Часть Первая

***

В манихействе, развившемся под влиянием зороастризма и гностицизма, бессмертие также трактовалось как удел света, заключённого в материи. Вся история мира — борьба Света и Тьмы, и задача человека — освободить бессмертный свет внутри себя. Отсюда следует радикальное деление людей на тех, кто способен обрести бессмертие, и тех, кто к нему не призван. И опять-таки речь шла об отрицании тёмного плотского начала в человеке.

В богомильстве и катаризме (средневековых дуалистических ересях) идея бессмертия была тесно связана с отвержением материального мира. Тело считалось творением злого начала, а спасение виделось в отречении от земной жизни. Бессмертие мыслилось как возвращение души к Богу, но достигалось путём крайне аскетических практик и отвержения институтов Церкви.

В некоторых русских ересях — например, у хлыстов или скопцов — идея телесного бессмертия могла сопрягаться с представлением о преображённом теле, достижимом уже в земной жизни через очищение, страдание или крайние формы подвижничества. Иногда это переходило в мистический экстаз и даже претензии на мессианство.

Таким образом, ереси часто радикализировали христианскую мечту о бессмертии, подменяя путь соработничества с Богом либо эзотерическим знанием, либо насилием над телом. В итоге бессмертие в этих системах либо становилось уделом избранных, либо подменялось иллюзией освобождения, не ведущей к настоящей победе над смертью. Не сама идея бессмертия является еретической — напротив, она укоренена в христианском вероучении. Еретическим становится искажённое толкование этой идеи: либо через отрицание телесности и сотворённого мира, либо через стремление достичь бессмертия вне соработничества с Богом и вне Церкви. Важно зафиксировать, что еретики — приверженцы крупнейших еретических течений Европы, отвергая благодатность материи, отвергали и телесное бессмертие человека, утверждая бессмертие эоническое, а не плотское.

Проклятия бессмертия: онтология искажённой вечности

Однако не всякое бессмертие ведёт к спасению. В истории мировой культуры сохраняется устойчивая линия образов, в которых вечная жизнь становится не наградой, а проклятием. Это — бессмертие без духовной вертикали, бессмертие, лишённое связи с Богом, внутреннего преображения, соработничества с Творцом. Такое бессмертие не возвышает, а искажает, превращая человека в чудовище, в живого мертвеца, в изгнанника мира.

Таков Каин в библейском предании — первый братоубийца, на которого Бог возложил печать, охраняющую его от смерти. Он становится вечным скитальцем, не принадлежащим ни земле, ни небу. Его жизнь продолжается, но как форма изгнания, не знающего покоя.

Таков Кощей Бессмертный в славянской традиции — он не побеждает смерть, а прячет её вне себя, делая собственную жизнь заложницей хитроумного ритуала. Его бессмертие — это не вечная жизнь, а вечная стагнация, не живая душа, а зачахшая тень.

Таков граф Дракула у Брэма Стокера — физически бессмертный, но обречённый на существование вне света, вне любви, вне человеческого. Он сохраняет тело, но теряет образ человеческий. Его бессмертие питается кровью других — это антижизнь, питаемая смертью.

Таков Дориан Грей у Оскара Уайльда. Его плоть не стареет, но все его грехи отпечатываются на портрете — зеркале души, которое в конце концов становится невыносимым. Стараясь уничтожить портрет, он обрывает собственную жизнь.

Таков Фауст — в некоторых версиях легенды он заключает сделку с дьяволом, получая молодость и знания в обмен на душу. Его бессмертие — плата за предательство духа, за отказ от покаяния.

Таков Агасфер — Вечный жид, образ из христианского Средневековья: человек, насмехавшийся над Христом, идущим на Голгофу, и за это проклятый скитаться по земле вечно, без возможности умереть. Он не живёт — он тянет вечное существование, став предостережением.

К ним примыкают и персонажи новой мифологии, в которых технологическое бессмертие становится воплощением страха, одиночества и утраты сущности: создание Франкенштейна у Мэри Шелли, струльдбруги у Джонатана Свифта, Волан-де-Морт у Джоан Роулинг, доктор Манхэттен у Алана Мура, Берик Дондаррион у Джорджа Мартина. Эти образы несут в себе единое назидание: без духовной вертикали бессмертие становится формой проклятия. Жизнь, не восходящая к Богу, не стремящаяся к Свету, оборачивается тенью. Не всякая вечность — благо. Не всякая жизнь — спасение. И потому задача культуры — отличить бессмертие как преображение от бессмертия как мутации.

Философский камень как ключ к бессмертию: от алхимии к трансгуманизму

Хотя в массовом сознании алхимия ассоциируется с превращением недрагоценных металлов в золото, в действительности её главная цель имела метафизическую природу. Для многих алхимиков, включая Раймунда Луллия, “философский камень” был не просто веществом, но ключом к вечной жизни. Золото символизировало совершенство, но подлинным предметом поиска было духовное и телесное бессмертие. В системе Луллия алхимия трактуется как путь к восстановлению изначального состояния человека до грехопадения — состояния цельности, гармонии и бессмертия. Обретение камня, эликсира жизни или “великого дела” (magnum opus) понималось как внутреннее преображение человека и победа над смертью — не только символической, но и буквальной.

Алхимия была своеобразным синтезом религии, философии и науки, и в этом смысле она стала одним из источников западного проекта бессмертия, позднее реализованного в трансгуманистических концепциях. При этом в рамках эзотерической традиции — герметизма, розенкрейцерства, масонства — бессмертие мыслилось как удел избранных, прошедших путь посвящения и достигших особого уровня духовного и интеллектуального совершенства. Доступ к вечной жизни был закрыт для большинства: тайное знание, сакральные ритуалы, символы и аллегории создавали границу между профанами и посвящёнными. Таким образом, в европейской эзотерике бессмертие с самого начала носило элитарный закрытый характер, что нашло продолжение в современном технократическом проекте бессмертия для немногих.

Бессмертие как научный проект: секулярная перспектива

В рамках культуры Нового времени тема бессмертия претерпевает принципиальное переосмысление, переходя из плоскости религиозной эсхатологии в сферу рационального прогресса и научного прогнозирования. Начиная с XVII–XVIII веков в европейской мысли формируется секулярная модель, в которой бессмертие становится вопросом знания, техники, медицины и общественного устройства.

Идея бессмертия в философии Фрэнсиса Бэкона занимала важное место в рамках его общего проекта “великого восстановления наук” (Instauratio Magna). Бэкон исходил из убеждения, что человек утратил власть над природой в результате грехопадения, но эта власть может быть восстановлена через опытное знание, организованное по научным законам.

Бэкон прямо писал о том, что задача новой науки заключается не просто в расширении знаний, а в удлинении жизни, преодолении болезней и победе в конечном итоге над смертью. В трактате “Новая Атлантида” он изображает утопическое общество, где учёные занимаются продлением жизни, омоложением, восстановлением органов, “отсрочиванием старения”. По сути, речь шла о выдвижении научного проекта физического бессмертия.

Бэкон считал, что цель человеческого знания — не только господство над природой, но и возвращение к состоянию, в котором находился человек до грехопадения. В этом состоянии человек обладал почти ангельскими возможностями, включая долголетие, а может, и бессмертие. Таким образом, наука оказывалась в его понимании не просто утилитарным инструментом, но путём к восстановлению утраченного человеком райского состояния.

Ключевым поворотным моментом в идее достижения бессмертия методами науки становится просветительская философия, связанная с верой в поступательное развитие человеческого разума. Один из её наиболее последовательных выразителей — Николя де Кондорсе, автор “Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума” (1795 г.), где он выдвигает программу неограниченного прогресса, охватывающего все сферы жизни — от науки и морали до политической организации и медицины.

Кондорсе утверждает, что смерть, как и невежество, болезнь и тирания, есть историческое, а не онтологическое явление. Она может быть устранена — не чудом, а результатом развития медицины, диететики, общественной гигиены и рационального воспитания. В его модели прогресс трактуется не как внешнее накопление удобств, а как эмансипация человека от предопределённости природы, включая конечность жизни. Физическое бессмертие, по Кондорсе, — не фантастическая гипотеза, а логический предел гуманистического проекта разума.

Так возникает секулярная идея бессмертия, основанная на убеждении, что человек способен преодолеть не только социальное угнетение, но и биологическую смерть. На смену религиозной надежде приходит научный оптимизм, на смену эсхатологии — прогностика, на смену чуду — технология. Бессмертие включается в число целей прогресса наряду с всеобщим образованием, свободой, равенством и справедливостью. Оно перестаёт быть последним судом — оно становится научной задачей, подлежащей решению усилиями человечества.

Евгенические проекты продления жизни: бессмертие через селекцию

Новое время принесло с собой и новую веру — веру в науку как средство достижения бессмертия. Если прежде проблема победы над смертью решалась в религиозной, метафизической или мистической плоскости, то теперь на первый план выдвигается идея, что смерть может быть побеждена средствами разума, техники и биомедицинских технологий. Начинается эпоха, в которой религиозный подход к бессмертию уступает место научному проекту продления жизни и преодоления старения.

В центре этого проекта — идея о возможности преодоления биологических ограничений, заложенных в человеческую природу. Старение рассматривается как излечимое заболевание, тело — как система, подлежащая ремонту и модернизации. Возникают направления, такие как геронтология, крионика, биоинженерия, стремящиеся к количественному увеличению продолжительности жизни и качественному изменению самого понятия человека.

Особую роль в этом стала играть евгеника — наука, изначально ориентированная на селекцию “наилучших” человеческих качеств. Евгеника нового времени получает технократическую окраску: управление размножением, генная терапия, редактирование ДНК. Джулиан Хаксли — один из идеологов трансгуманизма — утверждал, что человечество способно выйти за пределы самого себя как целое, сформулировав идею управляемой эволюции человека, кульминацией которой станет бессмертие.

Подобный научный подход, при всех его достижениях, оставался односторонним: в нём отсутствовала духовная вертикаль. Победа над смертью мыслилась исключительно в пределах биологического и технического без учёта этического, духовного и метафизического измерений. Это делало проект потенциально опасным — способным породить не бессмертного человека, а бессмертного биоробота.

Именно здесь приобретал актуальность русский проект обретения бессмертия, предложенный Н.Ф. Фёдоровым. В его философии преодоление смерти мыслилось не столько как научная задача, сколько как задача восстановления изначального единства человека с Богом, природы с духом, жизни с нравственным законом. Научное в фёдоровской версии соединялось с религиозным.

Бессмертие как проект элит

И на Западе всё чаще звучит осознание того, что современное развитие науки и технологий движется в сторону проекта бессмертия. Одно из наиболее известных описаний этого процесса дал израильский историк и философ Юваль Ной Харари. В своих работах, особенно в книге “Homo Deus. Краткая история будущего”, он не просто излагает научные гипотезы, но фиксирует саму направленность исторического движения — к созданию “человека-бога” (homo deus) как проекта элит будущего.

Согласно Харари, ключевым изменением XXI века становится отказ от восприятия смерти как сакрального предела. Смерть больше не трактуется как мистерия или наказание, она становится биологической проблемой, сбоями в системе, которые можно диагностировать, контролировать и в будущем устранить. Так возникает технологический вектор бессмертия, в котором задействованы биоинженерия, наномедицина, искусственный интеллект, импланты и нейроинтерфейсы.

Харари подчёркивает, что речь идёт не о маргинальной фантастике, а о серьёзных разработках, финансируемых крупнейшими корпорациями и правительствами. Он пишет о создании нового класса — “бессмертной элиты”, биологически и когнитивно усовершенствованной, способной к неограниченному продлению жизни. Это, по его мнению, создаёт угрозу глубокой социальной сегрегации: большинство останется смертным, в то время как меньшинство получит доступ к продлению существования или даже цифровой форме бессмертия.

Бессмертие-2045: технооптимизм Рэя Курцвейла

Один из наиболее известных пророков достижения технологического бессмертия — американский футуролог и инженер Рэй Курцвейл. Его взгляды представляют собой концентрированное выражение технооптимистической веры в способность науки преодолеть фундаментальные ограничения человеческой природы, включая старение и смерть. Курцвейл утверждает, что смерть — не более чем техническая проблема, подлежащая решению, а бессмертие — инженерная задача, достижимая уже в ближайшие десятилетия.

Центральным понятием его философии является технологическая сингулярность — гипотетический момент, когда искусственный интеллект превзойдёт человеческий разум, а технологии начнут развиваться с такой скоростью, что прежние биологические пределы станут неактуальны. По прогнозам Курцвейла, эта точка наступит около 2045 года, и именно она откроет путь к бессмертию.

Он выделяет несколько ключевых направлений, которые должны привести к этому результату:

— нанотехнологии, способные ремонтировать повреждённые клетки и ткани на молекулярном уровне, устраняя болезни и тормозя процессы старения;

— генная инженерия, позволяющая радикально перепрограммировать организм, восстанавливать молодость и устранять наследственные болезни;

— интерфейсы “мозг — компьютер” и нейроимпланты, расширяющие когнитивные возможности и обеспечивающие связь с искусственным интеллектом;

— загрузка сознания (mind uploading) — гипотетическая возможность переноса структуры человеческой личности и памяти в цифровую форму, потенциально вечную и обновляемую.

Сам Курцвейл активно готовится к этому будущему: он принимает десятки биологически активных добавок, чтобы продлить собственную жизнь и “дожить” до момента технологического прорыва. Его подход принципиально секулярен: в отличие от религиозных или философских традиций, Курцвейл рассматривает бессмертие не как награду или трансцендентную реальность, а как плод научного и технологического прогресса.

Наука о принципиальной решаемости вопроса о бессмертии

Легенды народов мира сообщали о мудрецах и героях, сумевших обрести бессмертие. Но есть ли для этого реальные технологические перспективы? Согласно резонансному опросу среди учёных США, проведённому ещё в конце 1990-х годов, 50% из них высказались, что верят в возможность достижения личного бессмертия. При этом религиозно верующими идентифицировали себя только 40% опрошенных. Значит, какая-то часть учёных допускает возможность достижения бессмертия не в загробном мире, а иначе, связывая, по-видимому, эту перспективу с развитием науки и технологий.

Существует ряд свидетельств авторитетных учёных, считающих вопрос о бессмертии для науки принципиально решаемым. Среди них, в частности, нобелевский лауреат по физике, один из основоположников квантовой динамики и разработчиков американской атомной бомбы Ричард Фейнман. Наряду с вопросами теоретической физики он изучал также проблемы биологии, что позволило ему давать экспертное заключение с позиций разных наук. “Если бы человек, — рассуждал Фейнман, — вздумал соорудить вечный двигатель, он столкнулся бы с запретом в виде физического закона. В отличие от этой ситуации, в биологии нет закона, который утверж­дал бы обязательную конечность жизни каждого индивида”.

Технологии бессмертия: рецептуры трансгуманизма

Уже сегодня формируются конкретные технологические подходы к достижению бессмертия, выходящие за рамки фантастики и обсуждаемые в научных и инженерных кругах. Можно выделить несколько основных направлений, в которых осуществляется поиск технологического бессмертия.

Одним из таких направлений является крионика — технология глубокой заморозки организма после наступления клинической смерти. Предполагается, что в будущем медицина достигнет уровня, позволяющего не только вылечить причину смерти, но и вернуть замороженного человека к жизни. Крионика основывается на идее временного ухода от смерти в ожидании прорыва — как бы паузы между настоящим и будущим, где бессмертие выступает как технологическая возможность.

Другой путь — это перенос генетической информации в иные организмы, так называемое биоприсутствие. В рамках этих исследований человеческая ДНК встраивается в структуры других живых форм, включая растения. В частности, в Японии проводились эксперименты по вживлению фрагментов человеческого генома в деревья. Это не столько бессмертие личности, сколько сохранение её материального следа — попытка про­длить присутствие человека в иной биологической форме.

Третьим направлением является развитие сенсорных технологий, создающих полную цифровую копию физиологических характеристик человека. Сенсорные костюмы и сканеры позволяют считывать температурные, тактильные и иные параметры, формируя основу для воссоздания телесного “я” в цифровой среде. Подобные технологии открывают путь к созданию виртуального двойника человека, способного переживать и передавать ощущения, близкие к реальности.

Широкое распространение получила идея цифрового бессмертия, основанная на возможностях искусственного интеллекта, в который переносится личность человека. Речь идёт об алгоритмах, моделирующих речь, память, поведение и реакции конкретного индивида. Такие ИИ-сущности, опирающиеся на массивы данных — письма, видео, биографию, — становятся цифровыми аватарами ушедших, имитируя их мышление и поведение. Это уже не просто память, а попытка сохранить саму структуру личности в вычислительном формате.

С этим связана и идея загрузки сознания — наиболее амбициозная и технологически сложная концепция. Она предполагает полное копирование структуры мозга, его нейронных связей, памяти и логики в цифровую среду. В рамках направления сеттлеретики рассматривается возможность переноса “я” в компьютер или иное устройство, в котором сознание продолжит существование без физического тела. Здесь, впрочем, встают вопросы идентичности и подлинности: остаётся ли личность собой после переноса?

Немаловажное место занимает развитие биобанков — хранилищ ДНК. С 1970-х годов учёные занимаются систематическим сбором и каталогизацией генетической информации. Считается, что в будущем это позволит клонировать человека, восстанавливая его тело из генетического кода. Однако такое бессмертие ограничено — оно воспроизводит только биологическую оболочку без памяти и сознания.

Одним из обсуждаемых направлений является имплантация искусственного интеллекта в человеческий организм, предполагающая интеграцию цифровых систем с нейронной активностью мозга для расширения когнитивных возможностей и потенциального преодоления биологических ограничений. Имплантация искусственного интеллекта делает человека способным конкурировать с нейросетями, обеспечивая ему доступ к вычислительным способностям, сопоставимым с цифровыми системами. Речь идёт не о замене сознания, а об интеграции ИИ-модулей в мозг и нервную систему для расширения когнитивных функций — памяти, анализа, восприятия и принятия решений. Такие импланты функционируют как интерфейс между биологическим и цифровым, позволяя человеку взаимодействовать с внешними информационными потоками в реальном времени. Они могут быть обновляемыми и настраиваемыми, что делает возможной их адаптацию к возрастным и патологическим изменениям. В этом контексте имплантация рассматривается не только как способ усиления интеллекта, но и как потенциальный механизм поддержания и продления жизни — путём нейронной подпитки, компенсации утраченных функций и создания кибернетического каркаса, который сохраняет личность в её биологической основе.

Наконец, важное направление связано с философией и практикой создания постчеловека. Сверхчеловек, или постчеловек, — это существо, вышедшее за пределы биологических ограничений благодаря генетике, нанотехнологиям и нейроинженерии. Трансгуманисты считают, что эволюция должна продолжаться через технологии, а бессмертие может стать результатом искусственным образом продолженной эволюции.

Русская миссия преодоления смерти: учение Фёдорова

Учение Николая Фёдоровича Фёдорова о бессмертии и воскрешении принципиально отличается от светских проектов, поскольку исходит из религиозной и нравственной мотивации. Центральной точкой его философии становится евангельский сюжет о воскресении Христа, воспринимаемый не как уникальное чудо, а как деятельностное предписание для всего человечества. По мысли Фёдорова, Христово воскресение открывает человеку не просто возможность, но и обязанность преодоления смерти как величайшего зла и несправедливости. “Сущность православия, — напоминал он, — заключается в долге воскрешения”.

Идеал будущего, вытекающий из этой предпосылки, строится на нескольких последовательных задачах: сначала — даровать человечеству бессмертие, затем — осуществить воскрешение всех умерших и, наконец, объединить всё человечество в этом общем нравственном деле. Эти задачи Фёдоров связывал с необходимостью глубокого преобразования человеческой природы. Ни бессмертие, ни воскрешение не достижимы в старом падшем состоянии человека — носителя эгоизма, разобщённости и смерти. Соответственно, человек должен быть изменён.

Фёдоров резко выступал против идеи бессмертия как привилегии для избранных: “Бессмертие, как привилегия только сверхчеловеков, не есть ли величайший эгоизм… — и пояснял: — Нужно себе представить этот орден бессмертных сверхчеловеков, спокойно созерцающих гибель одного поколения за другим, чтобы понять весь ужас положения самих привилегированных “бессмертных”!” Его мысль неумолима: бессмертие, если оно не всеобщее, превращается в форму жестокости. Даже бессмертие только для живущих поколений, без включения умерших, казалось ему проявлением нравственной ограниченности: “…ограничивающий высшее благо (бессмертие) одними живущими …и отказывающий в нём всем умершим”. Философия Фёдорова — это “философия общего дела”, являющаяся в этом своём качестве продолжением традиции русской соборной мысли.

Фёдоров снимал кажущееся противоречие между религией и наукой. Его проект — это синтез духовного и научного, нравственного и технологического. Наука должна быть поставлена на службу любви, памяти и справедливости — как средства осуществления Христовой заповеди.

Духовным центром будущего преображения Фёдоров рассматривал Россию. “Назначение Кремля состоит в восстановлении Эдема” и “Москва найдёт, наконец, праотчину и объединит всех в общем, братском деле”, — провозглашалось им. Вопрос: готова ли сегодня Россия взять на себя миссию восстановления Эдема? К такой миссии она не может не быть готова, так как та и делает Россию Россией, составляет ось русской метафизики.

Циолковский: бессмертие как этап эволюции

В философии Константина Эдуардовича Циолковского бессмертие рассматривается как неотъемлемый и необходимый этап эволюционного процесса. Эволюция, по его мнению, начинается как естественная, биологическая, но на определённой ступени развития человечества переходит в искусственную, сознательно направляемую, где разум берёт на себя функцию управления самим процессом развития жизни. Такой переход делает бессмертие не случайным побочным продуктом прогресса, а предустановленной целью разума, его долгом перед природой и собой.

Циолковский утверждает, что человек — лишь промежуточное звено в восходящем ряду форм материи, способных к самосознанию и преобразованию мира. Разум не только отражает реальность, но и вступает в должность её организатора, устраняя страдание, разрушение и смерть. Он считал, что смерть не является концом существования, а представляет собой лишь временное рассеяние и переход сознания в иную форму. С его точки зрения, развитой разум будет в состоянии восстановить любую личность и обеспечить ей новую, более совершенную форму жизни.

Здесь бессмертие выступает как результат осознанного технического и морального усилия, направленного на устранение смерти как физического процесса. По Циолковскому, человечество должно не только преодолеть старение, но и достичь возможности воскрешения всех ушедших — путём воссоздания индивидуальной личности на основе сохранённых информационных и материальных следов. Это не мистика и не фантазия, а проект, основанный на вере во всесилие науки, её способность управлять самой тканью бытия.

Фундаментом этой концепции служит панпсихизм Циолковского — представление о том, что вся материя обладает элементарной формой сознания. Каждая частица — носитель ощущений и воли, и смерть — это не исчезновение сознания, а его распыление и утрата формы, которые могут быть преодолены в будущем. По его мысли, сознание не начинается с человеческого мозга, а пронизывает весь мир — оно изначально присуще самой материи, в том числе её мельчайшим элементам.

Исходя из этого личность может быть восстановлена, если вновь собрать и организовать ту материю и ту информацию, которая её составляла. Таким образом, воскрешение мёртвых становится не актом веры, а актом технического могущества — итогом развития науки до стадии, когда ей подчинятся все уровни организации материи.

В этом контексте человек будущего — это бессмертное, разумное, активно развивающееся существо, способное не только жить вечно, но и участвовать в судьбе космоса как его преобразователь. Эволюция завершается не в человеке, а во вселенском разуме, который становится субъектом нового мира. Человечество, по Циолковскому, должно взять на себя задачу космизации природы, превращения планет, звёзд и даже самих законов материи в предмет управления и творчества.

окончание следует

Вардан Багдасарян