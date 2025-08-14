Суточно.ру — Найдём, где остановиться!

Солнце: друг или враг? Этот выпуск про то, как главный источник жизни на Земле может стать её злейшим врагом.

Всё о фотостарении, раке кожи, аллергии на солнце и мифах про SPF.

А ещё — почему без ультрафиолета мы не выживем, как солнце влияет на психику, и чем опасны солярии.

ИСТОЧНИКИ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT3qHuK91FYgspuKY9LqZHHtcTDoAwiPvCNpttuHT67SRkHnZwSWJRp7E1Is7hlV7G8yLKUrK9gEjYe/pub

Максим Кузнецов, врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@medic_smith

00:00:00 Вступление. Солнце — наш враг или друг?

00:01:23 Является ли ультрафиолет причиной старения и может ли он быть безопасен?

00:09:12 Действительно ли ультрафиолет обеззараживает?

00:10:25 Аллергия на солнце — миф или реальность?

00:16:11 Достаточно ли нам витамина D от солнца?

00:25:35 Главная причина рака кожи — загар?

00:31:33 Как защититься от солнца? Вся правда об SPF

00:42:14 Загар с помощью… таблеток?!

00:44:30 Без солнца жизни нет!

00:47:07 Солнце спасёт от сезонной депрессии, но всех нас убьёт

00:49:50 Заключение. Научитесь жить с солнцем

