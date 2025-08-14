Позиции президентов США и России перед встречей на Аляске. О возможностях и сложностях, имеющихся у Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами, об отступлении по лестнице эскалации, о роли Европы и Китая на этих переговорах, о сценариях по Украине по итогам переговоров, о возможности американского моратория на поставки оружия ВСУ, о возможном дележе Арктики, о подготовке Европой войны в Прибалтике и о том, что будет успехом этих переговоров говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров

