Русская мечта: Идеология против западной пропаганды и геополитических вызовов | Андрей Коваленко
Максим Невенчанный беседует с Андреем Коваленко, ответственным секретарём движения «Русская мечта», о формуле национальной идеи, её роли как внутреннего объединяющего фактора и мощного инструмента мягкой силы в противостоянии западной информационной экспансии. Разговор затрагивает различия между русской, американской и китайской мечтами, стратегию формирования образа России как государства-цивилизации, преодоление культурного саботажа, барьеры публичной дипломатии и конкретные шаги по прорыву западной информационной блокады на фоне глобальной идеологической борьбы.
Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":
OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-
description–offset-140–offset-80
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 – Введение
01:01 – Что такое русская мечта?
01:41 – Почему она важна?
03:47 – Как русская мечта соотносится с идеологией?
05:17 – Сравнение с американской и китайской мечтами
07:05 – Нужна ли нам большая цель?
09:18 – Пропаганда и реальность
11:08 – Правовые и культурные ограничения
13:09 – Как реализовать русскую мечту?
13:39 – Влияние западной пропаганды
14:19 – Проблемы публичной дипломатии
16:47 – Нужны новые подходы
17:17 – Сравнение с ядерной дипломатией
19:10 – Примеры успешной мягкой силы
20:41 – Роль русофилов и медиа
21:26 – Премия БРИКС и информационное неравенство
22:59 – Колониальное мышление и информационный вакуум
24:57 – Влияние американской мечты
25:50 – Инерция сознания и внешняя политика России
26:44 – Преимущества России как государства-цивилизации
27:23 – Формирование образа России
28:41 – Проблемы восприятия России
30:07 – Культурный саботаж
32:56 – Проектный подход
35:43 – Страх и бюрократия
37:00 – Взаимодействие с зарубежными СМИ
39:15 – Роль публичной дипломатии
39:37 – Проблема восприятия американской пропаганды
40:17 – Предложение проекта
41:14 – Перспективы проекта
42:21 – Завершение интервью
#РусскаяМечта #АндрейКоваленко #МаксимНевенчанный #ПубличнаяДипломатия #МягкаяСила #ИнформационнаяВойна #ГосударствоЦивилизация #КультурнаяПолитика #Идеология
Комментарий редакции
1. Понятие "русской мечты" и её отличие от западных и восточных аналогов
- Русская мечта по форме должна быть столь же узнаваемой и привлекательной, как американская, но по содержанию и мотивации она принципиально другая. В отличие от строго индивидуалистической американской мечты ("история успеха каждого"), и в отличие от коллективистской китайской мечты ("общий труд на благо нации"), русская мечта сочетает индивидуальный и коллективный аспекты.
- Русскому человеку важно быть частью большого, "большого проекта", выходящего за рамки личного успеха — будь то духовное спасение, служение обществу, или совместное достижение значимой для всех цели.
2. Русская мечта как идеология
- Она предлагается как "идеология-консенсус", объединяющая разные народы и конфессии России без жесткой формализации в государственных документах. Здесь русский опыт трактуется как пример универсальности — идея не только для "русских", но и для представителей других народов Российской Федерации.
- Внешне русская мечта выступает как потенциальная "мягкая сила", привлекательная для мигрантов из западных стран, вдохновляя их к переезду и интеграции, но сталкивается с бюрократическими и правовыми барьерами, а также с культурными стереотипами.
3. Пропаганда и геополитические вызовы
- Внешняя демонизация России западной пропагандой, парадоксальным образом, служит фактором интереса для ряда западных граждан, ищущих альтернативу глобалистской модели.
- Однако реальное восприятие России приезжими чаще всего сталкивается с бюрократическими трудностями и недостаточной поддержкой, а государственный подход к "мягкой силе" оценивается как неэффективный и устаревший — работающий скорее "катком", чем сложной сетевой системой, аналогичной западной публичной дипломатии.
- Россия исторически медленно разворачивает собственные институты гуманитарного и культурного влияния, уступая Западу, и продолжает страдать от собственного колониального мышления — идеализации всего западного и недооценки своей культурной уникальности.
4. Внутренние барьеры: культура, образование, идентичность
- Формирование и распространение "русской мечты" внутри страны сдерживается саботажем и инертностью части культурной элиты, воспитанной на западных образцах 90-х — кинематограф, театр, СМИ зачастую неактивны или не готовы позитивно транслировать современные идеи национальной идентичности и значимых событий (например, темы СВО).
- Перемены требуют времени, смены поколений, появления новых творцов и активной государственной поддержки, чтобы нарративы и представления о ценности российского опыта и цивилизационного характера России стали более очевидны самим гражданам.
5. Практические шаги по продвижению нарратива
- Необходима работа с лидерами мнений не только в американском, но и в азиатском, арабском, африканском пространстве; выстраивание связей с теми, кто может транслировать позитивный российский нарратив в своих странах.
- Упор на народную дипломатию, сотрудничество с НКО, религиозными и просветительскими организациями, долгосрочные культурные проекты (аналог турецких сериалов, работающих на мягкую силу Турции).
- Переосмысление собственного положения как "государства-цивилизации": отказ от ориентации лишь на западные стандарты, развитие уникального нарратива и осмысление собственных преимуществ.
Выводы
В центре размышления — поиск идентичности и формирование позитивного образа России на фоне идеологической конкуренции с Западом и Востоком. Ключевой конфликт проходит между внешними вызовами пропаганды и внутренними барьерами самоосмысления: пока Россия продолжает искать свою "русскую мечту", она сталкивается с инертностью элит, бюрократическими препонами и сложностями восприятия собственной ценности как внутри страны, так и во вне.
Русская мечта, по задумке авторов, — это не столько достижение личного успеха (как на Западе), и не только включение в национальный коллективный проект (как в Китае), сколько уникальное хрупкое соединение индивидуального смысла и коллективного устремления. Такая мечта требует новой искренности, времени и пересмотра как внутрироссийских нарративов, так и инструментов "мягкой силы".
Практические выводы
- Признаётся необходимость глубокой культурной, институциональной и гуманитарной реформы для эффективного транслирования "русской мечты" вовне и формирования её как ценности внутри страны.
- Только эволюционный подход, поддержка новых поколений творцов, развитие сетевых культурных и просветительских связей способны создать устойчивый нарратив, привлекательный и для россиян, и для мира.
- Требуется честное признание внутренних противоречий (колониальное мышление, инерция сознания) и открытость к сотрудничеству с разными слоями общества и мира.
Открытый вопрос для размышления
Если истина многогранна и всегда ситуативна — может ли мечта, становясь национальной идеологией, не утратить живости и способности вдохновлять разных людей? Возможно, не в формулировках или государственных концепциях, а в реальном личном опыте каждого — от сельского учителя до театрального режиссёра — и рождается подлинная "русская мечта"?
,,,PrrriveTT…
_Н-да-а-а-а…Умно и СЛОЖН`О…
_ да и вообще – НЕ понять…
_ проще(и Понятнее…)- ИНОЕ сказать…
_ с чем Согласна ВСЯ – читающая рать…
_ ПОСЛЕ чего-ого-го-го – Будет благодать… ИТАК:
…а не ПРОЩЕ-ли – ГОРИЛОЧКИ в-себя ВЛИТЬ…
…апасля чего – шматом САЛА закус`iть…
…ну И – в-догонку – ОППять ПОВТОРить…
…говорят, что “ТАК” – гораздо ПРОЩЕ жить…
…Н-да-а-а-а…и НЕЧЕГО возразить!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Теории ФИЛОСОФСКИЕ – ДЮЖЕ НЕ понятные…
а Реалии Жизни(стаканец-И-сало)- Внятные…
Философские БАЗАРЫ – какие-то “РАСТЯНУТЫЕ”…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
:-)а вообще-то – Нужно Возвращать’ся К…
—> к Ведическим Временам,скажу “я” Вам…
т.к.”НАС######ИЛ” этот – НЫНЕшний БЕДлам…
-> ВЕРНИте Веды И…исчезнут МНОГИЕ беды…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…ух-ты – ОЙ-ёй-ёй…Уже СЛЫШЕН “вой”…
…и “ОКОРМЛЁННЫЕ” первыми – “ринутся-В-бой”…
…а ведь именно “ОНИ” – и являются КАБАЛОЙ…..
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
“паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 12-8-25
Валера, таблетка для памяти. Ты утверждал, что для русских свойственно пить водку и ругаться матом, и это душевно. Помнишь?
Хватит пить горилку, Валера. Хватит думать про пьянку. Это не русское, оно привнесено извне врагом.
[2]
…паважаны–СПАДАР “Сан-Саныч”…
…бсудь(те)добр(ы) – ДАЙте ССЫЛКУ,
…НА “ЭТО” – продемонстрируйте “ТОТ” текст…
…ГДЕ “мною” — “эТО” сказано,что-то ЗАПАМЯТАЛ “я”…
…(хотя…ВСЁ может быть,как и ЗАБЫТЬ…)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_но Русский Человек,по-своему Менталитету…(И природе)
_НЕ перестанет(даже НЕ жди’те…)- Водочку НЕ пить…
_Слишком ХОЛОДная страна,и Русского НЕ согреет – бокал ВИНА…
_Тут ИМЕННО – “Её Величество Водочка” – Нужна,и Только “ОНА”…
…ну а ТЫ,мужичёк…Давай,ССЫЛОЧКУ представляй…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 12-8-25
Вот твой комментарий от 9 октября прошлого года, мужичёк Валера. В нём сквозит презрительное отношение к русским как к алкашам и матерщинникам. С тупыми англо-саксонскими нарративами “русские пьют, матерятся, и это замечательно. Они такие!”
“pppRivet`ik,,,
БЕСспорно,что Андрей Ткачёв -
за Народный сленг – оСУДить готов…
лишить такИХ – “благославления” КРЕСТов…
:-(ДЫМным-КАДИЛОМ на такИХ – ХУЛИтелей слов…
! Все ЗНАЮТ,что Русский язык БОГАТ,
ОЧЧЧЕНЬ – на Обычный,НАРОДный Мат!
Это ПРОИЗНОСИТ каждая – “сестра-И-брат” …
:-(быть “ПОЖЬИМ-подобием” – КАЖДЫЙ “рад”,,,
ИЗОБИЛИЕМ Мата – Русская РЕЧЬ БОГата…
Его ОЗВУЧИВАЕТ – КАЖДЫЙ ХУТОР и КАЖДАЯ хата…
Ну НЕ может Свободный НАРОД – бес ЩИРОГО мата…
:-(и ВСЕ,кто БАЗАРит,что ЭТО “грех” – ВЫЗЫВАЮТ смех…
а если ПОД ГАРЭЛОЧКУ,то Народный Мат – звучит В СТО-крат…
Это Знает КАЖДАЯ “окормлённая-СЕСТРА-и-КАЖДЫЙ–БРАТ”…
ЭТО знают ВСЕ–НОСЯЩИЕ–КРЕСТы…ЭТО – Знаешь андрюша И Ты…
:-)!!!Да Здравствует – НАРОДный Мат – Русский Язык на-него БОГат!!!
……………………………..
- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон. Канада. 09-10-24″
Не было такого у русских. Чрезмерное употребление алкоголя навязано Руси западной цивилизацией.
Самогонку закусывать салом зимой на даче и слушать речуги про трудовые, бытовые подвиги это душевно, что подтвердят обыватели любого СНт. Враг с самогонкой затаился, это внутренний враг, зеленый змий, ему трудно победить мороз, сало и природу. Я пробовал виски с салом, разницы с самогонкой почти нет, самогонка немного крепче виски.
Хватит бухать, Игорь. Не беги от суровой правды жизни в алкоголь. Это обман, а не выход из положения.
Пьянство – зло. Повторяю для всех.
Народу от бухла гибнет больше, чем на войне.