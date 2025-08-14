Арсений Латов: Власть полупроводников
Рыжий президент 6 августа принял в Овальном кабинете генерального директора “Эппл” Тима Кука. Глава яблочного гиганта прибыл к Трампу с тем, чтобы объявить о 600 миллиардах инвестиций компании в пользу государства — заметьте, как элемент отношений с частной компанией своим описанием напоминает дипломатическое достижение. Вместе с тем Кук, дабы угодить рыжему президенту, преподнёс именной подарок — небольшую стеклянную стелу на подставке из золота.
Нарочито доброжелательная встреча, однако, выросла из взаимных обвинений президента и гендиректора “Эппл”. Трамп был обижен на Кука за неучастие в майской поездке в Саудовскую Аравию, а главный по айфонам позволял себе нелестные комментарии (фактически очень напоминавшие конструктивную критику) в отношении вводимых республиканской администрацией пошлин. Но господа помирились, потому что слишком нужны друг другу. “Эппл” при помощи денег и репутации собственных продуктов выторговала для себя право работы без бюрократических заминок, дополнительных палок в колёса и — это не проговаривалось прямо, но подразумевалось политикой Трампа в отношении разнообразных “Амазонов” дружественного ему Безоса, — соблюдения ряда пошлин.
Белый дом, в свою очередь, напитался дождём обещанных инвестиций и отправил миллиардерам Кремниевой долины чёткий сигнал: пора раскошеливаться в пользу Вашингтона. Чтобы эта мысль точно дошла до американской компьютерной индустрии, на той же встрече Трамп объявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на полупроводники с микросхемами. А значит, одно из самых трудоёмких и сложных производств в соответствии с прекраснодушными планами Белого дома обязательно должно прописаться в границах США. Иначе кабальные пошлины приведут к подорожанию, падению спроса и убыткам вплоть до кончины бизнеса. Исключения, правда, подразумеваются: большие компании по примеру “Эппл” или “Энвидиа” могут обговаривать инвестиции в пользу государства и впоследствии наслаждаться поблажками при каких-либо сборах, даже если комплектующие для них будут производиться где-то за рубежом. Чего только не сделаешь, чтобы выровнять торговый баланс и хоть как-то начать разгребать внешний долг, не так ли? Соответствующие преференции в виде электоральной базы, предпочитающей телефоны с яблочком на корпусе или разогнанные видеокарты для майнинга, — сопутствующий бонус для администрации республиканцев. Если, конечно, Дональд не сдаст назад в соответствии с подтверждённым за последние полгода много раз на практике и уже ставшим мемом принципом TACO — “Trump Always Chickens Out” (“Трамп всегда сливается”).
А делать это, исходя из дальнейших заявлений, он не собирается. Того же 7 августа американский президент через свою соцсеть стал выдавливать действующего генерального директора “Интел” Лип-Бу Тана, который принял на себя бразды правления разваливающимся ИТ-гигантом в марте нынешнего года. Новый интеловский глава в своей должности явно не преуспевает, так как за второй квартал 2025 года компания обновила антирекорд по чистым убыткам — 2,9 миллиарда долларов. Трамп посчитал, что “фигура генерального директора “Интел” слишком противоречива, и он должен немедленно подать в отставку”. Да, выходит, что американский президент прямо диктует, кто и какие должности не должен занимать в частных фирмах. Впрочем, учитывая значимость “Интел” и его статус “слишком большой, чтобы рухнуть”, глава государства, обязанного помогать рушащемуся великану, имеет на это полное право.
В случае с Лип-Бу Таном объяснение такого жеста за авторством Трампа не только в экономическом провале “Интел”, но и в профессиональной биографии гендиректора. За два дня до трамповской выволочки сенатор-республиканец Том Коттон направил председателю совета директоров “Интел” письмо, в котором говорилось о наличии у Тана долей в китайских фирмах с передовыми производствами чипов. Впрочем, закапываться глубоко в поисках компромата не надо, потому что горе-гендиректор до перехода в “Интел” являлся главой “Кейденс дизайн системс” — фирмы, недавно признавшей себя виновной в незаконной продаже программного обеспечения в Китай. Каким образом топ-менеджер с реноме махинатора-шпиона возглавил американское производство полупроводников и микросхем — хороший вопрос для акционеров.
Как бы то ни было, Лип-Бу Тан написал письмо, где все наветы на себя назвал “дезинформацией”, попутно говоря о том, какой у него богатый профессиональный опыт и что все вопросы с администрацией Белого дома утрясутся. Время покажет, придут ли государственники и частники к консенсусу, но важно здесь другое. Как и в случае с “Эппл”, Трампу необходимо лояльное и эффективное руководство в “Интел”, потому что именно с этой компанией связываются надежды на налаживание производств полупроводников и микросхем в США. Фактически неуспешность этой сферы промышленности равняется отставанию Вашингтона в гонке технологий как гражданской, так и военной. Для поддержки “Интел” государство одобряло субсидии и регулярно давало контракты с Пентагоном, несмотря на постоянное отставание производств от конкурентов в Тайване.
Акционеры компании пытались провести реорганизацию ещё в начале 2020-х, посадив в кресло гендиректора кризис-менеджера и энтузиаста “Интел” Пэта Гелсингера. Последний покинул фирму в 2024 году, после чего руководство долго не могло найти фигуру на расстрельную должность. Получилось лишь в марте 2025 года, и вполне возможно, что вскоре придётся искать вновь.
Несмотря на кажущуюся местечковость, скандал вокруг Лип-Бу Тана свидетельствует о трёх тенденциях в современных США.
Во-первых, американские государственники начинают тщательно блюсти, чтобы в топ-менеджменте отраслей промышленности заседали исключительно лояльные Вашингтону управленцы. Вопрос национальности и верности, а не компетенций, в будущем может стать решающим при назначении генеральных директоров, потому что США явно хотят избежать ошибок Британии, где породистые сэры и пэры на ключевых позициях сменяются мигрантами во втором или третьем поколении, которые не собираются рвать связи со своей настоящей родиной. Забудем на минуту, что подобная тенденция вовсю цветёт и пахнет и на западном берегу Атлантики, где “Майкрософт”, “Гугл” (компания нарушает законодательство РФ. — Ред.) и “Адоб” управляются индусами: новый курс, несмотря на всю любовь опального Илона Маска к дешёвым индийским рукам, направлен в другую сторону.
Во-вторых, нынешний Белый дом не стесняется обнажать мотивы тех или иных назначений. В отличие от демократов, пытавшихся лоббировать своих кандидатов в конгломераты и министерства скрытно, республиканская братия седлает волны популизма, якобы разжёвывая причины угодности тех или иных креатур. Случай с Лип-Бу Таном стройно вписывается в многомесячные разборки Трампа с председателем Федерального резерва Джеромом Пауэллом, а также с отставками советника по нацбезопасности Майкла Уолтца и упомянутого выше собаковода-геймера Илона Маска. Кто следующим впадёт в немилость у Дональда?
В-третьих, пристальное внимание Вашингтона к “Интел” вызывает спекуляции по поводу национализации всего производства бывшего лидера рынка микросхем в США.
Белый дом при демократах ставил на то, что Тайвань, будучи житницей полупроводников в лице компании TSMC, никогда не перейдёт в руки Пекина и продолжит штамповать детали для смартфонов и компьютеров прямиком в Америку. Республиканская администрация смотрит на ситуацию трезвее и понимает, что китайская интервенция, которой так пугали почтенную публику газеты, теперь не имеет смысла в контексте борьбы за ценный ресурс тайваньских чудо-фабрик: пока что производящиеся на материке чипы “Хуавэй” и видеопроцессоры “Лисюань текнолоджи” звёзд с неба не хватают, но клепаемые на собственном оборудовании микросхемы рано или поздно догонят упёршиеся в физический предел продукты тайваньцев. Затягивающиеся переговоры с Пекином по поводу пошлин — нужная пауза для перепрофилирования, изменения производств и цепочек поставок. Война на Украине стала для Пентагона указанием на то, что использовавшиеся на поле боя методы необходимо изменить в угоду БПЛА, чьё создание и развитие невозможно без налаженного и скорого выпуска микросхем и полупроводников. Комфорт рядового гражданина и дополнительные рабочие места здесь — это опциональные достижения. Основной мотив — обеспечение технологического превосходства над предполагаемым врагом.
Потому сознательно или не очень Трамп продолжает приканчивать идею глобализма. Или, вернее будет сказать, что рыжий президент с грацией слона в посудной лавке избавляет обывателей от идеалистического представления о глобальной экономике. Да, вкусное, комфортное и красивое можно импортировать (даже втридорога), но те товары и производства, которые хоть немного связаны с понятием национальной безопасности, должны рождаться и процветать строго в государственных границах. Полупроводники — это не исключение, а скорее база подобной повестки. И гендиректоры Кремниевой долины, менеджеры мозговых центров, министры информационных технологий и иже с ними должны уяснить: суверенитет, словно ток, течёт по суверенным микросхемам.Арсений Латов
Комментарий редакции
ТЕЗИСЫ СТАТЬИ "Власть полупроводников" Арсения Латова
1. Взаимозависимость крупного бизнеса и власти — Пример взаимодействия Трампа и Тима Кука из Apple иллюстрирует торг между государством и технологическими корпорациями: инвестиции в обмен на регуляторные преференции, инвестиции Apple преподносятся как дипломатический успех.
2. Давление государства на частный сектор — Белый дом вводит, анонсирует или использует угрозу пошлин на полупроводники, чтобы вынудить компании переносить производство микросхем на территорию США. При этом отдельные гиганты могут получать исключения за особую "лояльность".
3. Персонализация влияния — кто у руля важных компаний — Трамп требует смены руководства Intel, мотивируя это не только провалами компании, но и сомнительными связями Лип-Бу Тана с Китаем. Лояльность и "американскость" топ-менеджеров становятся важнее компетентности.
4. Национализация стратегических секторов — Усиливаются спекуляции о возможности национализации производства полупроводников; правительство постепенно сводит к минимуму зависимости от зарубежных цепочек поставок (особенно тайваньских технологий TSMC).
5. Переориентация с глобализма на экономический суверенитет — Идеология глобализма, где важные производства могли быть где угодно, размывается. Теперь критически важные отрасли, такие как полупроводники, должны быть под контролем государства и внутри страны ради национальной безопасности и технологического превосходства.
6. Популизм и открытость мотивов — Республиканская администрация, в отличие от демократов, не скрывает свои назначения и отставки, делая их частью публичной повестки — важен пиар-эффект, а зачастую и электоральная поддержка.
---
ВЫВОД
Статья Латова демонстрирует важное изменение в современной политике США: взаимозависимость власти и высокотехнологичных корпораций становится всё более жёсткой и откровенной. Ради национальных интересов и технологического суверенитета власть готова вмешиваться в частный бизнес, менять руководителей, навязывать свою повестку и даже ущемлять принципы конкуренции и глобализма.
Здесь проявляется та самая многомерность истины, о которой свидетельствуют и примеры из отношений Apple и Белого дома, и попытки "перекрасить" глобальный рынок в национальные цвета. Это похоже на поведение организма, который при ослаблении иммунитета инстинктивно старается ограничить проникновение внешних элементов, даже в ущерб открытости и гибкости.
Интересно отметить, что этот поворот к национализму в технологиях напоминает исторические циклы возврата к контролю при ощущении угрозы. Философски — это вечный маятник между свободой и безопасностью, между универсализмом и суверенитетом.
Экономическая и технологическая независимость представляются приоритетом даже в ущерб идеалам "общего рынка" или глобального научного обмена. Однако останется ли такое внутреннее усиление устойчивым в условиях общемировой взаимосвязанности — вопрос открытый. Могут ли государственные усилия по локализации производств обеспечить подлинное превосходство, или же в долгосрочной перспективе это приведёт к ухудшению инноваций за счет изоляции?
Отсюда вытекает философский вопрос: достаточно ли национального суверенитета для подлинного технологического лидерства, или же истина подобного успеха сокрыта в тонком балансе между открытостью и защитой собственных интересов?