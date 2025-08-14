Рыжий президент 6 августа принял в Овальном кабинете генерального директора “Эппл” Тима Кука. Глава яблочного гиганта прибыл к Трампу с тем, чтобы объявить о 600 миллиардах инвестиций компании в пользу государства — заметьте, как элемент отношений с частной компанией своим описанием напоминает дипломатическое достижение. Вместе с тем Кук, дабы угодить рыжему президенту, преподнёс именной подарок — небольшую стеклянную стелу на подставке из золота.

Нарочито доброжелательная встреча, однако, выросла из взаимных обвинений президента и гендиректора “Эппл”. Трамп был обижен на Кука за неучастие в майской поездке в Саудовскую Аравию, а главный по айфонам позволял себе нелестные комментарии (фактически очень напоминавшие конструктивную критику) в отношении вводимых республиканской администрацией пошлин. Но господа помирились, потому что слишком нужны друг другу. “Эппл” при помощи денег и репутации собственных продуктов выторговала для себя право работы без бюрократических заминок, дополнительных палок в колёса и — это не проговаривалось прямо, но подразумевалось политикой Трампа в отношении разнообразных “Амазонов” дружественного ему Безоса, — соблюдения ряда пошлин.

Белый дом, в свою очередь, напитался дождём обещанных инвестиций и отправил миллиардерам Кремниевой долины чёткий сигнал: пора раскошеливаться в пользу Вашингтона. Чтобы эта мысль точно дошла до американской компьютерной индустрии, на той же встрече Трамп объявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на полупроводники с микросхемами. А значит, одно из самых трудоёмких и сложных производств в соответствии с прекраснодушными планами Белого дома обязательно должно прописаться в границах США. Иначе кабальные пошлины приведут к подорожанию, падению спроса и убыткам вплоть до кончины бизнеса. Исключения, правда, подразумеваются: большие компании по примеру “Эппл” или “Энвидиа” могут обговаривать инвестиции в пользу государства и впоследствии наслаждаться поблажками при каких-либо сборах, даже если комплектующие для них будут производиться где-то за рубежом. Чего только не сделаешь, чтобы выровнять торговый баланс и хоть как-то начать разгребать внешний долг, не так ли? Соответствующие преференции в виде электоральной базы, предпочитающей телефоны с яблочком на корпусе или разогнанные видеокарты для майнинга, — сопутствующий бонус для администрации республиканцев. Если, конечно, Дональд не сдаст назад в соответствии с подтверждённым за последние полгода много раз на практике и уже ставшим мемом принципом TACO — “Trump Always Chickens Out” (“Трамп всегда сливается”).

А делать это, исходя из дальнейших заявлений, он не собирается. Того же 7 августа американский президент через свою соцсеть стал выдавливать действующего генерального директора “Интел” Лип-Бу Тана, который принял на себя бразды правления разваливающимся ИТ-гигантом в марте нынешнего года. Новый интеловский глава в своей должности явно не преуспевает, так как за второй квартал 2025 года компания обновила антирекорд по чистым убыткам — 2,9 миллиарда долларов. Трамп посчитал, что “фигура генерального директора “Интел” слишком противоречива, и он должен немедленно подать в отставку”. Да, выходит, что американский президент прямо диктует, кто и какие должности не должен занимать в частных фирмах. Впрочем, учитывая значимость “Интел” и его статус “слишком большой, чтобы рухнуть”, глава государства, обязанного помогать рушащемуся великану, имеет на это полное право.

В случае с Лип-Бу Таном объяснение такого жеста за авторством Трампа не только в экономическом провале “Интел”, но и в профессиональной биографии гендиректора. За два дня до трамповской выволочки сенатор-республиканец Том Коттон направил председателю совета директоров “Интел” письмо, в котором говорилось о наличии у Тана долей в китайских фирмах с передовыми производствами чипов. Впрочем, закапываться глубоко в поисках компромата не надо, потому что горе-гендиректор до перехода в “Интел” являлся главой “Кейденс дизайн системс” — фирмы, недавно признавшей себя виновной в незаконной продаже программного обеспечения в Китай. Каким образом топ-менеджер с реноме махинатора-шпиона возглавил американское производство полупроводников и микросхем — хороший вопрос для акционеров.

Как бы то ни было, Лип-Бу Тан написал письмо, где все наветы на себя назвал “дезинформацией”, попутно говоря о том, какой у него богатый профессиональный опыт и что все вопросы с администрацией Белого дома утрясутся. Время покажет, придут ли государственники и частники к консенсусу, но важно здесь другое. Как и в случае с “Эппл”, Трампу необходимо лояльное и эффективное руководство в “Интел”, потому что именно с этой компанией связываются надежды на налаживание производств полупроводников и микросхем в США. Фактически неуспешность этой сферы промышленности равняется отставанию Вашингтона в гонке технологий как гражданской, так и военной. Для поддержки “Интел” государство одобряло субсидии и регулярно давало контракты с Пентагоном, несмотря на постоянное отставание производств от конкурентов в Тайване.

Акционеры компании пытались провести реорганизацию ещё в начале 2020-х, посадив в кресло гендиректора кризис-менеджера и энтузиаста “Интел” Пэта Гелсингера. Последний покинул фирму в 2024 году, после чего руководство долго не могло найти фигуру на расстрельную должность. Получилось лишь в марте 2025 года, и вполне возможно, что вскоре придётся искать вновь.

Несмотря на кажущуюся местечковость, скандал вокруг Лип-Бу Тана свидетельствует о трёх тенденциях в современных США.

Во-первых, американские государственники начинают тщательно блюсти, чтобы в топ-менеджменте отраслей промышленности заседали исключительно лояльные Вашингтону управленцы. Вопрос национальности и верности, а не компетенций, в будущем может стать решающим при назначении генеральных директоров, потому что США явно хотят избежать ошибок Британии, где породистые сэры и пэры на ключевых позициях сменяются мигрантами во втором или третьем поколении, которые не собираются рвать связи со своей настоящей родиной. Забудем на минуту, что подобная тенденция вовсю цветёт и пахнет и на западном берегу Атлантики, где “Майкрософт”, “Гугл” (компания нарушает законодательство РФ. — Ред.) и “Адоб” управляются индусами: новый курс, несмотря на всю любовь опального Илона Маска к дешёвым индийским рукам, направлен в другую сторону.

Во-вторых, нынешний Белый дом не стесняется обнажать мотивы тех или иных назначений. В отличие от демократов, пытавшихся лоббировать своих кандидатов в конгломераты и министерства скрытно, республиканская братия седлает волны популизма, якобы разжёвывая причины угодности тех или иных креатур. Случай с Лип-Бу Таном стройно вписывается в многомесячные разборки Трампа с председателем Федерального резерва Джеромом Пауэллом, а также с отставками советника по нацбезопасности Майкла Уолтца и упомянутого выше собаковода-геймера Илона Маска. Кто следующим впадёт в немилость у Дональда?

В-третьих, пристальное внимание Вашингтона к “Интел” вызывает спекуляции по поводу национализации всего производства бывшего лидера рынка микросхем в США.

Белый дом при демократах ставил на то, что Тайвань, будучи житницей полупроводников в лице компании TSMC, никогда не перейдёт в руки Пекина и продолжит штамповать детали для смартфонов и компьютеров прямиком в Америку. Республиканская администрация смотрит на ситуацию трезвее и понимает, что китайская интервенция, которой так пугали почтенную публику газеты, теперь не имеет смысла в контексте борьбы за ценный ресурс тайваньских чудо-фабрик: пока что производящиеся на материке чипы “Хуавэй” и видеопроцессоры “Лисюань текнолоджи” звёзд с неба не хватают, но клепаемые на собственном оборудовании микросхемы рано или поздно догонят упёршиеся в физический предел продукты тайваньцев. Затягивающиеся переговоры с Пекином по поводу пошлин — нужная пауза для перепрофилирования, изменения производств и цепочек поставок. Война на Украине стала для Пентагона указанием на то, что использовавшиеся на поле боя методы необходимо изменить в угоду БПЛА, чьё создание и развитие невозможно без налаженного и скорого выпуска микросхем и полупроводников. Комфорт рядового гражданина и дополнительные рабочие места здесь — это опциональные достижения. Основной мотив — обеспечение технологического превосходства над предполагаемым врагом.

Потому сознательно или не очень Трамп продолжает приканчивать идею глобализма. Или, вернее будет сказать, что рыжий президент с грацией слона в посудной лавке избавляет обывателей от идеалистического представления о глобальной экономике. Да, вкусное, комфортное и красивое можно импортировать (даже втридорога), но те товары и производства, которые хоть немного связаны с понятием национальной безопасности, должны рождаться и процветать строго в государственных границах. Полупроводники — это не исключение, а скорее база подобной повестки. И гендиректоры Кремниевой долины, менеджеры мозговых центров, министры информационных технологий и иже с ними должны уяснить: суверенитет, словно ток, течёт по суверенным микросхемам.

Арсений Латов