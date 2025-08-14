Александр Проханов: Ласки на Аляске
Трамп и Путин встречаются на Аляске. Это ещё не встреча на Эльбе и не “Аполлон — Союз”, и не пластмассовая кнопка на оранжевой коробке, которую нажимала Хиллари Клинтон. Но эта встреча успокоит тех, кто ещё недавно ждал ядерной войны и исчислял на курантах часы, оставшиеся до скончания века.
Аляска — не рядовое для России место. Аляску продал Америке царь Александр Второй, а Горбачёв и Ельцин продали Америке Украину, Казахстан, Прибалтику, Грузию, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Туркмению. Началась распродажа оставшейся России, но Путин большими слезами и кровью остановил этот торг. Американо-российские отношения завершают период сжатия и начинают медленное расширение. Эти отношения пульсирующие, движутся от термоядерной войны к сусальному обожанию и обратно — к авианосцам, атомным лодкам, к “Орешнику”.
Американо-российские отношения объясняются несовместимостью американской и русской мечты. Американская мечта — это град на холме, это крепость на вершине горы, откуда Америка управляет всем лежащим у подножия горы миром. Это мечта о мировом владычестве, с президентами, мнящими себя владыками мира, среди которых Трамп — один из самых беззастенчивых, наглых повелителей, усмиряющий бунтующие народы электрошоками своего миротворчества.
Русская Мечта — это храм на холме, это стремление к мировому благоденствию, воскрешению всех умерших и попранных, к мировой благодати и бессмертию.
Американская крепость и русский храм то сражаются, обжигая друг друга, то вражда иссякает, и от храма к крепости и обратно идут гонцы, происходят обмены пленными и убитыми.
На этой встрече Россию будут искушать, очаровывать иллюзиями, сулить благоденствие. Утомлённая войной Россия станет искать компромисса, и в этих поисках не зайти бы слишком далеко, не заблудиться в сладких посулах, не опьянеть от чудесных иллюзий, как это бывало прежде, когда русских властителей сажали за один стол с президентом Америки, им подавали одни и те же стейки, одних и тех же королевских креветок, и Государство Российское начинало трещать, а потом разрушалось. Ибо другом Америки может быть только мёртвый друг. И тогда его похоронят не на Новодевичьем кладбище, а на Арлингтонском.
Продолжая воевать, мы думаем о послевоенном мире, думаем, как нам избавиться от травм и просчётов нынешней войны и приготовиться к следующей. Россию не ждёт благодать, её ждёт соперничество, напряжение всех её сил, всего её земного и небесного опыта. И нам предстоит восполнять недостаток технологических новаций, социальных идей, политических конструкций, чтобы русский человек, изнурённый в трудах и в боях, смог почувствовать себя хозяином Родины, избавиться от вороватых и бессовестных надсмотрщиков, уворовывающих у русского народа его деньги, его время и идеалы.
Будут бесценны мысли инженеров и учёных, управленцев научными центрами и городами будущего, философов и богословов, ведающих мистику русской истории, концептуалистов, запускающих в человечество искусственный интеллект. Их идеи, пусть самые спорные, даже абсурдные, дороги при нехватке сегодня идей.
В мире много ужасного. Но мир не гибнет, потому что в мире много прекрасного. Под Изборском, среди цветущих трав, голубых озёр, под белыми облаками, в окружении белоснежных церквей разбила свой палаточный лагерь “Русская земля”, где поселилось сто прекрасных душой и ликом детей — мальчиков, девочек, юношей и совсем малолеток. С ними наставники, учат их рукопашному бою, дивным народным песням, ремёслам. Я с восхищением смотрел на их хороводы, их кадрили, их пляски. Слушал свадебные, величальные, солдатские, разбойные песни исчезнувших лет, которые их радениями и любовью воскресали и открывали русскую бездонность, русскую космическую бесконечность. Эти прекрасные дети вырастут, обзаведутся многодетными семьями, станут офицерами, командирами подводных лодок, философами и художниками, встанут за станки небывалых заводов, и всю их огромную, предстоящую им жизнь будут вспоминать эти травы, эти церкви, облака, и своё обожание ненаглядной России.
Но не все в России обожают её, видят в ней чудотворную икону. Новое сословие, которое тщится образоваться в России с династическим наследованием собственности от отцов к детям, от детей к внукам, это сословие без исторической памяти, не знающее страну, которую оно получило в управление, ненавидящее её за свои грехи, совершённые перед ней, это сословие, каким бы великолепием оно ни блистало, оно трагично. За них нужно молиться в церквях, хотя за самоубийц и не молятся.
Мечта — это тайна глубин
И чудо небесных заветов.
Священный на башнях рубин,
Рублёвских икон самоцветы.
Мы вышли в победный поход.
Слагаем победные песни.
Будь славен, великий народ,
Священной мечты благовестник.Александр Проханов
Комментарий редакции
1. Символичная встреча: Встреча Трампа и Путина на Аляске — значимый, но не уникальный исторический жест. Это не столь эпохально, как встреча на Эльбе, но и не рядовой дипломатический акт. Сама Аляска – место, связанное с исторической утратой и болями для России.
2. История потерь: Продажа Аляски и развал СССР — для автора элементы одной линии уступок и потерь России в пользу Запада, которую, по его мнению, Путин остановил.
3. Пульсация отношений: Российско-американские отношения цикличны, то переходя к обострениям, то к временному сближению. В них воплощена борьба двух мечтаний — американской (доминирование, власть, крепость) и русской (вечность, избранность, храм).
4. Опасность иллюзий: Компромиссы и очарование западными посулами опасны: прошлые иллюзии приводили к ослаблению и разрушению России. Автор предупреждает о риске повторения подобных ошибок.
5. Судьба России — не благодать, а усилие: Россию ждет не период благополучия, а продолжительное соперничество и напряжение. Необходимо опираться не на внешние обещания, а на собственные силы: новые технологии, идеи, социальные и политические реформы.
6. Роль мыслящих и творческих людей: Важны голоса учёных, философов, инженеров — даже спорные, абсурдные идеи ценны в условиях идейного голода.
7. Корни и воспитание: Пример настоящей Руси — в детях, воспитываемых в традициях, культуре, среди природы и народных песен. Это надежда и опора будущего.
8. Опасность нового элитного сословия: Критика нового класса собственников, отделенных от исторической памяти и презирающих свою страну, как внутренней угрозы для России.
9. Мечта и ее сила: В финале звучит возвышенное размышление о русской мечте — как о мистическом, глубоко личностном и в то же время национальном явлении.
---
Вывод:
В статье Проханова сплетаются исторические и философские пласты: судьба России представлена как череда жертв и искушающих компромиссов, в которых вновь и вновь разыгрывается борьба между самобытностью и внешним соблазном. Автор призывает не повторять исторических ошибок легковерности и «опьянения иллюзиями», а искать внутренний источник силы — в собственных традициях, идеях, инженерных и творческих достижениях. Особый акцент ставится на разнице между внешним, рациональным западным подходом (мечта-крепость) и русским мистическим устремлением (мечта-храм).
Любопытно видеть, как Проханов, используя образы культуры, детства и даже технологического развития, находит точку сбалансированного, прагматичного патриотизма: Россия победит не замыканием, а развитием и верой в себя — если только удержит внутреннюю честность и будет внимательна к ошибкам прошлого.
В этой картине смешаны романтизм и горькая аналитика истории, традиционализм и осторожное открытие нового. Автор видит будущее в балансе: уважении к корням и стремлении к инновациям, вниманию к собственной духовности и крошащемся быту. Но острый вопрос — возможно ли такое равновесие между мечтой и реальностью, когда само понятие «русская мечта» столь загадочно и многолико?
И вот вопрос, который неизбежно встаёт перед каждым, читающим этот текст:
Можно ли найти свою точку опоры в мире, где традиции и идеалы сталкиваются с прагматикой политики и уязвимостью индивидуальной мечты, — и как отличить настоящую мечту от очередного соблазна иллюзии?