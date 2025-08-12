Максим Невенчанный беседует с Андреем Коваленко, ответственным секретарём движения «Русская мечта», о формуле национальной идеи, её роли как внутреннего объединяющего фактора и мощного инструмента мягкой силы в противостоянии западной информационной экспансии. Разговор затрагивает различия между русской, американской и китайской мечтами, стратегию формирования образа России как государства-цивилизации, преодоление культурного саботажа, барьеры публичной дипломатии и конкретные шаги по прорыву западной информационной блокады на фоне глобальной идеологической борьбы.

00:00 – Введение

01:01 – Что такое русская мечта?

01:41 – Почему она важна?

03:47 – Как русская мечта соотносится с идеологией?

05:17 – Сравнение с американской и китайской мечтами

07:05 – Нужна ли нам большая цель?

09:18 – Пропаганда и реальность

11:08 – Правовые и культурные ограничения

13:09 – Как реализовать русскую мечту?

13:39 – Влияние западной пропаганды

14:19 – Проблемы публичной дипломатии

16:47 – Нужны новые подходы

17:17 – Сравнение с ядерной дипломатией

19:10 – Примеры успешной мягкой силы

20:41 – Роль русофилов и медиа

21:26 – Премия БРИКС и информационное неравенство

22:59 – Колониальное мышление и информационный вакуум

24:57 – Влияние американской мечты

25:50 – Инерция сознания и внешняя политика России

26:44 – Преимущества России как государства-цивилизации

27:23 – Формирование образа России

28:41 – Проблемы восприятия России

30:07 – Культурный саботаж

32:56 – Проектный подход

35:43 – Страх и бюрократия

37:00 – Взаимодействие с зарубежными СМИ

39:15 – Роль публичной дипломатии

39:37 – Проблема восприятия американской пропаганды

40:17 – Предложение проекта

41:14 – Перспективы проекта

42:21 – Завершение интервью

