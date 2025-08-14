Трамп идет ва-банк: США вводят 50% пошлины на импорт товаров из Индии! Это не просто удар по торговле, а прямой вызов мировой экономике, связанный с Россией. Почему Вашингтон так резко реагирует, ссылаясь на "чрезвычайную ситуацию" с Россией? Учитывая товарооборот в $87 миллиардов, последствия для Индии и США будут колоссальными. Мы разберем, как эти решения изменят глобальный энергетический рынок. И главное: почему Америка не сможет легко заместить объемы российской нефти, даже под таким давлением? Подробнее в новом видео

0:00 Белый Дом: Новый Приказ США Против России – Суть и Угрозы

1:00 50% Пошлина на Импорт из Индии: Новая Эра Торговых Ограничений

2:22 США vs Россия: Истоки Экономического Противостояние

3:08 Индия Под Ударом: Как США Вводят 50% Импортные Пошлины

3:51 Американские Санкции: Кто Следующий За Индией в Списке?

5:54 Парадоксы Санкций: Как Американские Компании Обходят Новые Пошлины

6:47 Размытые Условия: Когда Санкции США Могут Быть Отменены?

10:21 Россия: Что Будет, Если Индия Откажется от Покупок?

11:25 Угрозы Блокировки Нефти: Почему планы Трампа Нереалистичны?

14:02 Выбор Индии: Нефть из России или $87 Миллиардов Торговли с США?

17:55 США Не Могут Заместить Российскую Нефть? Кто Кормит Индию?

18:27 Почему Указы США Не Работают? Различия в Сортах Нефти

19:22 Плотность Нефти: Что Означают Градусы API и Почему Это Важно?

