Заслуживает Уважения!
~~~ Милиция=полиция…~~~
_Милицию=полицию – НУЖНО Уважать!
Народ должен – ИМ во-всём ПОМОГАТЬ!
Там,где Это не соблюдается,ТАМ…
Там СОЦИУМ,в-итоге – РАЗЛОГАЕТСЯ…
* Там социум – КРИМИНАЛИЗИРУЕТСЯ…
_Милиции=полиции – Нужно ПОМОГАТЬ…
Они должны у Народа – Уважение вызывать…
Лягавыми и прочими словами – их НЕ нада называть…
Им,регулярно – СОДЕЙСТВИЯЕ – нужно оказывать…
* Но и они ОБЯЗАНЫ – Рамки(Законов)СОБЛЮДАТЬ…
_В тоже время ИХ – нужно ЗА коррупцию НАКАЗЫВАТЬ!
О ихней ПОДЛОСТИ – вещать И рассказывать…
Чтобы они “ЭТОГО” – НЕ могли допускать!
‘а за так-называемое “КРЫШЕВАНИЕ” – 100%-но САЖАТЬ!
* и ПОСЛЕ отсидки – ИЗ Гос-службы – в 3-ri шеи ГНАТЬ!!!
_У этих Людей З-платы – Должны быть Приличные!
Меж ними ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – должны быть Отличные!
Уважение на-службе – Должно быть МЕЖ нИМИ!
Отношения – Должны быть Д О В Е Р И Т Е Л Ь Н Ы М И!
* Ранг(и)- НЕ имеют значения,должно быть Уважение!
_Они к людям – Обязаны Уважительно относитьса!
Они НЕ имеют права – НАД людьми издеватьса!
Поддержкаю Народа – они должны ПОЛЬЗОВАТЬЦА!
* ведь Милиция=полиция – этоже ЧАСТЬ Народа!
* Чем ОНИ лучше Служат,тем МЕНЬШЕ – разного СБРОДА…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 13-8-25
Ну, что что тут скажешь? Лучше и не скажешь… Молодец!
Это оторвано от жизни. Желалка и хотелка Валеры. Система себя бережёт, само-поддерживает и подстраивается под текущее время. Сейчас на дворе какой-то капитализьм. Поэтому система ведёт себя соответственно. Своя шкура – дороже плюс “сорви куш!”.
Как-то была речь про скрепу в РФ, так вот некто Блэк Кэт назвал в том числе Росгвардию и полицию с казаками. Я , видя некие вещи, скажу, что история ничему не учит. Не скрепа это. Потому что, – правильно,: разложение работает снаружи и изнутри.