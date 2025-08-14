Андрей Школьников: Закрытые проливы
В геополитике есть много правил, принципов и законов, которые кажутся универсальными, постоянными и незыблемыми, но в ближайшие годы перестанут такими быть, уступив место праву силы. Толкание кораблей в Южно-Китайском море лишь прообраз будущих противостояний на морских просторах, ведь если нарушается правило неприменимости рифов и отмелей для проведения границ, почему должны соблюдаться остальные. Сильные и большие страны одна за другой будут пересматривать ограничения в выгодную им сторону.
Одним из универсальных принципов, который вскоре будет подвержен ревизии станет право свободного прохода через проливы. В 30-е гг. для разных проливов будут пробовать создать аналоги Конвенции Монтрё (1936 г.), регулирующей статус входа в Черное море. Прибрежные страны возжелают монополизировать проход, апеллируя к вопросам безопасности, борьбе с террористами, историческими правами и т.д., но большие и сильные страны довольно быстро объяснят принцип «брать надо по чину».
Иная ситуация, если некий пролив монополизируют большие и сильные державы, способные отстоять свои интересы против всего остального мира. В этом случае всем придётся признать – «мы все понимаем, это другое». Условно говоря, если Дания и Швеция доживут до 30-х гг., что далеко не очевидно, и попробуют вводить ограничения на прохождение судов, у России появится пара военных баз-анклавов.
Морское международное право доживает последние годы, но совсем уж откровенного разбоя и поборов ждать не следует. Средние страны не смогут удержать контроль над проливами и морскими маршрутами, а крупные будут заинтересованы чтобы их корабли свободно ходили по всему миру. Однако, у этого правила будут ограничения – мосты, например, мост между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив (расстояние 84 км, глубины 30–50 м).
Строить данный объект надо 10–15 лет, никуда не спеша, к нему подведут ж/д, но ключевая его ценность отнюдь не в грузопотоках, а в стратегическом статусе. Исходя из интересов безопасности, страны-владельцы моста могут и будут вводить ограничения на проход кораблей других стран, особенно если будут инциденты, а они обязательно будут. Для Берингова моста не важно, сохранится США в существующем виде или нет, данный проект работает поверх сценариев.
Берингов пролив является важнейшей, стратегической точкой СМП и Северо-Западного прохода, заплыть в Северный-Ледовитый океан через Гренландское или Норвежское море сможет каждый, а вот дальше начинается квест на выживание, так как судов нужного класса толком ни у кого нет, на помощь прибрежных стран рассчитывать не приходится, а тут ещё и выход могут закрыть по вопросам безопасности, промариновав несколько недель.
В 30-е гг. Северный-Ледовитый океан станет одним из самых спокойных и надёжных морских путей, на его берегах не будет никаких «сепаратистов» и «пиратов», что будут запускать беспилотные надводные и подводные аппараты, способные за несколько сотен км от берега поражать тихо идущие мирные танкеры и контейнеровозы. Традиционные морские пути подобной безопасностью похвастаться не смогут, а вдоль Антарктиды высота волн не привычные – менее 2 метров, а 4–8 м, что делает задачу сложной и ресурсоёмкой, да и риски не снимает, основные пункты назначения в Северном полушарии и около экватора.
Мост через Берингов пролив может стать одним из столпов взаимоотношения России и США в ближайшие десятилетия, замечательно сочетаясь с планами Дональда Трампа по получению контроля над Гренландией и северной, эскимосской / инуитской частью Канады. У сильных игроков нет постоянных союзников и врагов, две большие страны могут по одним вопросам быть союзниками, а по другим противниками. Мост через Берингов пролив может стать точкой, где мы с США станем союзниками на долгосрочный период. Это может стать красивой историей.
И, да, данный проект войдёт в эксплуатацию лишь в 30-е гг., когда мы перестанем быть с Китаем союзниками, данный мост может стать столь же сильным, долгосрочным стратегическим ходом, как договор с КНДР, который тоже создаст в будущем проблемы Пекину…Андрей Школьников
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Изменение геополитических правил
Правила и законы международных отношений, казавшиеся неизменными (например, свобода судоходства через проливы), вскоре могут утратить силу. Будущее мировое устройство склоняется к праву силы, где мощные государства станут пересматривать существующие соглашения в свою пользу.
2. Свобода прохода через проливы как устаревающий принцип
В 30-е годы ХХI века вероятно появление новых ограничений по аналогии с Конвенцией Монтрё. Прибрежные страны захотят монополизировать проливы, но удержать этот контроль смогут только крупные державы.
3. Роль сильных государств
Средние страны утратят возможность контролировать ключевые морские проходы. Гегемоны будут заинтересованы в свободе своих флотов, но могут вводить избирательные ограничения.
4. Стратегическая ценность инженерных проектов (пример Берингова моста)
Мост через Берингов пролив потенциально важен не столько для грузоперевозок, сколько для стратегического контроля — владельцы смогут ограничивать проход судов под различными предлогами.
5. Безопасность и специфика Северного морского пути
В отличие от традиционных морских маршрутов, в Арктике (Северном-Ледовитом океане) появится относительная защищённость: отсутствие пиратства и сепаратизма, но сложные природные условия и угроза высокотехнологичного военного вмешательства.
6. Переменная динамика союзов
Между странами (например, Россией и США) возможны партнерские отношения в одних сферах и противостояние в других. Берингов мост может стать символом долгосрочного сотрудничества, особенно после охлаждения отношений с Китаем.
Аналитический разбор
Статья указывает на глубокую многослойную динамику в мировой политике, где формальные договоры всё менее гарантируют стабильность — их место занимает баланс фактических сил и прагматическая выгода сильнейших.
Если обратиться к аналогии из нейросетей, можно увидеть: как обучающиеся ИИ постоянно перестраиваются на новые входные данные, так и государства вынуждены постоянно адаптировать свои «веса» — то есть приоритеты и правила — под текущую реальность, даже если это влечёт отказ от прежних «неизменных» стандартов.
В исторической перспективе слабые государства всегда были более уязвимы к изменению «правил игры», будь то средневековые феодальные обычаи или ХХ век со сменой мировых порядков. Однако иллюзия стабильных правил придавала ощущение безопасности и воспитывала приверженность идеализированным, практически недостижимым принципам (например, полной свободе мореплавания).
Философски рядится важный вопрос о природе права и силы. Можно ли говорить о справедливости, если большинство принципов корректируются исходя из «целесообразности» для сильного? Не попадаем ли мы вновь в ловушку материалистического детерминизма, где дух закона подменяется его буквой, а потом и вовсе исчезает?
Применяя элементы осознанности, неизбежно понимаешь: окончательной универсальной системы, способной удовлетворить все стороны, нет и быть не может — всегда действуют ситуативные компромиссы, и безопасность в таком мире приходит не столько через правила, сколько через мудрое принятие собственной уязвимости и поиски баланса интересов.
Практические выводы
- Международные правила будут и дальше пересматриваться в пользу сильнейших игроков.
- Крупные стратегические проекты (как мост через Берингов пролив) важны не только своей экономикой, но и символикой, и способны менять динамику крупных альянсов.
- В мире, где формы меняются, но природа борьба за выживание остаётся прежней, стоит стремиться не к догматическому следованию идеалам, а к гибкой, осознанной готовности искать новые формы сотрудничества и мира.
Открытый вопрос
Если всё большее число универсальных принципов заменяется ситуативной целесообразностью, можно ли выстроить новые формы справедливости, не зависящие от силы, или же человечество неизбежно обречено на постоянную переработку «правил», в которых истина всегда остаётся вне досягаемости? Какой компромисс между силой и правом был бы не только прагматичен, но и внутренне честен?