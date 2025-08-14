Александр Колпакиди продолжает разоблачать мифы о сионизме, роли Израиля и скрытых операциях западных спецслужб. От «третьего храма» и нефтегазовых интересов до тайных операций Моссада, конспирологий Сталина и подрывной работы в соцстранах — в выпуске переплетаются религиозные, экономические и геополитические сюжеты. Почему сионизм стал инструментом Запада? Как Максвелл, Эпштейн и другие фигуры влияли на мировую политику? И почему национализм всегда оборачивается крахом?

00:00 – Введение и важность специализации в истории

00:52 – Третий храм и позор для страны

01:47 – Причины интереса: нефть, газ и мозаика событий

04:16 – Экономические интересы и сионизм

05:55 – Религиозная составляющая конфликта

07:36 – Резолюция ООН и сравнение с нацизмом

08:30 – Оправдание действий сионизма

12:19 – Сионизм и лейбористы

13:11 – Критика троцкизма и мифов о Сталине

16:03 – Мифы о КГБ и диссидентах

17:02 – Миф о русских как угнетённом меньшинстве

18:00 – Критика исторических передач о Сталине

18:56 – Провокаторы в Коминтерне

20:53 – Латентное гражданское противостояние в 1920-х

22:47 – Ежовщина и классовая борьба

26:59 – Идеологическая война и сионизм

27:56 – Связь с английской разведкой

29:07 – Обвинения в адрес исландского процесса

30:03 – Критика фильма «Дзета»

31:57 – Роль западных спецслужб в пропаганде

32:56 – Дело Кравченко и роль ЦРУ

37:09 – Переброска оружия в Израиль

38:29 – Сионистская деятельность и советские разведчики

41:15 – Политическая ситуация в Чехословакии

42:52 – Убийство сына польского фашиста

44:02 – Еврейское руководство в соцстранах

45:01 – Подрывная роль евреев и трансформация в диссидентов

46:36 – Сионизм и события 1968 года

48:17 – Деятельность Роберта Максвелла

49:17 – Реакция Сталина и разрыв с Израилем

52:18 – Конспирология и борьба с сионизмом

55:56 – Кампания против космополитов

57:22 – Рон Конн, Адельсон и Трамп

58:18 – Рост христианского асионизма

59:17 – Загадочные связи августа 1991 года

01:00:14 – Фигуры на «острове проклятых»

01:01:13 – Похороны Максвелла и Бегина

01:03:10 – Религиозные и геополитические интересы США и Израиля

01:04:11 – Эпштейн и связи с израильской политикой

01:05:06 – Международная реакция на действия Израиля

01:07:59 – Идеологическая борьба с религиозным сионизмом

01:08:47 – Замещение русского населения мигрантами

01:09:39 – Национализм и его последствия

01:11:30 – Осуждение погромов

01:12:29 – Исторический опыт и крах диктатур

01:14:23 – Международные отношения и главные враги России

