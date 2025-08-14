Переговоры в шаге от ядерного конфликта | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
Позиции президентов США и России перед встречей на Аляске. О возможностях и сложностях, имеющихся у Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами, об отступлении по лестнице эскалации, о роли Европы и Китая на этих переговорах, о сценариях по Украине по итогам переговоров, о возможности американского моратория на поставки оружия ВСУ, о возможном дележе Арктики, о подготовке Европой войны в Прибалтике и о том, что будет успехом этих переговоров говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Контекст встречи и главные игроки:
— В саммите на Аляске участвуют лидеры России (Путин) и США (Трамп), обсуждение идёт в разгаре глубочайшего системного кризиса в международных отношениях, прежде всего вокруг украинского вопроса.
— К переговорам оба лидера подходят без особо сильных «карт на руках», но с безусловной необходимостью самим фактом диалога попытаться избежать дальнейшей эскалации вплоть до ядерной войны.
2. Патовые позиции сторон:
— С американской стороны нет желания или возможности делать значимые уступки. У Трампа ограниченная свобода манёвра из-за внутреннего политического противостояния и обязательств перед союзниками в Европе.
— Российская сторона, несмотря на относительно благоприятное положение на фронте, тоже не располагает возможностями для серьёзных уступок без риска внутренней дестабилизации и разочарования общества.
— Украина занимает жёстко неуступчивую позицию: любые территориальные уступки считаются невозможными Конституцией, и политическая элита не склонна к компромиссам даже при ухудшении ситуации на фронте.
3. Роль Европы и других участников:
— Европа не едина; существуют, как минимум, три лагеря — от сторонников капитуляции Украины до сторонников продолжения войны. Европа поддерживает Украину как финансово, так и политически, но у нее свои ограничители.
— Сложность заключается в том, что, помимо явных участников, есть большое число скрытых или опосредованных акторов (Европа, Китай, внутрироссийские и внутриамериканские элиты), у каждого — свои интересы.
4. Глобальный системный кризис:
— Многоуровневая неопределённость: все решения вынужденно ситуативны, логика взаимной недоверчивости и постоянного маневрирования.
— Кризис шире украинского конфликта: речь о новом устройстве мировой безопасности, конкуренции на Арктике, антагонизме США и Китая, состоянии европейских экономик и пр.
5. Возможные итоги и сценарии:
— Переговоры — это не процесс нахождения окончательных решений, а способ создания отсрочки, пространства для манёвра, попытки снизить градус эскалации.
— Любые договорённости по Украине — по сути только отсрочка нового обострения: даже перемирие не обозначает окончание конфликта, ибо непризнание статус-кво с одной из сторон оставит почву для последующих войн.
— Экономика Украины после возможного перемирия становится крайне уязвимой, зависимой от западной поддержки, которую сложно гарантировать надолго.
6. Успех саммита: философия промежуточных результатов:
— Главный успех — сам факт переговоров, что уже является шагом к снижению эскалационного давления.
— Абсолютных успехов не бывает: политика всегда ситуативна, «побед» без рисков и издержек не существует. Даже худший из возможных реалистичных сценариев для российской стороны не является катастрофой, если сохраняется внутренняя консолидация.
7. Глубинное осмысление происходящего:
— Ищенко подчёркивает: стратегические успехи заключаются в сохранении пространства для будущего манёвра и предотвращении необратимых ошибок — чем бы на практике ни завершился саммит, его символика важнее конкретных итогов.
— Во всех странах, во всех лагерях существует спектр точек зрения и разнонаправленных интересов; никто не гарантирован от разворота событий по непредсказуемому сценарию.
---
Вывод
В этой беседе аналитики фактически деконструируют миф о существовании быстрых и окончательных решений в сложнейших международных кризисах. В отличие от популярных образов мастерских «ходов» и «великих сделок», здесь кризис представляет собой системную многослойную драму, где каждый шаг — лишь итерация в процессе проб и ошибок.
Исторический опыт показывает: даже отмечая «успех», стороны остаются в поле зыбкой многовариантности, где любой компромисс содержит риски будущего взрыва. Саммит в первую очередь нужен не ради бумажных соглашений, а как инструмент контроля за уровнем взаимной опасности, пауза для осмысления и перегруппировки сил.
Здесь проявляется подлинно философский взгляд на реальность политики: каждое непосредственное действие — лишь часть непрерывного поиска равновесия, где даже простое «сверить часы» между лидерами ядерных держав может быть значимее любого официального договора. В этом есть и элемент парадокса: слабость конкретных решений компенсируется важностью процесса общения, когда молчание и дистанция опаснее любого несовершенного компромисса.
Финальная мысль: объективная истина ситуации, возможно, недостижима — всё, что мы видим, это лишь слои проекций интересов. Какую долю правды может нести даже самый искренний участник процесса, если сам результат оказывается в будущем зависимым от воли случайностей, решений союзников, внутреннего настроения общества и исторического времени?
Можно ли считать успехом стратегию, где результатом становится не решение, а отсрочка катастрофы — и может ли сама эта отсрочка быть глубже истиной, чем попытки тотальных перемен?