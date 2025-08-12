80 лет назад случилось одно из самых страшных событий мировой истории. США впервые применили ядерное оружие. Целью стала не желавшая сдаваться во Второй мировой Япония.

6 августа 1945 года город Хиросима был фактически стёрт с лица земли. Спустя 3 дня его судьбу разделил другой японский город – Нагасаки.

Как принималось решение ядерных бомбардировках? Как выбирались цели? Как тренировались американские пилоты? Что чувствовали члены экипажа в тот самый момент, когда сбрасывали ядерные бомбы? Жалели ли они о своих решениях? Что думал Оппенгеймер, и почему даже нацистские учёные удивлялись американцам? Как ядерные взрывы описывают сами японцы? Что они видели, и что пережили?

На все эти вопросы отвечают участники событий. Фильм полностью состоит из архивных документов – воспоминаний, дневников, интервью и секретных прослушек.

Ведущий – Захар Прилепин.

Возрастное ограничение: 16+

