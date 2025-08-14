Колокольчики из коллекции Сергея Образцова. Будильник. Встречи с Образцовым (1986)
Сергей Владимирович Образцов показывает свою коллекцию колокольчиков, рассказывает о них.
Подборка спектаклей театра кукол Образцова: https://youtu.be/-6Owp32rsUw
Фрагмент передачи “Будильник. Встречи с Образцовым”.
Главная редакция программ для детей, 1986 г.
#СергейОбразцов #коллекция #колокольчики
Комментарий редакции
1. Коллекция и их история:
Сергей Образцов делится историей своей коллекции колокольчиков, приобретённых в разных странах и связанных с различными культурными традициями. Он отмечает свои эмоции, когда нашёл среди них Валдайский колокольчик — культовый символ российской тройки и мещиковской песни, пропитанной ностальгией и печалью.
2. Культурный и функциональный аспект:
Колокольчики используются не только для эстетического удовольствия, но и для утилитарных целей: чтобы коровы не затерялись, чтобы кошки не ловили птиц, собакам для упряжки или как декоративные предметы на дверях. В разных странах — от Голландии до Японии, от Болгарии до Египта — формы и функции колокольчиков удивительно разнообразны.
3. Литературные и бытовые образы:
Образцов приводит пример деревянных коньков, нахождение которых в Голландии стало для него пересечением реальности и литературной сказки, напоминая: многие фантазии родом из жизни, они украшаются, но возвращаются к истокам.
4. Колокола – сакральный и городской масштаб:
Автор различает небольшие колокольчики и большие колокола, использующиеся для церковного звона. Он вспоминает свой опыт в бельгийском городе Малин (Мехелен), где на его глазах весь город был наполнен музыкой колоколов, исполнявших произведения Рахманинова. Узнав, что именно Малин дал России знаменитый «малиновый звон» Спасской башни (по легенде — из-за колоколов, купленных Петром I), Образцов испытывает особую связь истории и настоящего.
5. Связь человека с предметом и историей:
Через коллекционирование возникает личная связь с миром, прошлым и настоящим. Каждая вещь несёт отпечаток культуры, судьбы, сказки, личных переживаний и истории целой страны.
Анализ и выводы:
В этом видео Сергей Образцов приглашает зрителя к размышлению о предмете, в котором будничность соседствует с воспоминаниями, историей и искусством. Колокольчик — не просто аксессуар или шумовой маркер, это миниатюрный культурный носитель. За внешней простотой — сложная система смыслов: от песни мещика и звона на свадьбах до карионов европейских городов и бесстрашных псов-спасателей, чье имя стало символом преданности.
Образцов показывает, как предметы могут объединять страны, века и человеческие судьбы, а мифы или истории, которыми они обрастают, нередко оказываются ближе к правде, чем кажется. Он ненавязчиво деконструирует идеализированные образы (например, связывает литературную сказку с реальностью деревянных коньков) и напоминает: всякая традиция — это материя, преломлённая сквозь призму времени и личного опыта.
Коллекционирование, в его понимании, — акт собирания не столько вещей, сколько связей и смыслов, оживляемых памятью и рассказом. Даже звук, казалось бы, одинаковый для всех — нередко имеет уникальное значение для каждого: от валдайского унылого звона до малинового, переливчатого, «летящего над городом».
Практическое зерно здесь в том, что даже самые простые предметы могут пробудить размышления о культурных корнях, связи времён, о нашей потребности не только украшать быт, но и наполнять его историей, памятью, музыкой.
Возникает открытый вопрос:
Может быть, в стремлении запечатлеть и понять историю за простым предметом — звоном колокольчика — мы приближаемся к той самой истине, которая всегда ускользает, но проявляется в звуке, памяти, мгновении? Где заканчивается простая вещь и начинается её тайный, многогранный смысл для каждого из нас?