Про РЭБ и другие методы противодействия БПЛА в зоне СВО

40 0
—–

Комментарий редакции

В этом видео обсуждается практика и технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и других средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на современном поле боя, в частности — в зоне СВО. Беседа с участником, который непосредственно занимается созданием, обслуживанием и применением РЭБ, раскрывает не только технические стороны вопроса, но и организационные, логистические, человеческие нюансы.

Ключевые тезисы:

1. Текущая ситуация и вызовы.
- БПЛА массово применяются с обеих сторон, каждое новое технологическое решение (будь то в полезной нагрузке или управлении) быстро копируется и адаптируется противниками.
- Средствами борьбы с дронами служит как специализированная, так и самодельная аппаратура, чаще всего собранная «на коленке» из коммерческих китайских комплектующих.
- Официальные военные комплексы РЭБ крупногабаритны, дорогие, демаскируют себя излучением и теплом. Им на смену приходят мобильные, компактные средства, созданные в небольших мастерских энтузиастов и при поддержке граждан.

2. Ограничения технологий.
- Дроны с управлением по радиоканалу сравнительно просто подавляются РЭБ, однако появляются модели с управлением по оптическому кабелю или через спутниковый интернет (Starlink), для которых РЭБ неэффективны — остаётся лишь физическая нейтрализация.
- Массовость и стандартизация радиоустройств, в особенности китайских, приводят к тому, что подавление возможно в первую очередь по популярным частотам, но изменять диапазоны сложно: массовое производство ориентировано на стандартные решения.
- Применение ИИ для автономной работы дронов пока ограничено вычислительными возможностями малогабаритных компьютеров.

3. Ресурсы и организация.
- Основной вклад в развитие средств РЭБ сейчас делают инициативные группы, финансируемые гражданами и небольшими организациями. На противоположной стороне видно гораздо более ресурсное, государственное финансирование массового производства дронов.
- В мастерских создана целая система обслуживания, ремонта и кастомизации устройств, обратная связь между фронтом и разработчиками стала ключевой для роста эффективности решений.
- В обучении и подготовке кадров существуют трудности — не хватает технически грамотных операторов, поэтому упор идёт на простоту использования и передачу знаний.

4. Технические и тактические детали.
- Для защиты техники и людей применяются как мобильные, так и стационарные РЭБ-комплексы, антидроновые ружья, стрелковое оружие; вырабатываются приёмы маскировки и логистики.
- В ряде случаев (например, дроны на оптическом кабеле или с управлением через Starlink) единственным средством остаётся физическое уничтожение БПЛА — автоматами или дробовиками.
- На практике большая часть взаимодействия с БПЛА — это гонка между производителями, специалистами по РЭБ и тактическими изобретателями с обеих сторон, причём даже самодельные устройства и ремонты оказываются очень важны.

Вывод:

Диалог подчеркивает нестабильный, быстро меняющийся характер технологической войны на современном фронте — главные преимущества приходят не от «секретных разработок», а от гибкости, способности к быстрой адаптации, системности взаимодействия между разработчиками, пользователями и обществом. Вопреки привычным представлениям о магии скрытых военно-промышленных секретов, оказывается, что эффективность часто строится на открытости, обмене опытом, энтузиазме и коллективном волонтёрстве.

За этим видна и человеческая перспектива: в зоне конфликта организационные и технические барьеры, а также ограниченность ресурсов вынуждают опираться на солидарность, изобретательность и готовность к самоотдаче. Тем самым техническая инновация становится, по сути, вопросом личного выбора, осознанности и даже этики, а не просто инженерии.

Открытый вопрос:
Не подталкивает ли сама природа современных конфликтов — с их быстрой сменой технологий, массовостью и постоянным «догонянием» — к переосмыслению того, что такое технологическое преимущество? Может быть, путь к эффективной защите лежит не только через новое оружие или секретные изобретения, а в самой культуре открытого знания и неидеализированной, но осознанной работы с реальностью?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/81cd407a9b6afbc13d9866560e2ad347/
